El IMV se desborda en España y su factura alcanza los 23.472 millones

Ya han pasado 6 años desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su resultado no ha podido resultar más catastrófico, además de incoherente con el discurso de bonanza económica del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y es que, cada vez más personas en España dependen del IMV (es decir, del Estado) para subsistir, y eso debería preocupar a cualquier gobernante, aunque no es el caso del Ejecutivo de Sánchez, que viene celebrando mes a mes el aumento de la cifra.

Los últimos datos de octubre, que se han conocido esta semana, revelan lo siguiente:

Se ha producido un aumento de más de 418.000 beneficiarios en apenas doce meses, un 17,7% más .

. Esto significa que el IMV roza en octubre los 2,8 millones de personas distribuidas en 911.274 hogares .

. La factura mensual asciende a 748,2 millones de euros, que es un dato muy llamativo, porque es un 56% más que el año anterior, pero el Gobierno dice que se debe a diferentes atrasos.

Más de 23.000 millones

¿Y cuál ha sido la factura total para el contribuyente desde la creación de este subsidio? Pues la friolera de 23.472 millones de euros. Otro dato relevante es que casi 4 millones de personas se han beneficiado de este subsidio alguna vez.

Si nada cambia, esa factura seguirá aumentando, ya que también va a acercar el IMV a los beneficiarios por la regularización masiva del Gobierno. Libre Mercado ha preguntado en varias ocasiones al Ministerio de Seguridad Social sobre si han calculado el coste que tendrá en esta prestación la regularización masiva que han aprobado, pero no contestan a esta pregunta. Se limitan a facilitar un enlace con los criterios y requisitos para cobrar el IMV.

Además, esta prestación no solo es cada vez más costosa, también es ineficiente debido a que reduce los incentivos para incorporarse al mercado laboral. También se ha consolidado como una prestación de carácter permanente para un número significativo de beneficiarios, en lugar de actuar como un apoyo temporal para facilitar su inserción laboral. A continuación, algunos hallazgos de la Airef sobre el IMV:

El 46% de los hogares continúa cobrando la prestación transcurridos 60 meses. Estamos hablando de 5 años.

A mayor cuantía percibida de IMV, menor es la probabilidad de salir de la prestación.

El IMV se acumula con otras ayudas públicas. Según la Airef, en 2024, el 51% de los hogares perceptores recibió alguna prestación adicional a lo largo del año y el 16%, más de una.

Por todo ello, Alberto Núñez Feijóo quiere poner coto al Ingreso Mínimo Vital. El pasado martes, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno presentó su programa electoral para los comicios generales del próximo 29 de noviembre y entre los centenares de propuestas planteadas contempla la sustitución del IMV por una "Renta de Activación".

"Crearemos una Renta de Activación que reúna el Ingreso Mínimo Vital y los diferentes subsidios en un solo camino hacia el empleo", dijo Feijóo. Esta unificación de las prestaciones que quiere hacer Feijóo "la haremos en colaboración con las comunidades y será compatible con el trabajo desde el primer día", explicó. De tal modo que "aceptar un empleo siempre mejore la situación familiar", añadió.

Es urgente tomar cartas en el asunto con esta prestación y también es urgente un cambio de mentalidad. Porque el verdadero éxito de una política social no consiste en conseguir que cada vez haya más personas cobrando una ayuda, consiste en que cada vez haya más personas que ya no la necesiten.