Los salarios de los españoles se alejan de la media europea desde que gobierna Sánchez

Hace sólo unos días, la oficina de estadística de la Comisión Europea, Eurostat, publicó una serie de datos sobre la evolución de los salarios en la Unión Europea en 2025. Al contrario de lo que suele pregonar el Gobierno de Pedro Sánchez, que afirma que España "es el motor de Europa" y que "estamos mejor que nunca", lo cierto es que los salarios de los españoles se han ido alejando de la media de la Unión Europea desde que el líder socialista llegó al poder en 2018.

Los datos, que se pueden consultar aquí, muestran no sólo que los salarios españoles se han alejado de la media europea, sino también que, entre 1996 y 2025, los salarios reales apenas han crecido en España en casi tres décadas.

En primer lugar, veamos cómo ha evolucionado la distancia entre los salarios de los españoles y los del conjunto de los europeos:

Como se puede ver en el gráfico, en 2018 el salario medio anual a jornada completa en España equivalía al 86,2% de la media de la Unión Europea. En 2020 ese porcentaje bajó al 85,6%, en 2021 subió al 86,6% y en 2024 cayó hasta el 84,2%, su nivel más bajo del periodo. En 2025 se situó en el 84,7%. Es decir, la distancia entre los salarios de los españoles y los de los europeos se ha ampliado entre 2018 y 2025.

Así pues, lejos de reducirse, la distancia con los salarios europeos se ha ampliado en nuestra contra, algo que no encaja demasiado bien con el relato del Gobierno sobre el estado de la economía española y de los salarios.

Los salarios reales llevan tres décadas estancados

Por otro lado, los datos de Eurostat, junto con el IPC del INE, permiten observar cuál ha sido la evolución de los salarios reales en España entre 1996 y 2025, los casi treinta años para los que hay datos disponibles.

En este gráfico se puede ver la diferencia entre la evolución del salario medio nominal y la del salario medio real.

El salario medio nominal en España ha pasado de 17.587 euros en 1996 a 35.125 euros en 2025. Sin embargo, la inflación acumulada del 96% en ese periodo hace que, en términos reales, el salario medio sólo haya crecido un 1,8% en casi tres décadas. Dicho de otra forma, el salario real ha crecido a un ritmo medio de apenas el 0,06% anual.

Así pues, estos datos echan por tierra el relato del Ejecutivo sobre la posición de España en la Unión Europea, al menos en lo que se refiere a los salarios: la brecha con la media europea se ha ampliado desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Y hay un dato todavía más preocupante: el estancamiento de los salarios reales en nuestro país desde finales del siglo pasado. Un estancamiento agravado por la crisis económica de 2008, de la que el salario real todavía no se ha recuperado más de quince años después: hoy sigue por debajo de los niveles de 2009.