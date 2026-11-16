Huelga de trenes este 17 de noviembre: horarios y servicios mínimos de Renfe, Ouigo e Iryo

La huelga de maquinistas convocada para este martes 17 de noviembre afectará a los servicios ferroviarios de todo el país. El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 75% en Cercanías durante las horas punta, del 65% en Media Distancia y del 72% en Alta Velocidad y Larga Distancia.

El paro ha sido convocado en el conjunto del Grupo Renfe por el Comité General del Grupo Renfe, integrado por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro).

La convocatoria pretende reclamar un refuerzo de la seguridad ferroviaria después de los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que dejaron un balance conjunto de 115 fallecidos.

Servicios mínimos de la huelga de trenes del 17 de noviembre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido distintos porcentajes de servicios mínimos en función del tipo de transporte. En el caso de Cercanías, la circulación variará dependiendo de la franja horaria, mientras que en el resto de los servicios se mantendrá un porcentaje fijo sobre la programación habitual.

Estos son los servicios mínimos previstos para este martes:

Cercanías: el 75% de los trenes habituales durante las horas punta y el 50% durante el resto del día.

el 75% de los trenes habituales durante las horas punta y el 50% durante el resto del día. Media Distancia: el 65% de los servicios habituales.

el 65% de los servicios habituales. Alta Velocidad y Larga Distancia: el 72% de los trenes programados.

el 72% de los trenes programados. Mercancías: el 26% del servicio previsto.

En Cercanías, las horas punta en las que se garantizará el 75% de las circulaciones serán de 06:00 a 09:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas. Fuera de esos intervalos, los servicios mínimos se reducirán al 50%.

Qué trenes de Ouigo e Iryo circularán durante la huelga

La convocatoria de Semaf también afecta a las otras dos operadoras ferroviarias de viajeros, Ouigo e Iryo, además de a varias compañías de transporte de mercancías.

En el caso de Ouigo, la compañía tiene previsto suprimir diez de los 27 trenes programados para este martes. Las circulaciones canceladas corresponden a los siguientes trayectos:

Madrid-Valencia: salida a las 07:15 horas.

salida a las 07:15 horas. Barcelona-Madrid: salida a las 07:35 horas.

salida a las 07:35 horas. Valencia-Madrid: salida a las 10:27 horas.

salida a las 10:27 horas. Madrid-Valladolid: salida a las 10:38 horas.

salida a las 10:38 horas. Valladolid-Alicante: salida a las 13:00 horas.

salida a las 13:00 horas. Madrid-Murcia: salida a las 16:15 horas.

salida a las 16:15 horas. Alicante-Madrid: salida a las 18:00 horas.

salida a las 18:00 horas. Madrid-Valencia: salida a las 18:15 horas.

salida a las 18:15 horas. Murcia-Madrid: salida a las 19:53 horas.

salida a las 19:53 horas. Valencia-Madrid: salida a las 20:57 horas.

Por su parte, fuentes de Iryo han confirmado a EFE que la compañía prevé operar el 70% de sus trenes, en línea con los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes.

La convocatoria de Semaf se extiende también a las empresas de mercancías Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.