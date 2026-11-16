Los Mossos y la Guardia Urbana desalojan la acampada por la vivienda en la Plaza de Cataluña

Agentes de la Guardia Urbana, en colaboración con efectivos del Área de Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra, han procedido a desalojar la acampada que permanecía instalada en la céntrica plaza de Cataluña desde el 29 de septiembre. La ocupación del espacio público, promovida por diversos colectivos que dicen protestar contra la crisis habitacional, ha quedado desmantelada a primera hora tras varias semanas bloqueando parte de este emblemático punto de la capital catalana.

El despliegue policial ha comenzado de madrugada, cuando varias furgonetas de los cuerpos de seguridad han rodeado el recinto, cortando los accesos al tráfico y estableciendo un perímetro de seguridad que impedía el paso de transeúntes hacia el núcleo de la protesta. Acto seguido, los agentes se han dirigido a las personas congregadas en las tiendas de campaña para ordenarles que recogieran sus pertenencias e instarlas a abandonar la vía pública voluntariamente. La intervención se ha saldado con cerca de ochenta personas identificadas y ha concluido sin detenciones ni denuncias.

Una vez desalojado el espacio, operarios del servicio de limpieza municipal del Ayuntamiento de Barcelona han entrado en la plaza para retirar las estructuras, restos de materiales y basura acumulados a lo largo de las últimas semanas. La ocupación de las zonas comunes contraviene de forma directa las ordenanzas cívicas municipales, por lo que la actuación de las brigadas de limpieza ha permitido devolver el entorno a la normalidad antes de las horas punta del tráfico matinal.

Por su parte, la plataforma convocante —denominada Acampada Habitatge Catalunya— ha arremetido contra la decisión de las autoridades a través de sus canales en redes sociales, asegurando que han sido desalojados de forma "ilegal, sin previo aviso y sin mediación". Asimismo, sus portavoces han querido matizar que la Guardia Urbana habría actuado bajo la orden de un concejal y no del propio alcalde. La orden de desalojo, difundida por los propios manifestantes, estaba firmada por el regidor del distrito del Ensanche, Jordi Valls Riera. Pese a las quejas de los convocantes, la intervención policial ha restituido el orden y el libre tránsito en la céntrica plaza barcelonesa.