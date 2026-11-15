Cómo echar a un inquilino moroso: el aviso clave para evitar que frene el desahucio

Cuando el inquilino deja de pagar, el propietario puede dar por terminado el contrato y pedir al juzgado que le devuelva la vivienda mediante el juicio de desahucio. Mucho depende de lo que haga antes de demandar. Si reclama la deuda por un medio fehaciente con al menos treinta días de antelación y el inquilino sigue sin pagar, este pierde la vía ordinaria para frenar el proceso pagando.

De hecho, salvo pacto en contrario, el artículo 17 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el pago de la renta será mensual y habrá de efectuarse en los siete primeros días del mes. Si no llega, el artículo 27 de la LAU permite al casero exigir que se cumpla el contrato o pedir que se resuelva. Entre las causas para resolverlo de pleno derecho, la primera es: "La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario".

Reclamar antes de demandar

El aviso previo importa por la enervación, que es la posibilidad de que el inquilino pare el desahucio pagando. Según el artículo 22 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), el proceso termina si el inquilino, una vez requerido por el juzgado, paga o consigna dentro del plazo lo reclamado en la demanda y lo que deba en ese momento.

Esa salida tiene dos límites. No cabe si el inquilino ya enervó un desahucio antes, salvo que el cobro fallara por causas imputables al casero. Tampoco cabe "cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación". La ley no concreta qué medio fehaciente hay que usar.

Si se declara enervada la acción, el inquilino carga con las costas, salvo que las rentas no se cobraran por causas imputables al casero.

El requerimiento pesa también si el inquilino acepta la demanda. Según el artículo 395 de la LEC, quien se allana antes de contestar, en principio, no paga costas, pero la ley entiende que hay mala fe si antes de la demanda se le reclamó el cumplimiento de forma fehaciente y justificada, y eso permite al tribunal imponérselas.

La demanda y el plazo de diez días

Según los artículos 250 y 437 de la LEC, el desahucio por impago se tramita en juicio verbal sea cual sea la cuantía, y en la misma demanda pueden reclamarse las rentas vencidas y no pagadas. El artículo 439 obliga a indicar las circunstancias que permitan o no la enervación, si la vivienda es la habitual del ocupante y si el demandante es gran tenedor, tal como lo define el artículo 3.k) de la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda. Si no lo es, debe adjuntar una certificación del Registro de la Propiedad con sus propiedades.

Según el artículo 438 de la LEC, una vez admitida la demanda, el juzgado da al inquilino diez días para desalojar, pagar, enervar u oponerse alegando por qué no debe. Ese requerimiento ya fija el día y la hora de la vista, si hay oposición, y del lanzamiento, si no la hay. Si el inquilino no responde, el juicio se da por terminado y el lanzamiento se hace en la fecha fijada, con un decreto que le impone las costas e incluye las rentas que se generen hasta la entrega de la vivienda.

Si se opone, hay vista, y el lanzamiento debe hacerse antes de treinta días desde esa fecha. Si no acude a la vista, se declara el desahucio sin más trámites. La sentencia se dicta en los cinco días siguientes (artículo 447 de la LEC).

Inquilinos vulnerables: lo que cambió en octubre

Desde el 8 de octubre de 2026 rige un nuevo apartado 6 del artículo 22 de la LEC, introducido por el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. Cuando se acredita la vulnerabilidad económica del inquilino y la Administración competente no ofrece una alternativa habitacional adecuada, esta "estará obligada a enervar la acción mediante el pago al arrendador o la consignación judicial de la totalidad de las cantidades reclamadas". El propio apartado excluye el supuesto del artículo 2.1 de ese real decreto-ley, y su aplicación queda sujeta a la disposición transitoria segunda del mismo texto.

La Administración tiene un plazo improrrogable de dos meses para ofrecer vivienda o pagar, y mientras tanto quedan suspendidos el procedimiento y el lanzamiento. Si paga, se declara enervada la acción y el contrato sigue. Si pasan los dos meses sin alternativa ni pago, la Administración queda subrogada automáticamente en la deuda del inquilino, no hay lanzamiento y el contrato se mantiene hasta su expiración mientras dure la vulnerabilidad.

Esta vía puede producirse aunque el propietario haya enviado el requerimiento fehaciente, y no computa como enervación anterior.

Para la vivienda habitual ya regía el artículo 441 de la LEC: el juzgado avisa a las administraciones de vivienda y servicios sociales, y el tribunal puede suspender el proceso hasta dos meses si el demandante es persona física, o cuatro si es jurídica, valorando también la posible vulnerabilidad del propietario.

Lanzamiento y cobro de la deuda

Para el lanzamiento basta un funcionario con categoría de gestor, que puede pedir el auxilio de la fuerza pública (artículo 703 de la LEC).

Si el inquilino se va tras el requerimiento sin pagar, basta con pedirlo para que se ejecute el cobro de lo reclamado. Si ya se marchó antes de la demanda, el artículo 812 de la LEC abre el proceso monitorio para una "deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible", siempre que la deuda quede acreditada, por ejemplo, con documentos firmados por el deudor.