Otra trampa de Sánchez con la vivienda: solo invirtió el 28% de los fondos que anunció a bombo y platillo

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes ejes de la propaganda política de Pedro Sánchez. Cada nueva comparecencia del presidente del Gobierno viene acompañada de promesas de inversión, anuncios de ayudas y compromisos para ampliar el parque residencial. Sin embargo, cuando se pasa de las ruedas de prensa a la contabilidad pública, la realidad resulta muy distinta. En 2025, el Ejecutivo apenas llegó a pagar el 28% de los fondos disponibles para las políticas de vivienda. Dicho de otra forma, por cada 100 euros que tenía habilitados para afrontar la crisis habitacional, el Gobierno solo desembolsó 28. Los otros 72 quedaron sin pagar durante el ejercicio.

La cifra no procede de un informe de la oposición, sino de un estudio publicado por Funcas. El trabajo, titulado La política fiscal española en tiempos de prórroga presupuestaria, examina las consecuencias de mantener prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y advierte de las distorsiones que esta situación está generando en la distribución del gasto público. Entre las partidas más afectadas aparece precisamente la vivienda, donde los créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo no se han traducido en un incremento equivalente de los pagos efectivos.

Lejos de mejorar, la situación ha empeorado. En 2024, la proporción de fondos disponibles que llegaron a desembolsarse alcanzó el 34%. Un año después, cayó hasta el 28%. La diferencia es de seis puntos porcentuales, lo que representa un descenso relativo de casi el 18% en la tasa de desembolso. Así, mientras Sánchez intensificaba su discurso sobre la emergencia habitacional, la Administración central terminaba pagando una proporción cada vez menor de los recursos habilitados para combatirla.

El informe aporta una segunda estadística que permite dimensionar el problema. En 2024, último ejercicio para el que se dispone de un desglose funcional comparable del conjunto de las administraciones públicas, el gasto total aumentó un 6,6%. Sin embargo, el gasto destinado a vivienda retrocedió un 2,7%. Fue la única de las once grandes funciones analizadas por Funcas que registró una variación negativa. Es decir, en plena crisis de acceso a la vivienda, la partida destinada a esta finalidad se reducía mientras el conjunto de los desembolsos públicos seguía creciendo.

El contraste es especialmente llamativo cuando se examinan otras prioridades presupuestarias. El gasto en servicios generales aumentó un 9,6%; el correspondiente a asuntos económicos, un 8,1%; y el dedicado a gasto social, un 7,3%. Incluso la defensa, con un incremento del 1,6% en esta clasificación funcional, presentó una evolución más favorable que la vivienda. De este modo, entre los servicios públicos generales y la política habitacional se abrió una brecha de 12,3 puntos porcentuales.

Conviene distinguir los dos indicadores. La ejecución del 28% corresponde a los pagos estatales realizados en 2025 sobre los fondos disponibles, mientras que el retroceso del 2,7% se refiere al gasto funcional del conjunto de las administraciones durante 2024. Son magnitudes diferentes, pero ambas ilustran la distancia existente entre la prioridad política proclamada desde Moncloa y la evolución de los desembolsos públicos destinados a vivienda.

Más gasto público, pero menos ejecución en vivienda

Lo paradójico es que estos resultados se producen en un contexto de fuerte expansión presupuestaria. Según el mismo análisis de Funcas, el gasto de las administraciones públicas ha aumentado un 19% durante el periodo de prórroga presupuestaria, y todo esto excluyendo los intereses de la deuda y los fondos europeos Next Generation. Paralelamente, la recaudación tributaria avanzó cerca de un 24%. La ausencia de nuevos Presupuestos no ha impedido, por tanto, que el sector público maneje cantidades de dinero cada vez mayores.

De hecho, el informe calcula que la suma del gasto del Estado y de la Seguridad Social supera en 78.000 millones de euros las cantidades que cabría esperar de una simple prórroga de las cuentas inicialmente aprobadas. Como es sabido, ante la no aprobación de nuevos Presupuestos Generales desde 2023, el Ejecutivo ha recurrido a sucesivas ampliaciones, suplementos y transferencias de crédito para atender nuevas necesidades sin presentar unas cuentas que obtengan el respaldo parlamentario. El problema es que esta fórmula permite aumentar el gasto agregado sin garantizar una asignación coherente de los recursos a las prioridades anunciadas.

De hecho, Funcas cifra las modificaciones presupuestarias en 52.344 millones de euros durante 2024 y 76.944 millones en 2025. Solo en este último ejercicio representaron el 16,8% del gasto estatal, frente al 5,2% registrado en 2023, cuando todavía existían unos Presupuestos aprobados para ese año. La excepcionalidad presupuestaria se ha convertido así en una característica recurrente de la gestión de las cuentas públicas.

En este contexto, la vivienda ofrece un ejemplo especialmente significativo. Si el Gobierno considera que la emergencia habitacional exige una intervención presupuestaria extraordinaria, resulta pertinente preguntarse por qué una parte tan elevada de los créditos disponibles no se traduce en pagos efectivos. Los anuncios de nuevas dotaciones pueden elevar la cifra de recursos habilitados, pero no equivalen automáticamente a dinero desembolsado, promociones terminadas o viviendas entregadas.

El análisis de Funcas tampoco permite determinar cuántas viviendas habrían podido construirse con esos recursos. Sin embargo, el desfase puede traducirse a viviendas concretas si se toma como referencia el modelo de costes desarrollado por quien firma estas líneas en un estudio de Foro Regulación Inteligente (FRI) titulado Los 61.700 millones que no fueron casas.

Según los datos de Hacienda recogidos en el análisis de ejecución, el Gobierno dispuso de 4.989 millones de euros para vivienda en 2025, pero apenas desembolsó 1.412 millones. La diferencia asciende a 3.577 millones de euros. El FRI calcula que promover una vivienda asequible sobre suelo público requiere alrededor de 200.000 euros de inversión, de los cuales 140.000 podrían financiarse mediante préstamos a largo plazo y los otros 60.000 mediante capital privado.

Aplicando esa misma metodología, los 3.577 millones no desembolsados equivaldrían a financiar unas 25.500 viviendas asequibles, movilizando además alrededor de 1.533 millones de inversión privada. Si se incorporan los 2.821 millones que tampoco llegaron a pagarse en 2024, el volumen acumulado asciende a casi 6.400 millones: financiación equivalente a unas 45.700 viviendas con un modelo público-privado, o unas 32.000 si el dinero cubriera íntegramente el coste de promoción sobre suelo público. Naturalmente, este ejercicio presupone que los recursos pudieran reasignarse a inversión residencial.

Renuncia a fondos europeos que podrían haber desarrollado obra nueva

A este problema de ejecución presupuestaria se añade otra decisión económica de gran alcance. El citado informe de FRI analiza las oportunidades de inversión residencial asociadas a la renuncia del Gobierno a una parte de los préstamos europeos NextGenerationEU. Así, sabemos que, de los 163.000 millones inicialmente asignados a España, el Ejecutivo prevé utilizar 101.300 millones, dejando fuera 61.700 millones, equivalentes al 38% del total.

A diferencia de las transferencias a fondo perdido, estos recursos eran préstamos reembolsables a largo plazo. El Gobierno ha defendido que España puede financiarse directamente en los mercados en condiciones similares, pero FRI cuestiona que se haya aprovechado una alternativa de inversión equivalente. Según el estudio, los 61.700 millones de financiación descartada habrían permitido movilizar recursos para construir alrededor de 440.000 viviendas de alquiler asequible, mediante una adaptación nacional del Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

El cálculo parte de una vivienda tipo de 100 metros cuadrados construidos, con unos 70 útiles, y un coste de promoción de 200.000 euros sin incluir la adquisición de suelo. El escenario central contempla que la Administración ceda suelo público y que la financiación europea cubra el 70% de la inversión, mientras los operadores privados aportan el 30% restante. Con 140.000 euros de préstamo por inmueble, los 61.700 millones permitirían financiar unas 440.700 viviendas y movilizar una inversión total cercana a los 88.000 millones.

El FRI contempla también escenarios alternativos: 205.700 viviendas si hubiera que adquirir el suelo y financiar íntegramente la promoción; 308.500 si se utilizara suelo público sin participación financiera privada; y hasta 663.300 aplicando la proporción de financiación por vivienda anunciada por el propio Gobierno para su línea ICO de 4.000 millones. La estimación central equivale a casi el 59% del déficit acumulado de 750.000 viviendas que el informe atribuye al Banco de España para el periodo 2021-2025.

La relevancia de esta oportunidad financiera resulta mayor al considerar la evolución del mercado. Según el documento de FRI, España terminó apenas 92.000 viviendas nuevas en 2025, frente a la formación de unos 240.000 hogares, una brecha anual cercana a 148.000 unidades. El estudio señala que la financiación europea habría podido canalizarse mediante préstamos a treinta años, con una cuota aproximada de 626 euros mensuales por vivienda para un principal de 140.000 euros y un interés del 3,4%. Es un mecanismo inspirado en el Plan Vive madrileño, que combina suelo público, inversión privada y alquileres limitados durante concesiones de larga duración. Este ejercicio estimativo ilustra la magnitud de una alternativa de financiación que no se ha materializado en un programa residencial de esa escala, sino que se ha desperdiciado.