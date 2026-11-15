Todo lo que exige la ley sobre el certificado energético al vender tu vivienda

Antes de dejar una señal por un piso, el comprador suele preguntarse si el vendedor tiene que enseñarle cuánta energía gasta la vivienda. En la mayoría de los casos, sí. De hecho, el artículo 3 del Real Decreto 390/2021, que regula la certificación de eficiencia energética de los edificios, incluye entre los inmuebles obligados los "edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario". Tanto que la calificación tiene que figurar ya en el anuncio y el documento debe acompañar a la firma.

Un piso entra en esa categoría. El artículo 2 del Real Decreto 390/2021 define "parte de un edificio" como "unidad, planta, vivienda o apartamento en un edificio, o locales destinados a uso independiente o de titularidad jurídica diferente". Hay dos documentos distintos. El certificado es la documentación firmada por el técnico competente con las características energéticas, la calificación y las recomendaciones de mejora. La etiqueta es el "distintivo público que acredita la existencia de un certificado de eficiencia energética del edificio, que ha sido registrado", y en ella figura la calificación obtenida.

Qué tiene que entregar quien vende

Las obligaciones están en el artículo 17 del Real Decreto 390/2021. En la compraventa de un edificio existente o de una parte, la norma establece que "una copia del certificado de eficiencia energética debidamente registrado y la etiqueta de eficiencia energética se anexará al contrato de compraventa". El comprador tiene derecho a recibir los dos documentos unidos al contrato, y el certificado tiene que estar registrado.

La obligación empieza antes de la firma. Quien publique o permita publicar información sobre la venta o el alquiler de una vivienda, en agencias inmobiliarias, vallas, páginas web, portales inmobiliarios, catálogos o prensa, está obligado a incluir su calificación de eficiencia energética. Si el anuncio no la trae, le falta un dato que la ley exige.

Si se trata de un alquiler

Para el inquilino, la exigencia es menor. Al contrato de arrendamiento se anexa una copia de la etiqueta, y el arrendador entrega al inquilino una copia del documento de Recomendaciones de uso para el usuario. Vale para viviendas y para locales, porque la definición de parte de un edificio incluye ambos.

El artículo 3 habla del alquiler "a un nuevo arrendatario", pero eso no permite concluir que una renovación con el mismo inquilino quede exenta; de hecho, el mismo artículo 3 habla de que la renovación solo quedaría sujeta si se da otro supuesto del artículo 3.1 como la ITE obligatoria. El artículo 17 se refiere al contrato de arrendamiento sin esa precisión. Ante una renovación, conviene consultarlo con un administrador de fincas o un abogado.

Pisos sobre plano y casos excluidos

Quien compra o alquila una vivienda en construcción también tiene derecho a la información. Si la venta o el alquiler se hacen antes de terminar la obra, el vendedor o arrendador debe facilitar la etiqueta de eficiencia energética de proyecto, y después el certificado de obra terminada, cuando se acabe la obra y se expida. Si la calificación final no alcanza la del proyecto, el técnico debe adjuntar una justificación motivada de esa variación.

El artículo 3 deja fuera algunos inmuebles: los edificios protegidos oficialmente por su valor arquitectónico o histórico, cuando una mejora energética alteraría de manera inaceptable su carácter o aspecto, y los edificios independientes de menos de 50 metros cuadrados útiles. También los que se compran para demolerlos o para hacer en ellos las reformas que define la norma. En este caso, el propietario tiene que presentar una declaración responsable ante el órgano competente de su comunidad autónoma o de la ciudad de Ceuta o Melilla, que puede regular un procedimiento más exigente. La mención a Ceuta y Melilla la introdujo el Real Decreto 659/2025 y rige desde el 23 de julio de 2026.

¿Hay que tenerlo al firmar las arras?

El real decreto liga el certificado al contrato de compraventa y no menciona el contrato de arras. Por su parte, el artículo 1454 del Código Civil (CC) dice: "Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas". Con estas arras, el comprador que se echa atrás pierde la señal, y el vendedor que desiste la devuelve multiplicada por dos.

Aquí hablaremos del derecho civil común establecido en el Código Civil. Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia y Baleares tienen derecho civil propio, que puede cambiar el resultado.

Si una parte incumple, el artículo 1124 del CC permite al perjudicado "escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos". Según ese mismo artículo, "el Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo". Ni ese artículo ni los del real decreto que recoge esta pieza aclaran si la falta del certificado basta, por sí sola, para resolver una compraventa.