Así es el "Silicon Valley africano" donde se abastecen los estafadores de internet

En pleno centro de Lagos se encuentra Tecno Computer Village, considerado el mayor mercado tecnológico de África. En apenas unas calles se concentran más de 3.000 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la venta y reparación de dispositivos electrónicos.

El equipo de El Punto de Mira, con Boro Barber al frente, se ha desplazado hasta este enorme mercado para mostrar el lugar donde los estafadores que operan desde África pueden adquirir la tecnología necesaria para sus fraudes. El mercado es conocido como el Silicon Valley de África Occidental y concentra una enorme actividad comercial.

El acceso, sin embargo, no fue sencillo. Antes incluso de atravesar el arco que marca la entrada a Computer Village, varias personas comenzaron a increpar al equipo al comprobar que portaban cámaras. "¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis aquí?", les preguntaron mientras les rodeaban.

La situación se volvió especialmente tensa cuando alrededor de doce personas rodearon al equipo y comenzaron a hablar en yoruba, la lengua más hablada en Lagos. Ante la presión, los periodistas se vieron obligados a bajar la cámara convencional, aunque la cámara de 360 grados continuó registrando lo ocurrido.

Móviles, ordenadores y tarjetas SIM

Una vez dentro, la dimensión del mercado resulta especialmente llamativa. En sus calles se suceden los pequeños establecimientos y los puestos abarrotados de clientes, con una enorme cantidad de dispositivos tecnológicos a la venta.

En Computer Village no solo se vende telefonía móvil; en sus tiendas se pueden encontrar ordenadores portátiles, routers, tarjetas SIM y todo tipo de accesorios para teléfonos. "Todo lo que quieras encontrar se puede obtener aquí", explica el equipo del programa.

¿Quiénes son los Yahoo Boys?

El mercado recibe además a los denominados yahoo boys, término utilizado en Nigeria para referirse a estafadores que operan principalmente a través de internet. Según se muestra en el programa, algunos de ellos acuden al mercado para adquirir ordenadores y otros dispositivos necesarios para desarrollar sus actividades.

Los conocidos como 'Yahoo Boys' son jóvenes, principalmente nigerianos, que se dedican al fraude por internet y han convertido las estafas digitales en una lucrativa actividad económica. El término procede de los primeros años de expansión de estas prácticas, cuando utilizaban especialmente cuentas de Yahoo para contactar con sus víctimas. Su principal objetivo es obtener dinero de particulares y empresas, especialmente de países occidentales.

Entre sus métodos más habituales figuran las estafas románticas, en las que crean perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas para ganarse la confianza de sus víctimas y terminar pidiéndoles dinero; las falsas oportunidades de inversión o negocios y las estafas de anticipos, en las que prometen grandes cantidades de dinero a cambio de un pago previo. También recurren al fraude empresarial mediante la suplantación de correos electrónicos para conseguir que compañías transfieran dinero a cuentas controladas por los delincuentes. Otras modalidades incluyen la extorsión sexual y las estafas con criptomonedas.