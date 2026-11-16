El dato que debería preocupar a Sánchez: la actividad de la construcción suma nueve meses en negativo

España atraviesa una crisis de vivienda marcada por una gran escasez de oferta que ha provocado que los precios de los inmuebles se hayan disparado en los últimos años. De hecho, todo ello ha llevado a que la vivienda se convierta en la principal preocupación de los españoles, especialmente los más jóvenes, que cada vez tienen más difícil acceder a una casa. En este contexto, la evolución de la construcción de nuevas viviendas muestra una ralentización que, en última instancia, viene a agravar los problemas existentes.

Sigue creciendo la escasez de vivienda

En plena crisis de vivienda, provocada fundamentalmente por la escasez de oferta, la construcción de vivienda sigue cayendo. Concretamente, en el mes de septiembre la actividad de la construcción registró una contracción del 9,8% respecto al mismo mes de 2025, encadenando nueve meses consecutivos de descensos interanuales. Así se desprende de los datos publicados por el INE.

Concretamente, el índice general de producción de la construcción (IPCO) refleja un comportamiento negativo en las tres principales divisiones del sector, aunque con diferencias importantes entre ellas. La construcción de edificios concentró la mayor caída, mientras que la ingeniería civil y las actividades de construcción especializada también registraron descensos.

Así las cosas, los datos publicados por el INE muestran que el sector no consigue recuperar la actividad y mantiene una evolución negativa desde principios de año. Además, una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario, el retroceso resulta todavía más pronunciado.

INE

En este contexto, la principal caída de septiembre se produjo en la construcción de edificios, cuya producción se desplomó un 34,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. El descenso de esta división contrasta con los registrados en el resto de actividades incluidas en el índice del INE.

Según el INE, la ingeniería civil redujo su producción un 8,6%, mientras que las actividades de construcción especializada experimentaron una caída más moderada, del 2,7%. De esta forma, estas cifras reflejan que el retroceso de la actividad no afecta por igual a todas las ramas de la construcción.

La edificación presenta la contracción más acusada, con una diferencia considerable respecto a la ingeniería civil y los trabajos especializados. Asimismo, el comportamiento de la construcción de edificios resulta determinante para entender el resultado general del índice en septiembre, dado el fuerte descenso registrado en esta división.

Con todo, cabe recordar que, según se desprende de un informe publicado por la Universidad de las Hespérides, "España acumula un déficit de casi 750.000 viviendas solo desde el año 2021". En este sentido, el estudio detalla que "se han creado 1,2 millones de hogares desde 2021, mientras que se han construido menos de medio millón de viviendas en ese mismo periodo".

Universidad de las Hespérides

De esta forma, el informe incide en que "como sucedería en cualquier otro mercado, la escasez relativa (con respecto a la demanda) aparece como uno de los motivos principales que está impulsando la escalada de precios".

Universidad de las Hespérides

Con todo, el estudio subraya que "España tiene un déficit de construcción de vivienda de unas dimensiones tales que no tiene comparación entre los grandes países europeos". De hecho, como se puede comprobar en este gráfico, "este déficit de 750.000 viviendas no tiene su equivalente en otros grandes países de Europa". Al respecto, el estudio explica que "Alemania, que es donde más ha crecido la accesibilidad a la vivienda, muestra un superávit de vivienda construida con respecto a los hogares creados".