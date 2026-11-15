Nvidia: el problema nunca fue la espía china

Tanto chip, tanto robot que va a sustituirnos, tanto hablar de tecnología y de si podrán razonar y sentir como nosotros… la primera gran crisis de la IA tiene que ver con la condición humana en su versión más ramplona. Porque lo del CEO de Nvidia y sus múltiples amantes (parece que ya han salido tres), lo podía haber escrito cualquier dramaturgo griego hace 2.500 años: hombre poderoso, probablemente ignorado-despreciado durante años, que triunfa en una edad avanzada y que reivindica ese triunfo (y su masculinidad) con mujeres más jóvenes. El tipo estaría todo el día metido en su despacho analizando código, pero su historia es la naturaleza en su máxima expresión.

A partir de ahí, las derivadas económicas. Ayer leía a Luis Garicano un tuit para pensar (en Nvidia y en Europa):

Sobering thought: Nvidia has lost $1.8 trillion in five weeks. That is more than the EU's five most valuable companies are worth together: ASML, SAP, L'Oréal, Siemens, LVMH. What is left of Nvidia's market cap is still worth more than every listed company in Germany. — Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) November 13, 2026

Nvidia ha perdido 1,8 billones de dólares en cinco semanas. Eso es más de lo que valen juntas las cinco empresas más valiosas de la UE: ASML, SAP, L'Oréal, Siemens, LVMH. Lo que queda de la capitalización bursátil de Nvidia aún vale más que todas las empresas cotizadas en Alemania.

Dejaremos lo de Europa al margen, para no deprimirnos. Y nos quedamos con lo otro, el desplome de valoración en el último mes. Porque la pregunta que cualquiera se hace es si tiene sentido que la empresa más grande del mundo, la que más atención ha acaparado en los últimos años y la que más analistas tiene siguiéndola, pierda dos billones de valoración porque su CEO no sabe contener sus instintos (aunque es cierto que ya estaba cayendo en bolsa antes de las noticias sobre las infidelidades de Jensen Huang).

Y sí, es grave que nos enteremos de que China estaba intentando espiarles y que puede que haya recurrido a la más elemental de las pasiones humanas para obtener información. Pero, ¿tanta importancia tiene eso en el negocio de la empresa y en su capacidad para seguir generando beneficios en los próximos 5-7 años? Porque, al final, la valoración se supone que trata de esto: una estimación de los flujos de caja que logrará cada compañía en los próximos ejercicios. ¿Dos billones por una espía china?

En este unto es en el que me salgo del relato dominante. El problema no es la espía, el problema es la valoración previa y lo que implica. Más allá de cómo evolucione esta empresa en los próximos meses, la sensación es que esta historia es en parte un aviso a navegantes de algunos de los desequilibrios que el mercado puede estar incubando.

¿Qué tiene que pasar?

Cuando digo que el problema está en la valoración no estoy pensando: "Es imposible que Nvidia justifique los cerca de 6 billones de capitalización que marcaba hace poco más de un mes". En realidad, creo que es perfectamente posible. Porque ya en el pasado hemos visto otras empresas que justificaban precios y valoraciones muy elevados y que cumplían con las expectativas de sus inversores más optimistas. Tengo buenos amigos (que son muy buenos gestores y que saben mucho de estos temas) que han incluido Nvidia en sus carteras y estos días defienden que la caída es, en realidad, una oportunidad.

Lo que digo es que estos vaivenes tienen menos relación con la noticia que los justifica que con lo que implica ese precio de la acción. Cuando miramos el S&P 500 y vemos cómo se han disparado los precios de muchas empresas tecnológicas y relacionadas con la IA (y casi ninguna ha visto un incremento como el de Nvidia), la pregunta no es tanto si se cumplirán las expectativas que hay detrás de ese precio, sino cómo de posibles son los diferentes escenarios que podrían confirmar o echar al traste con esas expectativas.

Quizás lo mejor sea mirarlo desde ese otro lado, el de las posibilidades a futuro. Hace unas semanas se publicaba en España uno de los mejores libros de inversión de las últimas décadas: El manual de ideas, de John Mihaljevic (en Deusto). Pues bien, si hubiera que resumir en una sola frase la filosofía que hay detrás del análisis de Mihaljevic, tendríamos que recurrir a la pregunta que se hace una y otra vez. No es una novedad de su parte, en realidad es un clásico entre los inversores value, pero pocos lo explican como él. Y esa pregunta es: "¿Qué tiene que pasar para que este precio se justifique en el futuro?"

Ahí está todo. El problema de pagar caro por una acción no es tanto que sea inimaginable que la tesis se cumpla, sino todas las posibles noticias que harían que no lo hiciera. Llevando la lógica al extremo y simplificando mucho: cuando pagas un PER 4 por una empresa tienes el riesgo de estar entrando en una trampa de valor (si está tan barata es porque todo el mundo piensa que aquello no vale mucho), pero casi cualquier noticia mínimamente positiva te va a ayudar a que ese precio se justifique. No tiene que pasar demasiado para que recuperes o no pierdas mucho con esa compra. Casi con que sobreviva un par de años, te sirve. Hay decenas de historias de pésimas inversiones a ratios muy bajas; y cuando algo está muy barato, hay que desconfiar y preguntarse por qué. Pero lo que quiero decir es que ante un futuro que siempre es imprevisible, las valoraciones ajustadas te dan esa opcionalidad: casi cualquier noticia positiva me sitúa en posición ganadora.

A cambio, cuando pagas un PER 50 (o 100, porque hemos visto todo tipo de ratios en algunas de estas empresas), la pregunta de Mihaljevic se vuelve complicada. Es cierto que la versión oficial. Si le pides su opinión a cualquier portavoz de la empresa o a cualquier analista que la siga, ese "¿qué tiene que pasar?" se convierte en una sucesión de relatos positivos sobre cómo dominará su mercado, crecerá en cuota, impondrá precios y disparará su flujo de caja. Y no son relatos absurdos: muchos de ellos están basados en previsiones de beneficios, crecimiento económico, control de su sector bastante realistas.

El problema es el otro relato: el desconocido, que parete del la incertidumbre que rodea al futuro. Porque incluso aquella empresa con mejores perspectivas puede encontrarse con lo inesperado. Con un cisne negro en forma de espía china (un cisne negro muy guapo, por cierto). Ahí es donde la pregunta se vuelve realmente importante. Porque es cuando te das cuenta de que no es necesario un colapso: unas pocas noticias malas… pueden ser suficientes como para que la valoración pase de exigente a disparatada. En términos talebianos, estás poniendo la opcionalidad en tu contra: si todo sale perfecto ganarás un poco, si hay el más mínimo desvío, te despeñas.

A partir de ahí, repito la premisa. No tengo ni idea de cómo le irá a Nvidia en el futuro. Dentro de 10 años, puede que sea la empresa más grande del mundo, valga 15 billones de dólares y lo de la espía china sea sólo un mal recuerdo. Si es así, alguien recuperará esta columna para recordar lo obvio: mis conocimientos de temas bursátiles son los propios de cualquier periodista medio… tirando a muy bajos. Si eso ocurre, aguantará el chaparrón, pero la tesis principal creo que seguiría vigente. Porque la clave no está en Nvidia. Este artículo no va de esta empresa ni de cualquier otro valor, sino del principio general que tan bien explican Mihaljevic o Taleb: el futuro es incierto y pueden pasar muchas cosas. Mejor ponerse en situación de que muchas de esas cosas (sobre todo, las de más impacto) nos beneficien.