¿Qué es una "huelga de alquileres", la propuesta del Sindicato de Inquilinas que recoge Frente Amplio?

El Frente Amplio por Madrid, candidatura que encabeza Emilio Delgado para las elecciones del próximo 29 de noviembre, ha anunciado una propuesta para reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinos y regular las huelgas de alquileres. La formación lo detalló en un comunicado el 12 de noviembre, en el que asegura que, tras ser propuestas por el Sindicato de Inquilinas, el Frente Amplio recogerá ambas medidas en su programa electoral. Como informó Libre Mercado, Delgado ha llegado a defender la posibilidad de "legalizar las huelgas de alquileres".

Qué es una huelga de alquileres según Frente Amplio

La iniciativa permitiría a los arrendatarios organizarse colectivamente y suspender el pago directo de las mensualidades a los propietarios cuando existan incumplimientos justificados por parte de estos. Entre los detonantes de la huelga de alquileres estaría de forma general cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales por parte del propietario, y más concretamente, la falta de mantenimiento y conservación adecuados de las viviendas o el abandono de las reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad; cualquier vulneración de lo pactado en el contrato de arrendamiento o en los convenios colectivos de alquiler; o los cobros indebidos o abusivos.

La huelga iría ligada a una nueva figura, el sindicato de vivienda. Según la formación, "la iniciativa contempla que cualquier persona inquilina pueda constituir un sindicato de vivienda junto a otras dos personas, estableciendo un mínimo de tres integrantes para su creación". El comunicado añade que "estas organizaciones contarían con reconocimiento legal pleno y capacidad para negociar convenios colectivos de arrendamiento [...] tanto en edificios concretos como en ámbitos territoriales más amplios".

Frente Amplio plantea llevar al alquiler "mecanismos de negociación colectiva similares a los que existen en el ámbito laboral", con el objetivo, según explica, de reforzar la posición de los inquilinos frente a los propietarios y evitar que cada arrendatario tenga que afrontar individualmente los conflictos relacionados con su vivienda.

Un fondo público en lugar del casero

El inquilino en huelga no se quedaría con el dinero. Según el comunicado, "el mecanismo propuesto establece que los arrendatarios depositen el 100% del importe de sus alquileres en un fondo público, en lugar de transferirlo directamente a los propietarios". La formación sostiene que, "de esta manera, el dinero quedaría consignado y su depósito dentro del plazo establecido tendría la misma validez legal que el pago ordinario de la renta".

Ese depósito busca que los inquilinos puedan participar en estas movilizaciones sin que se les pueda considerar en situación de impago, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la futura regulación. Según Frente Amplio, "los propietarios no podrían iniciar procedimientos de desahucio por impago contra los inquilinos que participasen en estas huelgas conforme a los requisitos legales previstos", y tampoco podrían reclamar intereses por las cantidades consignadas.

La propuesta se completa con una cláusula de blindaje frente a represalias: "La propuesta también contempla mecanismos de protección frente a posibles represalias de los arrendadores, incluidas las negativas a renovar los contratos como consecuencia de la participación de los inquilinos en estas movilizaciones".

No está recogido en la legislación española

La huelga de alquileres, a diferencia de la huelga laboral, no está reconocida como un derecho fundamental en la legislación española, por lo que la propuesta de Frente Amplio exigiría un cambio en nuestro ordenamiento. De lo contrario, llevar a cabo una huelga de alquileres implicaría, en teoría, riesgos para sus participantes.

En primer lugar, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el impago de la renta, incluso de un solo mes, es causa legal para que el propietario solicite la resolución del contrato y el desahucio. En segundo lugar, el casero puede reclamar judicialmente las cantidades impagadas más los intereses de demora y las costas judiciales si gana el pleito. Por último, los impagos del alquiler pueden derivar en la inclusión del inquilino en registros de solvencia patrimonial, dificultando el acceso futuro a créditos o nuevos alquileres.

Al menos esa es la teoría y lo que dicta la ley. La realidad suele ser menos favorable para el propietario, pues los procesos judiciales suelen ser largos y costosos hasta llegar al desahucio. Lo cierto es que con la propuesta de Frente Amplio, si sale adelante, se acaba con cualquier posibilidad para el casero de iniciar procedimientos de desahucio por impago contra los inquilinos que participasen en las huelgas de alquiler, o de reclamarles intereses por las cantidades consignadas.

La vivienda, eje de la campaña de Frente Amplio

La iniciativa llega con el Sindicato de Inquilinas en plena campaña. Sus representantes ya han advertido a los partidos de la derecha de que "esto no ha hecho más que empezar" y han asegurado que "queremos conflicto".

En un mitin de Frente Amplio en Getafe el 8 de noviembre, Delgado proclamó: "Estas elecciones o motosierra para los de abajo o motosierra para los de arriba. Y yo digo motosierra para los de arriba". En ese acto defendió un proyecto político dirigido al 99% de la población y reclamó repartir la riqueza, las oportunidades, el tiempo, el dinero y la propiedad.

Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno de la coalición, ha presentado otras propuestas de vivienda. El 6 de noviembre, Ada Colau anunció una Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos Privados, que en su presentación en Málaga defendió así: "Eso se puede hacer, es perfectamente viable". Según recogió Libre Mercado al repasar sus propuestas, la coalición plantea además un impuesto con un tipo del 10% sobre el valor de cada vivienda, aplicable a las empresas desde la primera vivienda y a las personas físicas desde la cuarta, siempre que su valor conjunto supere los 800.000 euros.

Colau ha acusado a Pedro Sánchez de haber "suspendido" en esta materia y le ha reprochado su cercanía con el poder inmobiliario. A su juicio, el Gobierno tardó cinco años en regular los alquileres y dejó fuera los contratos de temporada. Lo recogió Libre Mercado al detallar su programa económico.