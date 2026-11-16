Enfado de Yolanda Díaz con Sánchez por el registro horario: "No doy crédito"

Mal día para Yolanda Díaz. La todavía vicepresidenta segunda del Gobierno se ha indignado con el PSOE en plena campaña electoral. El motivo es que los socialistas han incluido en su programa electoral la implantación de un nuevo registro horario digital para los trabajadores, a pesar de que no han aprobado el que lleva toda la legislatura intentando sacar adelante la ministra de Trabajo.

"No doy crédito. Si quieren aprobar el Registro Horario el decreto está listo y podemos hacerlo ya", se ha quejado la fundadora de Sumar en la red social Bluesky.

No doy crédito 👇 Si quieren aprobar el Registro Horario el decreto está listo y podemos hacerlo ya. — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2026-11-16T12:11:01.718Z

El programa del PSOE cuenta con 114 páginas y cerca de 500 compromisos, y muchas de sus ideas son similares a las principales banderas de Sumar. Ejemplo de ello es el compromiso 109 del programa socialista, que promete "implantar un registro horario digital fiable que recoja las jornadas laborales reales, haciendo efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital y reforzar la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos".

Y esto no es nuevo. La idea ya formaba parte del acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Sumar en 2023, con el que Yolanda Díaz pretendía implantar su Gran Hermano laboral durante la legislatura. Sin embargo, tuvo algunas discrepancias con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por este asunto.

Cabe recordar que, desde 2019, todas las empresas y los autónomos con trabajadores a su cargo deben realizar el registro de la jornada laboral. La novedad estará en cómo hacerlo, ya que Díaz quiere que sea digital y en tiempo real, para que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social puedan conocer al instante si el trabajador ha fichado, está descansando o ha cumplido con su jornada.

El PSOE plantea la reducción de jornada

Además, Yolanda Díaz también se enfrentó a Cuerpo por la reducción de la jornada laboral, que es precisamente el punto 108 del programa actual del PSOE. La fundadora de Sumar llegó a llamar "mala persona" a Carlos Cuerpo por poner reticencias a la reducción de la jornada laboral.

"Completar la reducción de la jornada a 37,5 horas e incentivar los avances en la negociación colectiva hacia las 35 horas. Trabajar menos horas debe permitir ganar tiempo para la familia, los cuidados, el descanso y la vida personal, sin perder salario. Se aplicará con un calendario que beba del diálogo social y periodos transitorios que faciliten a las pymes su implementación", reza el punto 108.

La medida supone imponer obligatoriamente para todas las empresas de todos los sectores (salvo algunas excepciones anecdóticas) que reduzcan la jornada laboral a 37,5 horas semanales y no puedan bajar los sueldos de sus trabajadores, lo cual equivale a una subida de salarios por mandato. Lo que no comprenden ni el PSOE ni Yolanda Díaz es que para que ello ocurra debería aumentar la productividad de las empresas, que es lo que remuneran los salarios.

Así, al tratar de imponer esta medida a la práctica totalidad del tejido empresarial español, lo que se estaría haciendo es ignorar las condiciones y necesidades de cada sector y, dentro de cada uno de ellos, de las distintas empresas que existen. Por tanto, la ministra que dice proteger a los más vulnerables quiere que los pequeños empresarios asuman unos sobrecostes y una merma de su productividad que, por su parte, las grandes compañías podrían hacer frente con menos dificultad.

Más choques por el registro horario

Sin embargo, los socialistas acabaron llevando la reducción de jornada al Congreso, que la tumbó, mientras que el registro horario continuaba atascado en el propio Ejecutivo.

La vicepresidenta segunda ya había protagonizado otro enfrentamiento con el PSOE por esta cuestión. En marzo, después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen muy desfavorable al proyecto de Trabajo, Díaz acusó al Ministerio de Economía de ponerse "del lado de la patronal".

"Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer", llegó a advertir públicamente. Y es que Díaz había convertido la aprobación del registro horario en una cuestión personal de la que el PSOE ahora se apropia. Mientras tanto, Sánchez promete ahora a los trabajadores españoles en campaña electoral lo que no ha conseguido sacar adelante durante su mandato.

Se retira de la carrera por la OIT

Además del disgusto con los socialistas, Díaz ha anunciado este lunes que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de constatar que no contaba con los apoyos necesarios para imponerse en la votación prevista para este mismo día. Su decisión despeja el camino para la reelección del actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.

"Hoy retiro mi candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo", ha comunicado Díaz a través de una carta publicada en su cuenta de Bluesky.

A lo largo de la mañana, sin embargo, se han ido conociendo algunos detalles de cómo ha sido el proceso de selección que ha dado al traste con la carrera de Díaz hacia la dirección de la OIT. Uno de ellos lo ha dado Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, en el programa Espejo Público de Antena 3, que presenta Susanna Griso. Durante la tertulia se ha recordado que Yolanda Díaz no tiene conocimientos de inglés, pero el exlíder de UGT ha contado que ha estado presente en una de las comparecencias de la vicepresidenta del Gobierno, donde ha dado una imagen pésima a la hora de responder a las preguntas a las que fue sometida.

"Yo he visto una de sus comparecencias y en este tipo de instituciones, aparte de que haya que conocer idiomas, hay que conocer muy bien los entresijos. Y todas las preguntas que le hicieron eran muy concretas, todas, respecto a dónde iba a invertir el dinero, y ella no fue capaz, lo digo con todo el respeto, de responder a ninguna, todo eran apelaciones genéricas", ha señalado Cándido Méndez, dejando en evidencia la falta de rigor de la vicepresidenta durante su audiencia internacional.