La tasa Google de Sánchez cuesta 230 millones a las pymes y recauda menos de la mitad de lo prometido

El Gobierno de Pedro Sánchez creó la denominada tasa Google con la promesa de aumentar la tributación de las grandes multinacionales tecnológicas y conseguir que gigantes como Google, Amazon o Apple contribuyesen en mayor medida a las arcas públicas españolas. Cinco años después, los resultados son muy distintos de los anunciados. El impuesto recauda menos de la mitad de lo previsto, encarece los servicios digitales que utilizan las empresas españolas y termina perjudicando especialmente a las pequeñas y medianas compañías.

Así lo acredita un nuevo informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), presentado este miércoles por su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo. El estudio, titulado El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD): efectos económicos e implicaciones regulatorias, constituye una evaluación de los resultados del gravamen desde su entrada en vigor en enero de 2021.

La conclusión de sus autores es contundente: el impuesto no ha cumplido sus objetivos originales y sus costes económicos superan sus beneficios recaudatorios. Por ello, el IEE propone su derogación gradual y condicionada, con el propósito de evitar que una figura tributaria concebida inicialmente como transitoria termine consolidándose de manera permanente en el sistema fiscal español.

Una recaudación 3.300 millones inferior a lo prometido

El primer gran fracaso de la tasa Google es estrictamente recaudatorio. Cuando el Ejecutivo socialista impulsó el tributo, llegó a manejar previsiones de ingresos de 1.200 millones de euros anuales, posteriormente rebajadas a 968 millones en la memoria económica de la ley.

La realidad ha terminado desmintiendo aquellas expectativas. Según los datos recopilados por el IEE, en 2025 la recaudación apenas alcanzó los 410 millones de euros, es decir, el 42% de lo inicialmente proyectado en la memoria de la ley.

El balance acumulado resulta todavía más revelador. Entre 2021 y 2025, Hacienda ingresó alrededor de 1.550 millones de euros por este concepto, frente a los 4.840 millones que habría obtenido de cumplirse las previsiones oficiales durante esos cinco ejercicios. La diferencia se aproxima, por tanto, a los 3.300 millones de euros.

La magnitud real del impuesto también queda en evidencia cuando se compara con el conjunto de los recursos públicos. Según el estudio, la tasa Google representa apenas el 0,07% de los ingresos públicos españoles. Su aportación a las arcas estatales es, por tanto, marginal, pese a los numerosos problemas económicos y jurídicos que genera.

Las grandes tecnológicas pasan la factura a las pymes españolas

Pero el aspecto más llamativo del informe tiene que ver con quién termina pagando realmente este impuesto. Aunque formalmente se dirige a grandes grupos empresariales con una facturación mundial superior a 750 millones de euros y unos ingresos digitales sujetos en España superiores a 3 millones, el coste económico del gravamen no se queda necesariamente en las multinacionales.

De hecho, sucede justamente lo contrario. Las grandes plataformas tecnológicas han respondido al impuesto mediante recargos y ajustes en los precios de sus servicios, trasladando parte de la factura fiscal a anunciantes, comerciantes y desarrolladores.

El estudio documenta distintos ejemplos. Google introdujo un recargo sobre la publicidad contratada en España, que elevó al 3% en julio de 2024. Amazon aplica asimismo un recargo del 3% sobre determinadas comisiones a vendedores, mientras que Apple ha ajustado sus tarifas a desarrolladores.

El resultado es que entre 160 y 230 millones de euros anuales de la recaudación obtenida por Hacienda terminan siendo soportados económicamente por empresas españolas, según las estimaciones recogidas por el IEE. Esto representa entre el 39% y el 56% de lo recaudado en 2025. La paradoja es evidente: un impuesto concebido para gravar a las grandes multinacionales acaba penalizando a los pequeños negocios españoles que necesitan utilizar sus servicios para vender, anunciarse o desarrollar su actividad.

Además, las pymes son precisamente las empresas que menos capacidad tienen para negociar con las plataformas, absorber los recargos o buscar proveedores alternativos. En consecuencia, la tasa Google termina operando como una suerte de impuesto encubierto sobre la digitalización empresarial, con efectos especialmente perjudiciales para las compañías de menor tamaño.

No deja de resultar contradictorio que un Gobierno que proclama su compromiso con la transformación digital de la economía española mantenga un gravamen que encarece precisamente las herramientas utilizadas por las empresas para modernizarse.

Eliminar el impuesto elevaría el PIB en 539 millones anuales

El coste del impuesto tampoco se limita a los recargos que pagan los usuarios de las plataformas tecnológicas. El estudio incorpora una estimación de Cristina Enache, economista de Tax Foundation Europe, según la cual la eliminación de la tasa Google permitiría elevar el PIB español en unos 539 millones de euros anuales.

La cifra supera los 410 millones que Hacienda obtiene actualmente mediante este gravamen. Dicho de otro modo, el informe apunta a que la ganancia económica derivada de suprimir el impuesto sería superior a su rendimiento recaudatorio.

Los efectos positivos de la derogación también alcanzarían, según el análisis, a la inversión, los salarios y la creación de empleo.

El problema arranca del propio diseño del tributo. A diferencia del Impuesto sobre Sociedades, que grava beneficios, la tasa Google aplica un tipo del 3% sobre determinados ingresos brutos, con independencia de la rentabilidad obtenida por la empresa.

Esto provoca situaciones especialmente distorsionadoras. Como explica el informe, para una compañía con un margen de beneficio del 15%, un impuesto del 3% sobre sus ingresos equivale al 20% de sus beneficios. Si el margen se reduce al 5%, la carga equivalente alcanza el 60%.

El gravamen puede exigirse incluso cuando la compañía registra pérdidas. Además, al carecer de un mecanismo de deducción equivalente al existente en el IVA, puede acumularse a lo largo de distintas fases de una misma actividad económica, generando problemas de tributación en cascada.

A estas distorsiones se añaden las dificultades de aplicación práctica, la inseguridad jurídica y los riesgos de doble imposición internacional analizados por los juristas Íñigo Egea Pérez-Carasa, de Cuatrecasas, y César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

Sánchez también pone en riesgo las exportaciones españolas

El último gran problema identificado por el IEE tiene una dimensión internacional. Estados Unidos considera que los impuestos digitales aprobados unilateralmente por distintos países europeos discriminan a sus principales compañías tecnológicas.

De hecho, Washington llegó a anunciar en 2021 aranceles del 25% sobre determinados productos españoles, entre ellos el aceite de oliva, el vino y diversas manufacturas, como respuesta a la implantación del gravamen.

Aunque aquellas medidas fueron suspendidas, el informe advierte de que la presión comercial se reactivó en 2025, manteniendo abierta la posibilidad de nuevas represalias.

Esto supone que un impuesto cuya recaudación anual ronda los 410 millones de euros puede terminar exponiendo a sectores exportadores españoles, completamente ajenos al negocio digital, a costes comerciales y diplomáticos muy superiores.

El IEE considera especialmente preocupante que España asuma unilateralmente semejantes riesgos sin que exista un marco internacional plenamente acordado para resolver la fiscalidad de las grandes multinacionales.

Por este motivo, plantea una derogación ordenada del impuesto, vinculada a la entrada en vigor del denominado Pilar 1 de la OCDE, que persigue una solución multilateral, o a la consecución de un acuerdo con Estados Unidos que descarte nuevas represalias arancelarias.

El balance de cinco años de tasa Google deja así una conclusión incómoda para el Ejecutivo de Sánchez. El impuesto estrella con el que se prometía hacer pagar más a las grandes tecnológicas ha terminado recaudando mucho menos de lo anunciado, cargando parte de su coste sobre las pymes españolas, penalizando la digitalización y abriendo un nuevo frente comercial con Estados Unidos.

Una vez más, la distancia entre los objetivos políticos de una subida fiscal y sus consecuencias económicas reales resulta mucho mayor de lo que sus promotores estaban dispuestos a reconocer.