La carrera global por la riqueza: ¿está España preparada para competir?

A pesar de que en las últimas décadas la economía se haya modernizado y transformado en una economía de servicios, sobre todo en los países más desarrollados, lo cierto es que, en el fondo, el progreso sigue dependiendo de los mismos factores que antaño. De este modo, la acumulación de capital físico y la formación de los profesionales siguen siendo la clave de bóveda que sostiene la productividad y la creación de riqueza.

No obstante, lo cierto es que este proceso de acumulación de capital, especialización e impulso del talento necesita de la atracción de inversiones, tanto nacionales como internacionales. El problema reside en que las expectativas de los inversores y, sobre todo, la regulación, la calidad de las normas y el nivel impositivo pueden suponer un obstáculo para la llegada de capitales.

En un contexto en el que los países compiten por atraer grandes patrimonios, empresarios, inversores y profesionales cualificados, conscientes de que su presencia impulsa la actividad económica, la creación de empleo y la innovación, España empieza a acumular señales de pérdida de competitividad. Concretamente, la presión fiscal, la inseguridad jurídica, la burocracia y las dificultades para desarrollar una carrera profesional impiden atraer, retener y crear riqueza en nuestro país.

Las señales de preocupación también aparecen en los indicadores de atracción de inversión, puesto que España salió en 2025 del grupo de los diez países más atractivos para la inversión extranjera directa, según el índice FDI Confidence Index de Kearney, cayendo del noveno al undécimo puesto tras registrar una caída del 13% en su indicador de confianza. Precisamente, este informe identifica obstáculos que impiden la llegada de capitales: la complejidad regulatoria, la falta de eficacia legislativa, la protección de los derechos de propiedad y la ausencia de incentivos fiscales suficientemente competitivos.

Todo ello se traduce, así mismo, en desinversiones. Los datos de GlobalInvex muestran que la desinversión extranjera superó los 14.000 millones de euros en 2024, frente a los algo más de 7.000 millones del ejercicio anterior. Mientras tanto, la inversión neta en capital y patrimonio cayó más de un 27%, hasta situarse en torno a los 17.600 millones. No se trata, por tanto, únicamente de conseguir que lleguen nuevos inversores. También es necesario evitar que los que ya están establecidos decidan trasladar su capital a otros mercados.

Entre los factores que explican esta pérdida de atractivo destaca la fiscalidad, dado que España compite con países que han desarrollado marcos tributarios más favorables para la inversión y la acumulación de capital. Según un análisis de Tax Foundation, España ocupa el puesto 25 de 33 países europeos en materia de incentivos fiscales a la inversión empresarial.

A ello se añade la incertidumbre regulatoria. Los cambios legislativos, las diferencias normativas entre administraciones y la dificultad para anticipar las condiciones futuras pueden convertirse en un elemento disuasorio para quienes necesitan planificar inversiones a largo plazo.

Atracción de talento

La movilidad del capital tiene su equivalente en el mercado laboral. España forma profesionales cualificados, pero no siempre consigue ofrecerles oportunidades acordes con su preparación. Según un estudio de IVIE-BBVA, las salidas de España aumentaron desde aproximadamente 310.000 personas en 2018 hasta 426.000 en 2022. El 89% de quienes emigraron se encontraba en edad de trabajar.

Además, casi la mitad de los emigrantes de 2022 tenía estudios superiores o secundarios posobligatorios. El valor del capital humano que abandonó el país durante ese año se estimó en unos 155.000 millones de euros. La pérdida no consiste solamente en trabajadores que dejan de contribuir a la economía española, sino también en formación, experiencia y capacidad productiva que terminan aprovechando otros mercados.

Con todo, pese a estos indicadores, España conserva ventajas importantes. Su posición geográfica, sus infraestructuras, su mercado empresarial y su capacidad para atraer proyectos tecnológicos siguen representando oportunidades. De hecho, Madrid concentró más del 67% de la inversión extranjera bruta recibida por las comunidades autónomas en 2024, con 25.800 millones de euros sobre un total de 38.200 millones.

La competencia internacional por atraer inversión, patrimonio y talento será uno de los factores que condicionen las perspectivas de crecimiento de la economía española durante los próximos años. España cuenta con ventajas competitivas relevantes, pero también afronta desafíos estructurales relacionados con la productividad, la fiscalidad, la seguridad jurídica y la capacidad para ofrecer oportunidades profesionales atractivas. La cuestión fundamental será cómo generar las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones, impulsar la innovación y transformar el crecimiento económico en prosperidad sostenible.