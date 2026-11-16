Primero el ajo y ahora la salsa tomate: Marruecos estrecha el cerco a la huerta española

Hace un par de semanas, Marruecos puso límites a las importaciones de ajos españoles. Ahora le toca a la salsa de tomate. El Ministerio de Industria y Comercio ha iniciado una investigación antidumping sobre las importaciones de este producto porque los fabricantes marroquíes han denunciado que es demasiado barato como para competir con las salsas locales. El procedimiento podría terminar con la imposición de nuevos aranceles.

La investigación comenzó el 12 de noviembre a raíz de una denuncia presentada por la Federación de Industrias de Conservas de Productos Agrícolas de Marruecos (FICOPAM), en representación de tres compañías: Vinaigrerie Moutarderie du Maroc, Agro Juice Processing y Les Conserves de Meknès. Estas empresas concentran el 90% de la producción marroquí de salsa de tomate.

Los fabricantes sostienen que las importaciones españolas han aumentado desde 2023 y que llegan al mercado a precios inferiores a los de los productos locales. Por eso acusan a los exportadores españoles de practicar dumping, una práctica comercial que consiste en vender en un mercado extranjero a precios considerados artificialmente bajos.

El expediente afecta a las salsas de tomate listas para consumir, tanto líquidas como semilíquidas, pero deja fuera expresamente al kétchup. El Ministerio asegura que la documentación presentada por los fabricantes contiene indicios suficientes para abrir la investigación y que el margen de dumping alegado supera el umbral mínimo del 2%. Sin embargo, el aviso público no detalla ni el margen concreto ni el volumen de importaciones afectado.

Nuevas trabas a las exportaciones

La investigación abarcará a los productores y exportadores españoles, los importadores marroquíes, los fabricantes nacionales y las demás partes interesadas. Su objetivo será determinar si las salsas de tomate españolas se venden a precios de dumping y si estas importaciones han generado una amenaza de perjuicio importante para la industria nacional, según el aviso público del Ministerio.

Los productores, exportadores e importadores afectados podrán presentar sus alegaciones y documentación hasta el próximo 18 de diciembre. El procedimiento tiene una duración inicial de doce meses, aunque puede ampliarse hasta los dieciocho. Si las autoridades marroquíes encuentran indicios suficientes durante la investigación, también podrían adoptar medidas provisionales antes de llegar a una decisión definitiva.

Si la investigación determina que nuestras salsas se venden a precios artificialmente bajos perjudicando a la industria local, los fabricantes españoles tendrán que afrontar un nuevo coste para acceder al mercado marroquí. Por ahora, la amenaza está sobre la mesa. Y para las empresas que exportan, esa incertidumbre ya supone un problema.