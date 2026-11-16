La herencia económica envenenada del sanchismo

Ahora que Sánchez ha convocado elecciones, conviene recordar la mala herencia económica que va a dejar. Así, la economía española vive anestesiada por ingentes cantidades de dinero público, que la sostienen artificialmente, pero que cuando se retiren dichos estímulos se resentirá, porque no se ha generado el marco económico adecuado para lograr que la economía, por sí misma, impulse el crecimiento.

Eso hace que, pese a las recientes revisiones, la tendencia siga sin ser buena, con múltiples problemas estructurales, como el déficit, la deuda o la inflación, que empobrece a los ciudadanos, además del endurecimiento del coste de financiación, que limita el acceso al crédito a las empresas y encarece los préstamos hipotecarios, por ejemplo, en los que las familias tienen que soportar un importante incremento.

Todo ello está empobreciendo a la población, con un repunte inflacionista y una pérdida de poder adquisitivo que hace que nuestro PIB per cápita pierda posiciones respecto a la media de la UE en relación con el puesto que ocupaba en 2017, último año completo antes de que Sánchez llegase al Gobierno. Desde entonces, España no ha dejado de retroceder posiciones en PIB per cápita en paridad del poder de compra. Esa política económica del cangrejo, que hace retroceder a la economía española, se percibe también en nuestra comparación con algunos países del este que han sabido aplicarse y que nos han superado en porcentaje de PIB per cápita en paridad del poder de compra sobre la media de la UE, como es el caso de Eslovenia.

El Gobierno puede aumentar el PIB nominal impulsado por la inflación y, con ello, mitigar el cociente entre déficit sobre el PIB y deuda sobre el PIB, pero no lo resuelve, sólo lo maquilla artificialmente; puede tener un mayor crecimiento del PIB en términos constantes por efecto estadístico base, además de por el impulso desmedido del gasto público, que ha expulsado a la inversión; puede obligar, por ley, a que los contratos temporales se encuadren en los fijos-discontinuos, aunque el empleo no se cree realmente, sino que se reparta; puede disimular la deuda y el déficit al compararlos con el PIB a base de revisiones extraordinarias de la actividad y del efecto inflacionista; el Gobierno puede lograr todo eso, pero lo que no puede conseguir es tapar el retroceso en prosperidad que está suponiendo su política económica, que nos lleva a ser cada vez más pobres en comparación con la media de la UE.

Todo ello merma renta disponible a los agentes económicos, que se empobrecen, especialmente las familias. Eso nos lleva a que el empobrecimiento es tal que España empeora, comparada con el conjunto de la UE, donde España ocupa un lugar entre las primeras posiciones de población en riesgo de exclusión social, con un 25,7%, casi cinco puntos superior a la media de la UE. Este hecho todavía es más acusado en el caso de pobreza infantil, con un 28,4% de la población infantil, 8,8 puntos más que la media de la UE.

Por tanto, la política del gasto público desmedido, el déficit estructural, la deuda exponencial, la subida de impuestos, el intervencionismo en el mundo empresarial y la inseguridad jurídica sólo atraen a la pobreza, no a la riqueza, que hace que con Sánchez seamos más pobres que antes, como refleja la estadística de Eurostat, en una especie de política antisocial que practica, que busca sólo el corto plazo a costa de deteriorar la estructura económica española, de asfixiar con impuestos a ciudadanos y empresas, que hace que las familias cada vez lleguen con más dificultad a fin de mes y que muchas empresas abandonen nuestro país en busca de otros lugares que no sean tan confiscatorios, que no tengan tantas trabas, que no dificulten tanto la generación de actividad y empleo, de riqueza, en definitiva. Entre 2018 y 2025, la carga soportada por los trabajadores en concepto de impuestos y cotizaciones aumentó significativamente.

En 2018, el trabajador medio soportaba aproximadamente 5.122 euros entre IRPF y cotizaciones sociales. En 2025, esa cifra alcanza los 7.046 euros. Es decir, un incremento de 1.924 euros anuales, equivalente a un aumento del 37,6%.

Fuente: INE y AEAT

La carga fiscal efectiva también crece. El tipo medio efectivo pasa del 19,0% al 21,7%. Dicho de otro modo, una proporción cada vez mayor del salario generado por el trabajador es absorbida por las Administraciones Públicas antes de llegar a su bolsillo.

Fuente: INE y AEAT

Además, este aumento de la carga fiscal se produce en un contexto en el que no ha existido una ganancia real de poder adquisitivo. Por ello, resulta razonable concluir que una parte relevante del incremento de la tributación responde al fenómeno conocido como progresividad en frío. Cuando la inflación eleva los salarios nominales, pero los tramos del impuesto no se actualizan adecuadamente, los contribuyentes terminan pagando más impuestos sin haber mejorado realmente su capacidad económica.

Los datos lo ilustran con claridad. Del incremento total del salario bruto entre 2018 y 2025, que asciende a 5.524 euros, únicamente 3.600 euros llegaron al trabajador en forma de salario neto. Los restantes 1.924 euros fueron absorbidos por impuestos y cotizaciones. En otras palabras, sólo el 65% de la mejora salarial bruta llegó al bolsillo de los trabajadores, mientras que el 35% restante fue capturado por el aumento de la carga fiscal y de las cotizaciones.

Sin embargo, incluso esa ganancia neta resulta insuficiente para mantener el nivel de vida previo. Entre 2018 y 2025 los precios aumentaron aproximadamente un 22,5%. Y aquí aparece el elemento decisivo que suele quedar oculto tras los discursos triunfalistas. Cuando se deflacta el salario neto de 2025 por la inflación acumulada, se obtiene una cifra equivalente a 20.729 euros medidos en euros de 2018.

Es decir, aunque el trabajador medio percibe nominalmente 25.400 euros netos, su capacidad de compra equivale a la que tendría alguien que cobrara 20.729 euros en 2018.

La consecuencia es evidente. El poder adquisitivo real neto ha pasado de un índice 100 en 2018 a un índice 95,1 en 2025. Dicho de otra manera, el trabajador medio ha perdido aproximadamente un 4,9% de poder adquisitivo durante este período.

Fuente: INE y AEAT

Asimismo, Sánchez deja unas cuentas públicas sin sanear, pese al récord de recaudación por la asfixia a impuestos a los ciudadanos y empresas, con un déficit estructural creciente y una deuda enorme, que con la subida de tipos consumirá cada vez más recursos que drenará de los servicios esenciales.

La política intervencionista del sanchismo, tras ocho años en el poder, sólo nos deja retroceso, en todos los ámbitos. Hay retroceso económico, porque somos menos competitivos; hay retroceso en seguridad jurídica, porque somos menos fiables; hay retroceso en libertad económica, porque somos más intervencionistas; hay retroceso social, porque somos más pobres; hay retroceso en la defensa de la integridad territorial de España, porque nada se ha hecho para expulsar a los invasores de Ceuta; hay ocupación de las instituciones, porque en todas ha maniobrado a su antojo; hay sospechas de oscuridad electoral, por el empeño en nacionalizar sin control con la ley de nietos; hay abandono de las infraestructuras, donde no invierten. Es su triste legado, que puede deteriorarse todavía mucho más en este mes con sus anuncios electorales.