¿Es obligatorio el Kit Digital para los autónomos? No, pero sí lo son algunas exigencias digitales

El Kit Digital no es obligatorio para los autónomos. Es una ayuda voluntaria: nadie tiene que pedirla, y quien no la solicita no recibe ninguna sanción ni pierde ningún derecho. La confusión viene de que coincide en el tiempo con varias obligaciones digitales que sí lo son, o lo serán.

Tampoco es obligatorio tener web, estar en redes sociales o vender por internet. Pedir el bono, elegir qué soluciones contratar, con qué agente y si mantener o no la web después del primer año son decisiones voluntarias. Incluso una vez concedida la ayuda, se puede renunciar a ella.

Las obligaciones digitales que sí afectan a los autónomos

Aquí está la parte que conviene no perder de vista.

Los sistemas de facturación verificables

Hacienda está implantando un reglamento que obliga a usar programas de facturación que cumplan ciertos requisitos técnicos para evitar la manipulación de registros, el conocido como Veri*factu. Su calendario de entrada en vigor se ha retrasado y conviene consultarlo con tu asesor, pero afectará a la mayoría de autónomos que facturan con programa informático.

La factura electrónica entre empresas

La Ley Crea y Crece prevé que las facturas entre empresas y profesionales sean electrónicas. Su aplicación depende de un desarrollo reglamentario con plazos escalonados según el tamaño.

La relación electrónica con la Administración

Las sociedades ya están obligadas a relacionarse por vía electrónica con las administraciones, y muchos trámites de autónomos, como los de la Seguridad Social, se hacen ya casi exclusivamente en línea.

Cómo aprovechar el Kit Digital

La factura electrónica y la gestión de procesos son categorías del catálogo, y un ordenador moderno con certificado digital facilita los trámites con la Administración. Dicho de otro modo: el bono no es obligatorio, pero puede ayudar a cumplir determinadas exigencias digitales sin pagar el coste completo de las soluciones.

Conviene desconfiar de las llamadas que aseguran que "es obligatorio pedir el Kit Digital" o que habrá sanciones por no hacerlo. Es una técnica de presión comercial: solicitar la ayuda es voluntario.

¿Merece la pena pedirlo?

Depende de cada situación. Si tu ordenador tiene años, no tienes web o todavía gestionas las facturas manualmente, puede ser una opción interesante. En 2025, la campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, entregó 3.500 ordenadores con su web a autónomos y pequeñas empresas.

Hoy no hay una convocatoria abierta para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa hasta agotar fondos y prevé nuevas convocatorias, aunque sin fecha confirmada.

La preinscripción de Ordenador Libertad es tan voluntaria como el propio Kit Digital: gratuita, sin compromiso y sin garantía de recibir la ayuda. Si se abre un plazo, se contacta a los preinscritos por orden de registro.

Si te interesa, apúntate en ordenadorlibertad.es.