Rampa en la comunidad: cuándo es obligatoria sin importar lo que vote la junta

Un propietario pide una rampa en el portal porque su madre, de más de 70 años, ya no puede con los escalones. En la junta, varios vecinos se resisten por el coste. La Ley de Propiedad Horizontal responde con claridad: esas obras son obligatorias y no necesitan un acuerdo previo de la junta, aunque tienen un límite económico y algunas condiciones.

La norma es el artículo 10 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal (LPH). Su apartado 1.b), el que regula estas obras, lo modificó la Ley 4/2026, de 1 de octubre, y la redacción actual rige desde el 23 de octubre de 2026.

¿Quién puede pedir las obras?

La ley incluye las obras "requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años". La persona mayor no tiene que ser la dueña del piso: puede ser un familiar que vive en él o alguien que trabaja allí. La petición, eso sí, la hace el propietario de esa vivienda o local.

Las obras deben servir para que esas personas usen los elementos comunes de forma adecuada a sus necesidades. La ley cita expresamente rampas, ascensores y otros dispositivos mecánicos y electrónicos que les ayuden a orientarse o a comunicarse con el exterior. Mientras duren los trabajos, también es obligatorio aceptar que se ocupen zonas comunes del edificio.

El límite de las doce mensualidades

La obligación tiene un tope. La comunidad debe hacer las obras siempre que lo que se reparta cada año, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, "no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes". Lo que cuenta, por tanto, es la parte del coste que queda para los vecinos después de restar las ayudas, comparada con lo que suman doce cuotas ordinarias. Pasarse de esa cifra no tumba la obra, como se explica más abajo.

Si la comunidad pide financiación para hacer las obras, el coste se puede repartir en tantos años como permita esa financiación. Al dividirlo en más años, la cantidad anual baja y es más fácil quedar por debajo del límite.

De hecho, el vecino que pide la obra puede mover ficha con las subvenciones. La ley le permite aportar información sobre las convocatorias de ayudas de vivienda y agenda urbana a las que pueda optar la comunidad, y esta queda obligada a solicitarlas.

Si las ayudas llegan a cierto nivel, el tope desaparece. Cuando las ayudas concedidas alcancen el 70 % del importe de las obras, la ley dice que "será obligatoria su ejecución, sin que resulten de aplicación los límites económicos establecidos en los párrafos anteriores".

¿Y si las ayudas no llegan al 70 % o el coste supera las doce mensualidades? La obra sigue siendo obligatoria, siempre que el exceso lo paguen quienes la pidieron.

Quién paga y qué vota la junta

Hasta el límite legal, pagan todos los propietarios de la comunidad, y la junta solo decide cómo se reparte el pago, "limitándose el acuerdo de la Junta a la distribución de la derrama pertinente y a la determinación de los términos de su abono". La junta puede fijar plazos y cuotas, pero no votar si la obra se hace o no.

El fondo de reserva que regula el artículo 9 de la LPH sirve también para pagar estas obras de accesibilidad. Debe tener, como mínimo, el 10 % del último presupuesto ordinario de la comunidad.

El vecino que se niegue a pagar su parte tiene poco margen. Su piso o local queda ligado al pago de estas obras en las mismas condiciones que los gastos generales. Y el artículo 21 de la LPH permite a la comunidad reclamar los gastos comunes, ordinarios o extraordinarios, mediante un proceso monitorio especial para comunidades de propietarios.

La obra también puede salir adelante por votación. Según el artículo 17 de la LPH, si la junta aprueba obras para suprimir barreras arquitectónicas o instalar un ascensor con el voto de la mayoría de los propietarios, que a su vez representen la mayoría de las cuotas, la comunidad tiene que pagarlas aunque lo que se reparta al año supere las doce mensualidades ordinarias.

Qué hacer si la comunidad se niega

Si se cumplen las condiciones y la comunidad no hace las obras, quien las pidió puede acudir al juez para que la obligue a hacerlas. Para preparar la reclamación se puede consultar a un administrador de fincas o a un abogado.

Si la junta adopta un acuerdo contrario a la ley, se puede impugnar ante los tribunales según el artículo 18 de la LPH. Pueden hacerlo "los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto". Antes hay que estar al día en el pago de las deudas con la comunidad o depositar lo que se debe en el juzgado.

Recurrir no frena el acuerdo: se sigue aplicando salvo que el juez lo suspenda de forma cautelar a petición de quien demanda, después de oír a la comunidad.

El plazo general para impugnar es de tres meses desde el acuerdo, pero si este va contra la ley o los estatutos, la acción caduca al año. Para los propietarios ausentes, el plazo empieza a contar desde que se les comunica el acuerdo.