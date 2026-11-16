Yolanda Díaz ha retirado su candidatura a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) antes de una votación que iba a perder este lunes. Su decisión, que llega después de constatar que no tenía los apoyos necesarios, despeja el camino para la reelección del actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.

En esta retirada de la OIT hay una fecha clave. La del 23 de septiembre, día en el que personas especializadas del sector empresarial de todos los continentes sacaron los colores a la todavía ministra en la sede de la OIT, en Ginebra, Suiza. Aquel día, Yolanda Díaz expuso todas las políticas comunistas y de extrema izquierda que ha introducido en España desde que es ministra. LibreMercado ha hecho una recopilación de las respuestas más surrealistas de Díaz en el organismo internacional que recorren asuntos polémicos como el cambio climático o el feminismo radical pasando por su fanatismo por los sindicatos.

En una de las primeras preguntas generales, Yolanda Díaz dijo que su prioridad era "relanzar el mandato de la OIT siempre con el diálogo social como centro en un equilibrio permanente entre los empleadores y los sindicatos y para reducir la desigualdad". Sobre como la OIT podía brindar apoyo a las empresas, la ministra apoyó los derechos de los trabajadores: "Tenemos que garantizar el trabajo decente esto es que los trabajadores y las trabajadoras en el mundo en un mundo que es complejo ganen derechos. Esto es absolutamente compatible con que las empresas ganen competitividad y esto solo se puede hacer con una estrategia de la que tenemos que hablar empleadores y sindicatos y haciendo algo clave es que cuando hablamos de transiciones justas tanto la transición climática como la digital".

Para ello se puso como ejemplo y presumió de gestión: "El sistema por ejemplo de protección de ERTE que hemos diseñado en mi país permite justamente este elemento es decir preparar y cualificar a los trabajadores y trabajadoras para los cambios por ejemplo que estamos sufriendo hoy en el sector de la automoción con la electrificación de los vehículos necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras estén formados para mejorar también la productividad de las empresas y creo que esto no es imposible yo sé que hay un programa de ecosistema de productividad en la OIT. Yo parto de una experiencia y sé que es posible llegar a acuerdos", añadió.

La ministra arropó en la OIT a los sindicatos, los mismos que han puesto patas arriba España con la huelga general, defendiendo que se les dedique más dinero en proporción que a las empresas: "Tenemos que tener asistencias técnicas tanto para los empresarios cuanto para los sindicatos. Si no es así no vamos a poder desarrollar bien nuestras tareas".

"18 millones de trabajadores muertos por el cambio climático"

También tuvo tiempo para alertar del cambio climático: "la emergencia climática es real, ya hemos aprendido que el cambio climático daña a las empresas y daña a los trabajadores. Fallecen más de 18 millones de personas trabajadoras en el mundo por la emergencia climática esto está aquí las empresas ya saben que el tejido productivo se daña de la mano de la emergencia climática pero también sabemos que el reto de época es gobernar los algoritmos gobernar la inteligencia artificial creo que ambas son las dos caras de la misma moneda". "No hay miedo a las transiciones climáticas lo que queremos es que las transiciones sean justas".

En paralelo, Yolanda Díaz sacó su feminismo radical a relucir: "Las mujeres son las que sufren la informalidad en el mundo. Tenemos que mejorar las estadísticas para conocer cuáles son los elementos que están fallando. Un mundo global que no retiene el talento de las mujeres es un mundo que no es eficiente. Tenemos a muchas mujeres en la informalidad, tasas de ocupación bajas femeninas o tasas de desempleo altas femeninas. Estamos hablando de una sociedad que es ineficiente en términos sociales por su injusticia, pero también en términos económicos. La gestión de la OIT, las empresas y el trabajo en el mundo tienen que incorporar los principios de igualdad".

"He sacado un país adelante"

Al final de su intervención, en modo de mitin político, Yolanda Díaz defendió los motivos por los que debía ser elegida: "Yo quiero ser una directora general que baje a la tierra y esto es actuar entendiendo el conflicto dónde está el incumplimiento por qué qué podemos hacer entre los mandantes entre los empleadores entre los sindicatos para arreglar ese incumplimiento con esa sensibilidad y creo que eso es posible pero claro hay que reforzar este sistema".

"Soy una mujer pragmática con experiencia en la gestión con sacar a un país adelante créame hoy mi país humildemente si me permite es el país de la OCDE que más crece y tenemos un récord de ocupación. Le digo otra cosa más en mi país se han hecho 52 reformas laborales 52 ninguna ha funcionado y ninguna se ha hecho con acuerdo tripartito entre los empresarios y los sindicatos y el Gobierno". "Sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis", dijo para ganar credibilidad y conseguir dirigir la organización. "Si me permiten, humildemente, me avala mi gestión", recordando que es abogada laboralista, "en ejercicio durante muchos años", insistió.