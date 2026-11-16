CCOO convoca una huelga de transporte para el 23 y 24 de diciembre y amenaza con hacerla indefinida

CCOO ha convocado dos jornadas de huelga de conductores profesionales para los días 23 y 24 de diciembre, en plena Navidad. El paro afectará al transporte por carretera de viajeros y mercancías, incluido el transporte urbano, y responde a la falta de avances para aprobar los coeficientes reductores que permitirían a estos trabajadores jubilarse antes sin sufrir una penalización económica.

El sindicato advierte de que las movilizaciones podrían prolongarse durante meses si el Gobierno no desbloquea el procedimiento. Su secretario general del Sector de Carretera y Logística, Francisco Vegas, ha anunciado que, si el expediente no queda resuelto durante el primer trimestre de 2027, convocarán una huelga indefinida a partir de marzo.

Dos días de paro en plena Navidad

La convocatoria afecta a los conductores profesionales del transporte de mercancías y de viajeros, así como a quienes trabajan en el transporte urbano. Las fechas elegidas coinciden con dos jornadas de gran actividad por los desplazamientos y los movimientos de mercancías propios de las fiestas navideñas.

CCOO ya había adelantado su intención de convocar estos paros. Según ha explicado el sindicato, la protesta busca presionar para que avance el expediente que debe permitir aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a los conductores profesionales.

La organización considera que el procedimiento está paralizado y reclama que se complete la tramitación necesaria para que estos trabajadores puedan acceder a la jubilación anticipada sin que se reduzca la cuantía de su pensión por hacerlo antes de la edad ordinaria.

Además, FSC-CCOO ha anunciado una concentración en la puerta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) —órgano directivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que gestiona el proceso— el próximo jueves, 26 de noviembre, desde las 10.00 horas hasta las 13.00 horas.

El sindicato amenaza con una huelga indefinida en marzo

Francisco Vegas ha situado el primer trimestre de 2027 como plazo para resolver el expediente. Si no se alcanza una solución durante ese periodo, CCOO pasará de las dos jornadas de diciembre a una huelga indefinida en marzo.

La advertencia abre la puerta a un conflicto de mayor duración en un sector que incluye actividades esenciales para el transporte de personas y el abastecimiento de mercancías. Por el momento, el sindicato mantiene la convocatoria de diciembre y condiciona su retirada a que el Gobierno dé el paso que reclama.

El sindicato español ha establecido una condición concreta para desconvocar los paros: que el Ministerio de Seguridad Social dé su visto bueno al informe preceptivo que todavía falta para aprobar los coeficientes reductores.

Huelga de trenes

La huelga de maquinistas convocada para este martes 17 de noviembre afectará a los servicios ferroviarios de toda España, incluyendo tanto al Grupo Renfe como a las operadoras privadas Ouigo e Iryo, además de varias empresas de mercancías. El paro, impulsado de forma unitaria por los principales sindicatos del sector —Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-I y Alferro—, busca exigir un refuerzo urgente en la seguridad ferroviaria tras los trágicos accidentes registrados en Adamuz —Córdoba— y Urda —Toledo—, que dejaron un balance conjunto de 115 fallecidos.

Para mitigar el impacto en la movilidad, el Ministerio de Transportes ha decretado unos servicios mínimos del 72% en Alta Velocidad y Larga Distancia, del 65% en Media Distancia y del 26% en el transporte de mercancías. En el caso de Cercanías, se garantizará el 75% de las circulaciones durante las horas punta —de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas—, reduciéndose al 50% durante el resto de la jornada.

Por su parte, las compañías privadas de alta velocidad también ajustarán su operativa a la jornada de protestas: Iryo mantendrá activo el 70% de sus trayectos habituales, mientras que Ouigo se verá obligada a cancelar diez de los 27 trenes que tenía programados para el martes en diversas conexiones desde y hacia Madrid, Valencia, Barcelona, Valladolid, Alicante y Murcia.