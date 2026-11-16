¿Cuántos años tardas en recuperar la inversión de comprar un piso para alquilarlo?

Con el incremento de los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, son muchos los que creen que uno de los mejores negocios posibles, o de los que mayor rentabilidad ofrecen, es comprar pisos para alquilarlos y así enriquecerse. Al margen de que este tipo de análisis no tenga en cuenta posibles contratiempos como la okupación o la inquiokupación del inmueble, la realidad es que actualmente son necesarios casi 18 años de alquiler para recuperar la inversión realizada en la compra de una vivienda, según un reciente informe de Fotocasa titulado La rentabilidad de la vivienda en España en 2026.

En dicho informe, que se puede leer aquí, podemos comprobar cómo ha evolucionado el número de años necesarios para recuperar la inversión en una vivienda en España entre el segundo trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2026.

Como se puede ver en el gráfico, en la actualidad son necesarios, de media, 17,7 años en el conjunto de España para recuperar la inversión realizada en una vivienda, la cifra más alta desde 2016, cuando hacían falta 18,3 años. El punto más bajo de este periodo, sin contar el año de la pandemia, se registró en 2022, con 14,5 años. Desde entonces, el tiempo necesario para recuperar la inversión ha aumentado en más de tres años.

No obstante, el tiempo necesario para recuperar la inversión varía sustancialmente de una comunidad autónoma a otra: entre la región donde más se tarda, Baleares, con 23,6 años, y la que menos, Castilla-La Mancha, con 12,8, hay más de diez años de diferencia.

Veamos el siguiente gráfico:

En este gráfico podemos ver cómo Baleares es la comunidad autónoma donde más se tarda en recuperar la inversión en vivienda, con 23,6 años de media. Le siguen Madrid (20,5 años), Andalucía (20,2 años), País Vasco (19,2 años) y Galicia (17,7 años). En la parte baja del ranking se sitúan Castilla-La Mancha (12,8 años), Aragón (13,4 años), Extremadura (14,5 años), Castilla y León (14,6 años) y la Comunidad Valenciana (15,1 años).

Por otro lado, el estudio también incluye la siguiente tabla, en la que se compara la situación actual de cada comunidad autónoma con la de hace uno, cinco y diez años:

La principal conclusión es que el mapa ha cambiado por completo. En el segundo trimestre de 2016, Baleares era la comunidad autónoma donde antes se recuperaba la inversión, con 15,3 años, mientras que Galicia era la que más tiempo exigía, con 23,6 años. Diez años después, los papeles se han invertido: Baleares encabeza el ranking con exactamente esos 23,6 años, 8,3 más que entonces, y Galicia ha bajado hasta los 17,7, casi seis años menos.

Si se compara con el segundo trimestre de 2016, son pocas las comunidades autónomas en las que la situación ha empeorado, es decir, en las que hoy se necesitan más años para recuperar la inversión. Se trata de Baleares (+8,3 años), Madrid (+3,1), Andalucía (+1,2) y la Región de Murcia (+0,1). En las trece restantes, el plazo se ha reducido: Galicia (-5,9 años), Castilla y León (-5,8), Castilla-La Mancha (-5,7), Aragón (-5,6), Extremadura (-5,2), La Rioja (-4,4), Asturias (-4,2), Cantabria (-3,9), Comunidad Valenciana (-3,4), País Vasco (-2,8), Navarra (-2,8), Cataluña (-0,7) y Canarias (-0,3).

En cualquier caso, y contrariamente a lo que cree una parte de la población, la realidad es que los años necesarios para recuperar la inversión en vivienda han aumentado en los últimos años, lo que convierte la compra de pisos para alquilar en una inversión cada vez menos rentable.