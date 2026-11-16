Cándido Méndez, sobre el examen de Yolanda Díaz en la OIT: "No fue capaz de responder a ninguna pregunta concreta"

La retirada de Yolanda Díaz de su candidatura para presidir la Organización Internacional del Trabajo, cuando sabía que tenía la votación perdida, ha sido una de las noticias del día. A la vicepresidenta del Gobierno y todavía ministra de Trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez no le ha sentado nada bien este revés, pues aspiraba a dirigir este organismo de Naciones Unidas —"Humildemente, me avala mi gestión" llegó a decir—, pero el respaldo de los representantes empresariales y de buena parte del movimiento sindical a su adversario, el togolés Gilbert F. Houngbo, ha terminado por frustrar sus aspiraciones.

En el comunicado emitido, la propia Díaz señala que retira su "candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo" y agradece el respaldo de los gobiernos que apoyaron su proyecto, "que son muchos y de todas las regiones del mundo, apostando por un cambio real, aportando propuestas y convencidos de que la victoria era posible".

Pero no se queda en los agradecimientos, sino que aprovecha para arremeter contra Houngbo y su gestión, al que responsabiliza del deterioro económico e institucional de la organización. "La dirección que continuará al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras. Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la Administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia", denuncia.

A lo largo de la mañana, sin embargo, se han ido conociendo algunos detalles de cómo ha sido el proceso de selección que ha dado al traste con la carrera de Díaz hacia la dirección de la OIT. Uno de ellos lo ha dado Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, en el programa Espejo Público de Antena 3, que presenta Susanna Griso. Durante la tertulia se ha recordado que Yolanda Díaz no tiene conocimientos de inglés, pero el exlíder de UGT ha contado que ha estado presente en una de las comparecencias de la vicepresidenta del Gobierno, donde ha dado una imagen pésima a la hora de responder a las preguntas a las que fue sometida.

"Yo he visto una de sus comparecencias y en este tipo de instituciones, aparte de que haya que conocer idiomas, hay que conocer muy bien los entresijos. Y todas las preguntas que le hicieron eran muy concretas, todas, respecto a dónde iba a invertir el dinero, y ella no fue capaz, lo digo con todo el respeto, de responder a ninguna, todo eran apelaciones genéricas", ha señalado Cándido Méndez, dejando en evidencia la falta de rigor de la vicepresidenta durante su audiencia internacional.

Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, da su explicación de por qué Yolanda Díaz no dirigirá la OIT: "He visto una de sus comparecencias […] todas las preguntas que le hicieron eran muy concretas […] ella no fue capaz de responder a ninguna". Vamos, lo que suponíamos. pic.twitter.com/TWgisCUZa4 — El Equidistante (@elequidistante) November 16, 2026

Según ha trascendido, Díaz ha contado con el respaldo de los Gobiernos, pero no con el de las organizaciones empresariales y sindicales presentes en la OIT que se posicionaron a favor de la continuidad de Houngbo. Tanto la Organización Internacional de Empleadores (OIE) como la Confederación Sindical Internacional (CSI) habían manifestado su respaldo al actual responsable de la OIT, una circunstancia que también provocó la retirada del tercer aspirante, el exministro peruano Javier González-Olaechea, hace aproximadamente dos semanas.