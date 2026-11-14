Un estudio promovido por el Ministerio de Cultura plantea cambiar la composición de los órganos que seleccionan, programan y compran obras para incorporar una «paridad étnico-racial», fijar cuotas verificables y renovar a sus integrantes. También propone adaptar horarios en museos y centros culturales a prácticas religiosas, como el ayuno durante el Ramadán y las pausas para la oración.

La fuente es el informe público "Representación de las mujeres migrantes y/o racializadas en el sector cultural", encargado a Connectats Cooperativa por la Dirección General de Derechos Culturales. La adjudicación fue de 16.843,20 euros con IVA, mediante un contrato menor de 2025 enmarcado en el Plan de Igualdad en la Cultura 2024-2026.

Cuotas del 40 % y renovación de los órganos de decisión

El documento recomienda que al menos el 40 % de los puestos en jurados, órganos de decisión sobre comisariado, adquisiciones en museos y tribunales relacionados con la creación artística corresponda a mujeres "migrantes y/o racializadas". La misma proporción se propone para las mesas de coprogramación comunitaria y, en literatura y cómic, para paneles de adquisición y ferias.

El capítulo final reclama criterios transparentes, convocatorias abiertas y "rotación obligatoria" de los integrantes. Introduce expresamente la fórmula "paridad étnico-racial". En música se pide presencia verificable en jurados, direcciones artísticas y órganos consultivos, sin fijar un umbral concreto.

El estudio abarca nueve campos: artes escénicas con teatro, audiovisual y cinematografía, creación artística, literatura y cómic, edición, cultura comunitaria, música, conservación de bienes culturales y patrimonio y videojuegos. El 40 % no se plantea por igual en todos ellos. Para patrimonio se reclama presencia verificable en los organismos en los que se deciden qué exposiciones se organizan, qué obras se adquieren, qué artistas se seleccionan y cómo se interpreta y presenta el patrimonio, sin porcentaje.

Calendarios adaptados al Ramadán y pausas para el rezo

En restauración de bienes culturales y patrimonio, el informe plantea adaptar los turnos durante el Ramadán, permitir descansos para el rezo y habilitar espacios de privacidad. También propone ajustes razonables en materia de vestimenta y espacios de privacidad. Una de las entrevistadas relata específicamente las dificultades relacionadas con el uso del hiyab.

Las entrevistadas describen dificultades para compatibilizar el trabajo con el ayuno, la oración o la necesidad de intimidad. El texto sostiene que algunas peticiones pueden provocar conflictos y afectar a la asignación de horas o a los ascensos. Propone calendarios sensibles, interrupciones específicas y adaptaciones razonables.

También aconseja protocolos contra la discriminación, canales confidenciales de queja y protección frente a represalias.

Dieciséis entrevistas que no permiten generalizar

El propio estudio reconoce que sus resultados no pueden extrapolarse al conjunto de la cultura española. Se apoya en una reducida muestra de 16 entrevistas semiestructuradas para nueve ámbitos, con al menos una participante por sector. Las autoras califican el trabajo como exploratorio y admiten que la muestra no permite conclusiones generalizables.

La metodología recoge dificultades para localizar participantes en sectores con menor representación, como los videojuegos, la restauración de bienes culturales y el patrimonio. Aunque la muestra incluyó mujeres residentes en distintas comunidades autónomas, la mayoría de las participantes se encontraba en Madrid y Barcelona. Los grupos focales previstos se sustituyeron por conversaciones individuales y la falta de estadísticas desglosadas por origen y racialización "limitó la triangulación cuantitativa". Los testimonios permiten describir experiencias, no calcular cuántas profesionales sufren cada problema ni su prevalencia.

La brecha de ingresos del 29,3 % corresponde a inmigrantes en general

El texto afirma que las mujeres inmigrantes perciben un 29,3 % menos que las personas nativas y atribuye el dato a la Fundación Adecco en 2024. Sin embargo, coincide con la diferencia entre trabajadores inmigrantes y nativos en España calculada por un estudio publicado en Nature en julio de 2025. La investigación no presenta ese porcentaje como específico de las mujeres.

El análisis científico estudió a 13,5 millones de personas en nueve países y calculó una brecha general del 29,3 % en España. Los autores relacionan buena parte de la distancia con la concentración de inmigrantes en empleos peor remunerados.

El documento presenta así una cifra de toda la población inmigrante como indicador femenino. No acredita que ellas cobren exactamente un 29,3 % menos.

Más de 244.000 euros en subvenciones de distintas administraciones

La cooperativa Connectats ha recibido la suma de 244.006,38 euros desde 2023 repartidos en 21 concesiones.

El desglose atribuye 123.500 euros al ámbito local, correspondientes al Ayuntamiento de Barcelona. La parte nacional asciende a 93.000 euros, concedidos por órganos del Ministerio de Cultura. La Generalidad de Cataluña figura con 27.506,38 euros, íntegramente a través de la Oficina de Ayuda a la Iniciativa Cultural.

Las convocatorias abarcan cultura comunitaria, artes escénicas, industria editorial, iniciativas de impacto social, cooperación internacional y emergencia climática. Entre las partidas aparece una aportación municipal de 65.000 euros para Fes! Cultura #AccioClima. También constan 85.500 euros del Ministerio para proyectos de impacto social y 7.500 euros para fortalecer la industria editorial.

Adjudicaciones menores y coste acumulado de los trabajos

La relación de contratación recoge ocho contratos menores individualizados entre 2024 y 2026, por un importe conjunto de 42.742,65 euros IVA incluido. Anteriormente Libre Mercado solo ha encontrado otro contrato de 2016, fuera del periodo analizado. En 2024, el Instituto de Cultura de Barcelona adjudicó dos contratos: la producción de actividades de Cultura Viva, por 2.928,20 euros, y una investigación creativa sobre prácticas culturales de pueblos de África, Oceanía, Asia, América y Cataluña, por 2.635,38 euros.

En 2025 figuran cinco encargos. El Instituto Catalán Internacional por la Paz contrató tres talleres del "Glosario emocional" con víctimas de "conflictos armados o guerras" por 1.815 euros. El Departamento de Cultura encargó una ponencia para las jornadas de derechos culturales por 439,23 euros. El Instituto Catalán de las Empresas Culturales adjudicó el diseño, coordinación y gestión del "Lab Cultura Migrant" por 8.784,60 euros. El Ministerio de Cultura contrató la elaboración del informe analizado sobre la representación de las mujeres migrantes y/o racializadas en el sector cultural por 16.843,20 euros. Por último, la Fundación Casa América Cataluña adjudicó un coloquio posterior a la proyección de un documental por 292,82 euros.

En 2026 aparece otro encargo del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, denominado «Connectats SCCL – Cultura Migrants», por 9.004,22 euros.