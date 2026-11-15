Frente Amplio propone ahora permisos para la "familia elegida"

¿Puede una amiga, un vecino o cualquier persona del entorno convertirse legalmente en familia para tener derecho a permisos retribuidos? Esa es una de las propuestas más llamativas que ha puesto sobre la mesa Frente Amplio, la coalición liderada por Ada Colau, que quiere incorporar a la Ley de Familias el reconocimiento de la denominada "familia elegida".

La iniciativa pretende que cualquier ciudadano pueda designar libremente a las personas con las que mantiene vínculos afectivos y de cuidados para que estas puedan acceder a permisos laborales retribuidos en caso de enfermedad, hospitalización, dependencia o crianza de menores. En definitiva, que no sea necesario tener un vínculo de sangre, matrimonial o de convivencia para obtener los mismos derechos laborales que actualmente se reconocen a los familiares.

"¿Cuántas veces has sentido que tu amiga es tu familia?", plantea Colau en un vídeo difundido en sus redes sociales. La candidata sostiene que cada vez es más habitual recurrir a amigas o vecinas para afrontar las necesidades cotidianas de cuidado, especialmente entre mujeres, inmigrantes sin una red familiar cercana y personas LGTBI, aunque presenta la iniciativa como una realidad que afecta al conjunto de la sociedad.

¡Vamos a reconocer legalmente a la familia elegida y los vínculos de cuidados! ¿Cuántas veces has sentido que tus amigas son tu familia? Desde el Frente Amplio queremos incorporar en la Ley de Familias el principio de libre designación de vínculos afectivos y de cuidados. Es… pic.twitter.com/BymBdiJW1I — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 15, 2026

La formación izquierdista defiende que cada persona tenga derecho a elegir quién forma parte de su red de cuidados y que esa decisión cuente con reconocimiento legal. La designación sería voluntaria y, según Frente Amplio, no supondría imponer automáticamente obligaciones de cuidado.

La propuesta supone, por tanto, ampliar el concepto legal de familia más allá de los vínculos de parentesco y trasladar ese reconocimiento al ámbito laboral, con nuevos permisos retribuidos y protección para quienes asuman esas responsabilidades.

Una batería de nuevos impuestos

La propuesta de la "familia elegida" forma parte de un paquete mucho más amplio de medidas con el que Frente Amplio ha comenzado a desgranar su programa económico para las elecciones generales del 29-N. Aunque la coalición todavía no ha presentado un programa electoral oficial, sus dirigentes ya han avanzado una receta basada en elevar la presión fiscal, aumentar la intervención estatal y ampliar el gasto público.

La formación asegura que sus nuevos impuestos permitirían recaudar 10.000 millones de euros adicionales al año para financiar políticas de vivienda, servicios públicos, pensiones y mejoras ferroviarias. Una previsión que, sin embargo, todavía necesita una memoria económica que permita comprobar cómo se alcanzarían esas cifras.

Entre las principales medidas figura un nuevo impuesto anual sobre el patrimonio neto, con un tipo del 2% para patrimonios superiores al millón de euros y del 3% a partir de los 50 millones. Según los cálculos de la coalición, afectaría a unas 231.000 personas, aproximadamente el 1% de quienes presentan la declaración de la renta.

Frente Amplio sostiene que el 99% de la población quedaría fuera del gravamen y que las 1.200 mayores fortunas aportarían un tercio de la recaudación. Sin embargo, las cifras planteadas por la formación han suscitado dudas al compararlas con los datos de declarantes del impuesto sobre el patrimonio publicados por la Agencia Tributaria.

A este gravamen se añadiría una subida de la tributación de la banca y las grandes empresas. La coalición pretende revisar las deducciones fiscales de las que disfrutan los grandes grupos empresariales y elevar su tipo efectivo de tributación.

Más intervención en el mercado de la vivienda

La vivienda es otro de los principales frentes de la propuesta económica de Colau. La candidata ha acusado a Pedro Sánchez de haber "suspendido" en esta materia y le ha reprochado su cercanía con el poder inmobiliario. A su juicio, el Gobierno tardó cinco años en regular los alquileres y dejó fuera los contratos de temporada.

Frente Amplio propone ampliar el parque público, proteger a los inquilinos y gravar a los grandes propietarios. Entre sus medidas figura un impuesto del 10% sobre el patrimonio inmobiliario de quienes tengan más de tres viviendas y alquilen por encima del precio de referencia.

Pero no solo eso, sino que la propuesta económica que ha avanzado la coalición va incluso más allá: plantea aplicar un gravamen del 10% sobre el valor de determinadas viviendas, desde la primera en el caso de las empresas y a partir de la cuarta para las personas físicas, siempre que el valor conjunto supere los 800.000 euros. Quedarían exentas las viviendas alquiladas de forma asequible y estable.

La formación calcula que la medida afectaría a más de 500.000 viviendas y promete que permitiría reducir los alquileres una media del 31%. Así, un alquiler de 1.000 euros mensuales pasaría, según sus previsiones, a costar 690 euros. Sin embargo, no ha detallado suficientemente la metodología que permitiría anticipar semejante rebaja ni las consecuencias que tendría para los propietarios que decidieran retirar sus inmuebles del mercado residencial o venderlos.

La ofensiva sobre la propiedad inmobiliaria incluye también una propuesta de expropiación de viviendas de grandes propietarios corporativos. El plan contempla actuar primero sobre las entidades con más de 1.000 viviendas, después sobre las que tengan más de 700 y, finalmente, extender la medida a empresas con más de 50 inmuebles. Entre los ejemplos citados figuran Blackstone y CaixaBank. También pretende incorporar obligatoriamente al parque público las fincas urbanas y los suelos residenciales de la Sareb.

Colau ha defendido, además, mecanismos como el tanteo y retracto para que las administraciones puedan adquirir viviendas a precios inferiores a los del mercado, una fórmula que asegura haber aplicado durante su etapa como alcaldesa de Barcelona.

Jubilación a los 65 años y pensiones mínimas de 1.221 euros

El programa económico de Frente Amplio incluye también recuperar la jubilación a los 65 años y garantizar que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo, que la formación sitúa en 1.221 euros.

Sus promotores calculan que ambas medidas supondrían un gasto adicional de unos 20.000 millones de euros anuales: 10.000 millones para elevar las pensiones mínimas y otros 10.000 millones para adelantar la edad de jubilación.

Para financiarlo, la coalición propone elevar la tributación de las grandes empresas, aplicar el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas y eliminar progresivamente el tope máximo de cotización, además de reforzar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Sin embargo, el adelanto de la edad de jubilación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un sistema de pensiones sometido a la presión del envejecimiento de la población. La coalición tendrá que explicar cómo compensaría el aumento de los años de percepción de las prestaciones y la reducción potencial de los periodos de cotización.

También queda por aclarar cómo encaja su promesa de recaudar 10.000 millones adicionales con unos compromisos de gasto en pensiones que ascienden a otros 20.000 millones anuales.

Más gasto sanitario y refuerzo de la salud mental

En el ámbito sanitario, Frente Amplio Navarra ha respaldado las propuestas de Colau para ampliar la cobertura pública al dentista, las gafas y los audífonos, además de impulsar un plan de choque para reforzar la atención a la salud mental.

Javier Ibáñez, candidato al Congreso por Navarra, ha reclamado más profesionales y recursos para garantizar una atención pública "accesible y continuada". Como argumento, ha citado un estudio de FOESSA publicado en 2026, basado en la encuesta de 2024, que sitúa a Navarra como la segunda comunidad con mayor porcentaje de ideación suicida declarada: un 8,48%, frente al 5,46% estatal.

También ha recordado que la Cámara de Comptos señaló que en 2024 solo el 43% de las consultas preferentes de la red de salud mental se atendieron dentro del plazo establecido.

La coalición propone ampliar las plantillas de psicología en Atención Primaria y en los servicios especializados, así como reforzar los equipos infantojuveniles y mejorar su coordinación con pediatría y los centros educativos.

Con este conjunto de iniciativas, Ada Colau presenta una propuesta política que combina una concepción más amplia de la familia, nuevos derechos laborales, mayor gasto público y una intensa intervención fiscal e inmobiliaria. Una agenda que, más allá del llamativo reconocimiento de la "familia elegida", deja abiertas numerosas preguntas sobre su financiación, sus efectos económicos y el alcance de las nuevas obligaciones que pretende imponer.