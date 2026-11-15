El Supremo obliga al SEPE a devolver más de 3.500 euros de un ERTE a una azafata por haberlos reclamado tarde

Una trabajadora de una compañía aérea contratada como tripulante de cabina ha conseguido conservar los 3.536,08 euros que percibió en prestaciones por desempleo durante un ERTE aplicado en la pandemia del coronavirus. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le reclamó la devolución del dinero al considerar que no tenía derecho a cobrarlo durante sus periodos de inactividad, pero el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del organismo público y ha confirmado que la reclamación llegó fuera del plazo legal para revisar el reconocimiento de esas prestaciones.

El caso se remonta a los expedientes de regulación temporal de empleo que se aplicaron durante la crisis sanitaria de la covid-19. La trabajadora, que prestaba servicios como tripulante de cabina de pasajeros, tenía un contrato indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada. Es decir, permanecía dada de alta en la Seguridad Social durante todo el año, aunque desarrollaba su actividad laboral durante 270 días, equivalentes al 74% de la jornada anual.

En este sentido, cabe destacar que la compañía aérea se acogió a las medidas extraordinarias aprobadas durante la pandemia y mantuvo el ERTE entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2022. En ese contexto, la empleada percibió prestaciones por desempleo, entre ellas las correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2021.

Sin embargo, posteriormente el SEPE cuestionó el reconocimiento de esas ayudas y reclamó a la trabajadora esos 3.536,08 euros, cantidad que llegó a devolver. No obstante, la empleada acudió a los tribunales para recuperar el dinero y consiguió que tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dieran la razón. Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado ese pronunciamiento y ha desestimado el recurso presentado por el SEPE.

El SEPE reclamó el dinero más de un año después

Uno de los elementos determinantes del procedimiento fue el tiempo transcurrido entre el reconocimiento inicial de las prestaciones y la decisión del organismo público de revocarlas. Según recoge la sentencia, el SEPE reconoció inicialmente el derecho de la trabajadora a percibir las prestaciones mediante una resolución fechada el 26 de enero de 2021, que no llegó a notificársele.

En este contexto, el 14 de junio de 2022, la empleada recibió una comunicación en la que se le informaba de la propuesta de revocación de las prestaciones correspondientes al periodo discutido. Finalmente, el organismo confirmó su decisión mediante una resolución de 19 de julio de 2022 y exigió el reintegro de los 3.536,08 euros.

Ante esta decisión, la trabajadora impugnó esa decisión ante el Juzgado de lo Social número 15 de Madrid, que estimó su demanda y anuló la resolución del SEPE. De este modo, el fallo consideró que el organismo había superado el plazo de un año establecido para revisar sus propios actos de reconocimiento de derechos cuando esa revisión perjudica a los beneficiarios. Por tanto, la resolución ordenó que se devolviera a la trabajadora el importe que ya había ingresado.

En cualquier caso, lo cierto es que el SEPE recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero la Sala de lo Social desestimó su recurso el 3 de julio de 2024 y confirmó la resolución del juzgado. De este modo, la Abogacía del Estado llevó entonces el asunto al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación. Su objetivo era conseguir que se revocase la decisión favorable a la trabajadora.

Concretamente, el recurso planteaba dos cuestiones. Por un lado, discutía el plazo del que disponía el SEPE para revisar el reconocimiento de las prestaciones. Por otro, cuestionaba que una trabajadora con contrato indefinido a tiempo parcial y jornada concentrada pudiera cobrar el paro durante sus periodos de inactividad.

Precisamente, cabe destacar que esta segunda cuestión tiene especial relevancia, puesto que el Supremo recuerda que su doctrina general no reconoce el derecho a percibir prestaciones por desempleo durante esos periodos cuando se trata de trabajadores con jornada concentrada. En este sentido, el tribunal cita expresamente varias resoluciones anteriores y señala que estos periodos de inactividad no encajan en el concepto de situación legal de desempleo recogido en el artículo 267 de la Ley General de la Seguridad Social.

En concreto, el tribunal explica que "no existe un derecho a percibir prestaciones de desempleo en los períodos de inactividad" en los casos de prestación de servicios a tiempo parcial de forma concentrada. Del mismo modo, también aclara que la normativa extraordinaria aprobada durante la pandemia no modificó esa doctrina para este tipo de contratos, ya que no introdujo una regulación específica que reconociese ese derecho.

Por tanto, el Supremo considera que, desde el punto de vista del fondo del asunto, la trabajadora no habría tenido derecho a percibir las prestaciones discutidas por el simple hecho de encontrarse en periodos de inactividad. Sin embargo, esta consideración no cambia el resultado del procedimiento.

Lo cierto es que la clave de la sentencia está en que el primer motivo del recurso del SEPE no llegó a admitirse por falta de contradicción entre las resoluciones comparadas. De este modo, queda firme el pronunciamiento que establecía que el organismo público había superado el plazo de un año para revisar el reconocimiento inicial de las prestaciones.

Al respecto, el Supremo recuerda que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece los límites para que las entidades gestoras de la Seguridad Social puedan revisar sus propios actos declarativos de derechos sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, recuerda además que, según la legislación, la revisión puede efectuarse directamente en determinados supuestos, como los errores materiales, de hecho o aritméticos, pero incide en que, cuando la modificación exige operaciones jurídicas complejas y altera sustancialmente el reconocimiento de una prestación, no cabe utilizar esas excepciones para eludir el plazo legal.

Precisamente, según el Supremo, en este caso la actuación del SEPE no podía ampararse en esos supuestos excepcionales. Así, el Alto Tribunal sostiene que, al haber transcurrido más de un año entre el reconocimiento inicial de las prestaciones, fechado el 26 de enero de 2021, y la resolución revocatoria de 19 de julio de 2022, la decisión del organismo público carecía de eficacia.

"La resolución revocatoria del SPEE por la que dejaba sin efecto el reconocimiento de las prestaciones de desempleo en favor de la actora no podía surtir efecto alguno dado su carácter extemporáneo", explica la sentencia. Además, el tribunal subraya que la sentencia de instancia no había entrado a resolver sobre la legalidad material del reconocimiento inicial de las prestaciones, sino que había anulado la reclamación exclusivamente por haberse dictado fuera del plazo establecido.

Por ese motivo, el segundo motivo del recurso tampoco podía prosperar. Aunque el Supremo recuerda que la trabajadora no habría tenido derecho a cobrar el desempleo durante los periodos de inactividad conforme a su doctrina, considera que esa discusión ya no podía alterar el resultado del procedimiento.

El Supremo confirma la devolución del dinero

Con todo, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desestima finalmente el recurso presentado por el Servicio Público de Empleo Estatal. Así, el fallo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de julio de 2024, por lo que queda ratificada la obligación de devolver a la trabajadora los 3.536,08 euros que había reintegrado al SEPE.