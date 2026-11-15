¿Cuáles son los inconvenientes del Kit Digital? Lo que conviene saber antes de solicitarlo

El Kit Digital es una ayuda útil para muchos autónomos, pero no es gratis en el sentido absoluto de la palabra ni está libre de obligaciones. Conocer sus inconvenientes antes de pedirlo evita sorpresas y ayuda a decidir si te compensa. Estos son los principales, con las condiciones de la última convocatoria.

El IVA no lo paga la ayuda

El bono cubre la base imponible de cada servicio, no el impuesto. En régimen general, el IVA se deduce en la declaración trimestral y el efecto final es neutro, sobre todo si el agente lo adelanta, como hizo ZetaPlus en la campaña Ordenador Libertad de 2025. Pero en recargo de equivalencia no se puede deducir, y en módulos la deducción está limitada por una cuota mínima, así que puede acabar siendo un coste.

Acerca del ordenador y la web

El ordenador no es tuyo desde el primer día. Es el punto menos conocido. Según Red.es, el ordenador del puesto de trabajo seguro se presta durante doce meses. Al terminar, el agente digitalizador informa de su valor residual, que puede ser como máximo el 15% del importe del acuerdo. Si quieres quedártelo, pagas esa cantidad. Sobre un equipo de 1.000 euros, el tope sería de 150 euros.

Es un coste pequeño comparado con el valor del equipo, pero conviene preguntarlo antes de firmar.

La web tiene coste a partir del segundo año. El primer año de servicio está incluido. Después, si quieres mantener la web, toca pagar alojamiento y dominio. Si no la mantienes, desaparece.

Este tributa como subvención. El bono es una ayuda pública y se declara en el IRPF si eres autónomo o en el impuesto de sociedades si eres una empresa. No es un problema, pero hay que contar con ello.

Plazos estrictos y otras dudas

Tienes seis meses para consumir el bono desde la concesión, tres meses para implantar cada solución y doce meses de prestación. Si el agente no justifica a tiempo, Red.es puede reclamar el reintegro al beneficiario.

Dependes del agente digitalizador. Solo se puede gastar el bono con agentes adheridos, y la calidad varía mucho. Una web genérica de tres páginas cumple formalmente el catálogo, pero aporta poco. La diferencia está en el agente que elijas.

No hay libertad total de gasto. Cada categoría tiene un tope y un contenido mínimo. No se puede pedir un móvil, una tablet, una impresora o un ordenador de segunda mano.

Entonces, ¿compensa?

Para un autónomo en régimen general, un ordenador profesional, una web y doce meses de mantenimiento a cambio, como mucho, de un valor residual y del alojamiento a partir del segundo año es una cuenta que suele salir. Para quien está en módulos o en recargo, conviene sumar el IVA.

Lo importante es decidir con todos los datos, no con un titular de 'todo gratis'.

Ventaja que no aparece en las bases

El trámite. Quien lo hace a través de un agente que actúa como representante apenas tiene que firmar autorizaciones y aportar información.

¿Se puede pedir ahora?

No hay convocatoria abierta para autónomos, pero la Orden TDF/39/2026 mantiene el programa y prevé nuevas convocatorias. La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita, no garantiza la ayuda y sirve para revisar estos puntos con tu caso concreto antes de decidir.

Resuelve tus dudas en ordenadorlibertad.es.