La Justicia avala que la Generalidad obligue a sus subdirectores a trabajar de forma presencial

Los subdirectores de la Generalidad de Cataluña tendrán que seguir acudiendo a su puesto de trabajo de forma presencial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Barcelona ha avalado el veto al teletrabajo impuesto por el Ejecutivo catalán a este colectivo, al considerar que la Administración tiene plena potestad para exigirles presencia física continuada debido a las funciones de dirección y responsabilidad que desempeñan.

En una sentencia a la que ha tenido acceso la agencia EFE, la magistrada desestima el recurso presentado por 21 funcionarios contra el Departamento de Economía y Finanzas tras la aplicación de la medida. El fallo respalda la capacidad de "autoorganización" del Gobierno catalán sobre estos puestos, que constituyen el último escalafón administrativo previo a los cargos de designación política, aunque son igualmente de libre designación.

"No es un derecho subjetivo"

La resolución judicial es tajante a la hora de desmontar los argumentos de los recurrentes y deja claro que trabajar desde casa no es una prerrogativa blindada para el empleado público. "La modalidad de teletrabajo no se configura como un derecho subjetivo del personal, sino como una alternativa en la organización del trabajo como potestad discrecional de la administración", subraya el texto.

Según la jueza, la Generalidad ha acreditado "razones objetivas" suficientes para justificar la presencialidad de estos perfiles. Cuando se impulsó la medida, la Consejería de la Presidencia —dirigida por Albert Dalmau— argumentó que el trabajo a distancia resultaba "difícilmente compatible con la naturaleza y responsabilidades inherentes" al puesto de subdirector, apelando a su "alto grado de responsabilidad estratégica" y a su labor directa en la coordinación de equipos.

La orden entró en vigor mediante una instrucción el 7 de enero de 2025 y afectó también a los cargos asimilados a subdirectores generales (aquellos que ocuparon ese rango en el pasado y mantienen sus condiciones tras dejar el puesto). Antes del veto, cerca de un centenar de estos directivos públicos habían solicitado permiso para teletrabajar hasta dos días por semana.

Carácter reversible y sin recurso

Los demandantes alegaban que la instrucción utilizada por el Ejecutivo autonómico para suprimir el trabajo en remoto funcionaba en la práctica como un "reglamento encubierto", vulnerando así los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. La magistrada rechaza este extremo y avala que la Generalidad empleara dicha instrucción para interpretar la normativa vigente, la cual ya establece que quienes no puedan prestar adecuadamente sus servicios a distancia deben hacerlo de forma presencial.

Asimismo, la sentencia recuerda que la propia regulación contempla el "carácter reversible" del teletrabajo y concluye que el Gobierno autonómico motivó debidamente su decisión. "Simple y llanamente nos hallamos ante una medida organizativa que se aplica a determinados colectivos de personal", zanja la jueza en una resolución que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).