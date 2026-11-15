Los cambios 'cosméticos' en Adif dejan un polvorín sanchista para el próximo Gobierno

La llegada de Carlos Cuerpo a Transportes, tras la dimisión de Óscar Puente, ha provocado cambios 'cosméticos' en Adif y Renfe para dar apariencia de renovación tras los accidentes de Adamuz y Urda, pero no resolverán el problema, según trasladan fuentes de ambas compañías. Cuerpo ha nombrado a personas de su entorno, economistas y abogados, en lugar de ingenieros vinculados al ferrocarril, en plena investigación de la Fiscalía Europea por los fondos para renovar el trayecto Madrid-Sevilla.

La salida forzosa de Luis Marco de la Peña en Adif, sustituido por Joaquim Hortalá, se produce ante un problema que tiene su origen en la llegada de José Luis Ábalos al ministerio, quien nombró a Isabel Pardo de Vera presidenta de Adif, y que se agravó con la llegada de Óscar Puente, quien colocó a los suyos, pero sin romper con la anterior etapa. Una bolsa de directivos con distintas responsabilidades, que han permanecido en sus puestos pese al cúmulo de accidentes.

El próximo Gobierno deberá adentrarse en un "avispero", una auténtica "bomba de relojería", según fuentes de Adif, que puede llevarles a revivir Angrois, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que afrontar en 2013 el accidente, apenas un año después de llegar al poder. Ocurrió en un tramo de vía renovado con premura por el entonces ministro de Fomento, José Blanco, para inaugurarlo antes de las generales de 2011, cuya licitación y ejecución llevó a cabo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fue condenado el maquinista que se saltó el limite de velocidad por un despiste, aunque hubo varios errores detectados, como la desconexión del sistema ERTMS -que debía haberse instalado también en el trayecto Madrid-Sevilla- o la falta de un análisis integral de riesgos. Varios de los que ocupaban entonces responsabilidades ascendieron con el Gobierno de Pedro Sánchez, y siguen tras los accidentes de Urda y Adamuz.

Blanco era ministro de Fomento cuando se realizó la renovación del tramo que contenía la fatídica curva de Angrois, y Pardo de Vera era la jefa de obra. Detrás del ascenso de esta última a la presidencia de Adif en 2018, con Ábalos como ministro, muchos ven la influencia de Blanco, con el que Pardo de Vera parece estar ajustando cuentas, ya que ha declarado recientemente que habría recibido presiones del exminsitro para contratar empresas vinculadas al expresidente Zapatero, sin aportar más detalles. De su etapa en Galicia provienen muchos de los cargos que ocupaban también responsabilidades con los accidentes de Adamuz y Urda.

El 'clan gallego'

Esther Mateo, encargada del informe pericial en Angrois que eximió a Adif, fue nombrada directora de Seguridad por Pardo de Vera, puesto para el que carecía de experiencia previa en seguridad en la circulación, pese a que la normativa exige haber desempeñado funciones similares durante al menos cuatro años. Actualmente es la directora de Ciberseguridad de Adif.

Patricia Cabezudos, técnico en riesgos durante el accidente de Angrois, y que también eximió a la empresa durante el juicio, fue ascendida por Pardo de Vera a directora de Riesgos Operativos, puesto que ocupa actualmente, y en el que vivió los accidentes de Adamuz y Urda, donde están en el foco los informes de riesgos que deben incluir medidas de prevención para evitar tragedias como estas.

José Estrada, director adjunto de planificación y gestión de la red en Angrois, que también eximió a Adif, fue nombrado por Pardo de Vera director General de Circulación, ahora director de Circulación y Gestión de Capacidades. Fue el responsable de la liberalización de la red ferroviaria bajo criterios de capacidad, sin ir acompasada de un incremento de las labores de mantenimiento y de la seguridad ferroviaria para dar respuesta al aumento de la circulación de trenes. Un proceso bajo la lupa tras lo ocurrido en Adamuz y Urda.

Alfonso Ochoa era director general de Operaciones cuando tuvo lugar el accidente de Angrois, en el que declaró y eximió también a Adif. Fue el responsable de la renovación de la línea de AVE Madrid-Sevilla, ahora en cuestión, y era director adjunto de Construcción de Líneas en Explotación durante el accidente de Adamuz, tras el cual fue ascendido a director en ese área.

Juan Pablo Villanueva ocupó varios cargos directivos relacionados con el AVE Madrid-Galicia. Considerado "mano derecha" de Pardo de Vera y director General de Construcción de Adif y Adif Alta Velocidad durante su etapa como presidenta de la compañía, firmó el contrato de la obra de Adamuz. Fue cesado en julio de 2025 al verse salpicado por amaños en obra pública y los enchufes de Jéssica, la prostituta contratada por Ábalos siendo Pardo de Vera presidenta de Adif. Fue reubicado después como director adjunto de Construcción de Infraestructura de Adif Alta Velocidad.

El caso Koldo

Como ha ocurrido con Cuerpo, la llegada de Óscar Puente al ministerio supuso la destitución de algunos cargos, también de manera cosmética, tras verse salpicados por el caso Koldo, aunque muchos fueron reubicados después de manera discreta. Una práctica que ha ido engordando una cúpula directiva en la que se han ido superponiendo puestos con cada nuevo presidente desde hace ocho años.

El penúltimo de los recolocados, Raúl Míguez, exdirector de gabinete de Pardo de Vera cuando fue secretaria de Estado, nombrado después director general de Conservación y Mantenimiento y cesado el pasado mes de enero tras el fallecimiento de un maquinista en Gelida. A los pocos meses fue reubicado como director adjunto de Coordinación de Proyectos y Actuaciones Transversales.

Puente agravó una situación ya deteriorada, haciendo nombramientos muy politizados, como el del periodista Salvador Almenar, cuya designación como jefe de gabinete del dimitido Luis Marco de la Peña está judicializada por carecer de experiencia previa en trenes. O la de Concepción Casillas, que fue en las listas del PSOE por Ávila, y es la directora general de Gestión de Personas y Estrategia y Seguridad de Adif. Ambos ascendieron en la remodelación que tuvo lugar en enero de 2025, un año antes del accidente de Adamuz.

El entorno de Pardo de Vera señala a esta cúpula como responsable de los accidentes del último año y del deterioro de la red ferroviaria por "sustituir a técnicos por cargos políticos", aunque los casos de corrupción y la falta de mantenimiento de las vías se remontan a la etapa anterior. De hecho, su influencia en la compañía fue más allá de su salida de Adif en 2021, como demuestra la designación de su sustituta, Marisa Domínguez, a quien nombró en 2019 directora de Planificación Estratégica, y que presidió la empresa desde 2021- cuando Pardo de Vera fue nombrada secretaria de Estado de Infraestructuras -hasta 2023, cuando fue cesada por Puente.

El exministro nombró como sustituto en la presidencia de Adif a Ángel Contreras, también de la confianza de Pardo de Vera, quien le había designado director general de Mantenimiento. Duró apenas un año como responsable de la empresa tras ser imputado en el caso Koldo, junto al que se le vio en la marisquería La Chalana. Fue sustituido por De la Peña como presidente de Adif, pero se le recolocó como director adjunto de Construcción en la Zona Este, siendo el encargado de pilotar la transferencia de Rodalies a la Generalidad de Cataluña.

El accidente de Adamuz provocó algunos relevos en el área de Mantenimiento, señalada por lo ocurrido, aunque sin la publicidad que tuvo el cese del responsable de Rodalies. Fue el caso de Pau Monteagudo, sustituido como director Técnico por Eugenio Nasarre, ya anteriormente director de Mantenimiento en la etapa de Pardo de Vera, y cuando ocurrió el accidente de Adamuz. Era mano derecha de Contreras, y algunos interpretan que su continuidad muestra la influencia de Pardo de Vera en la compañía.

Todos estos puestos vuelven ahora a estar en entredicho tras el accidente de Urda, y evidencian la necesidad de analizar al detalle una estructura engordada hasta el extremo en los últimos ocho años, salpicada por todo tipo de escándalos y que acumula demasiados desastres. Según fuentes consultadas, Indra, Aena o Red Eléctrica han sido también víctimas de la colonización del sanchismo, y pueden poner en jaque a un futuro Gobierno de la derecha.