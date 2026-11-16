Frente Amplio propone directamente robar las herencias de los grandes capitales en España

La formación política Frente Amplio que capitanea Ada Colau ha presentado una propuesta de reforma fiscal centrada en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con el objetivo de limitar las herencias de los grandes patrimonios a un máximo de 10 millones de euros por heredero. Básicamente se propone expropiar las herencias de los grandes patrimonios en España por encima de ese umbral. Imaginemos los 125.000 millones de euros de Amancio Ortega, o los 9.800 millones de Juan Roig. ¿Cuánto supondría para las arcas del Estado? ¿Qué porcentaje de esta riqueza dilapidaría el Estado mediante su robo vía impuestos?

Es de suponer que en caso de tener responsabilidades de Gobierno y de querer imponer este punto de su programa, Frente Amplio se encontraría con distintos recursos en los órganos judiciales y en el Constitucional por el carácter confiscatorio de la medida.

Según el texto difundido por la organización, la excusa vuelve a ser la el combate contra la desigualdad y restringir la concentración del poder económico mediante la aplicación de un tipo marginal del 100 % a partir de dicho umbral, eliminando además las bonificaciones autonómicas vigentes. Es de nuevo el mantra falso que les impulsa basado en la creencia errónea de considerar la riqueza un juego de suma cero según el cual si alguien tiene mucho es porque se lo quita al que tiene poco.

Los detalles de la propuesta de Frente Amplio

De acuerdo con la información facilitada por Frente Amplio, el plan contempla una reestructuración profunda de los tramos del impuesto sucesorio:

Tope máximo y tipo del 100 %: Todo capital heredado que supere los 10 millones de euros por receptor tributaría al 100 %, lo que en la práctica supone un límite absoluto a la transmisión patrimonial por encima de esa cuantía. Para el cálculo se sumarían también las donaciones recibidas en vida.

Todo capital heredado que supere los 10 millones de euros por receptor tributaría al 100 %, lo que en la práctica supone un límite absoluto a la transmisión patrimonial por encima de esa cuantía. Para el cálculo se sumarían también las donaciones recibidas en vida. Tramo intermedio del 75 %: Se crearía un nuevo escalón para las herencias situadas entre los 5 y los 10 millones de euros, gravado con un tipo marginal del 75 %.

Se crearía un nuevo escalón para las herencias situadas entre los 5 y los 10 millones de euros, gravado con un tipo marginal del 75 %. Reducción en tramos bajos: Como contrapartida, la formación plantea rebajar los tipos actuales para las herencias inferiores a 120.000 euros.

Como contrapartida, la formación plantea rebajar los tipos actuales para las herencias inferiores a 120.000 euros. Armonización estatal: La medida impediría que las comunidades autónomas aplicaran bonificaciones o reducciones propias sobre estos tramos, anulando de facto la competencia fiscal entre regiones en esta materia.

Desde Frente Amplio justifican esta iniciativa señalando los datos de concentración de riqueza en España, donde apuntan que 33 personas superan los 1.000 millones de euros de patrimonio y 400 poseen más de 100 millones. Según sus estimaciones, los ingresos obtenidos permitirían duplicar el presupuesto destinado a políticas públicas de vivienda y se sumarían a otras medidas de su programa, como el Impuesto a los Grandes Patrimonios o gravámenes específicos a grandes tenedores inmobiliarios. Lo que no explican, en cambio, es dónde se ha dedicado los ingentes recursos con los que ha contado la administración española durante estos años en los que se han batido récords de recaudación.

Por el contrario asociaciones empresariales y centros de estudios favorables a la reducción de impuestos —como el Instituto Juan de Mariana rechazan este tipo de gravámenes por considerarlos perjudiciales para la actividad económica y el derecho de propiedad.

Quienes defienden un marco de baja fiscalidad argumentan que el Impuesto sobre Sucesiones supone una doble imposición, ya que grava un ahorro y un patrimonio que ya tributaron previamente durante su generación a través del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o el IVA. Asimismo, sostienen que un tipo marginal del 100 % trasciende la función recaudatoria para convertirse en una medida de carácter confiscatorio, lo que podría colisionar con el artículo 31 de la Constitución Española, que prohíbe explícitamente que el sistema tributario tenga alcance confiscatorio.

Otro de los puntos señalados por los críticos al intervencionismo fiscal es el impacto sobre la empresa familiar y la inversión. Según diversos informes del Instituto de la Empresa Familiar, gravámenes elevados sobre las sucesiones obligan en ocasiones a los herederos a descapitalizar o vender compañías para hacer frente al pago del tributo, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos empresariales y el empleo asociado. Del mismo modo, advierten del efecto de deslocalización: el establecimiento de tipos cercanos o iguales al 100 % incentivaría la fuga de capitales y el traslado de la residencia fiscal de grandes contribuyentes hacia jurisdicciones con marcos tributarios más favorables, reduciendo finalmente la base imponible y la recaudación efectiva en España.

Finalmente, los defensores de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas destacan que las bonificaciones aplicadas en regiones como Madrid o Andalucía han contribuido a atraer inversión y dinamizar la actividad económica, defendiendo la competencia fiscal como un mecanismo de control frente al aumento del gasto público.

El debate sobre la redistribución y el crecimiento

La propuesta de Frente Amplio reaviva una discusión recurrente en la política económica española sobre el equilibrio entre la equidad y la eficiencia. Mientras que los sectores partidarios de una mayor progresividad fiscal sostienen que los impuestos sobre el patrimonio y las herencias son herramientas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y financiar servicios públicos, las corrientes liberales insisten en que el crecimiento económico y la creación de riqueza requieren seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y una menor presión fiscal sobre el ahorro y la inversión.