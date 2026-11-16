Hace unos días contábamos en este medio que el Gobierno ya ha dado a conocer el número total de solicitantes del Bono Cultural Joven 2026. Hasta 374.131 jóvenes que cumplen o han cumplido 18 años este año podrán gastar hasta 400 euros en los bienes y servicios incluidos en la ayuda. Pues bien, el bono ya parece estar activo, y los jóvenes nacidos en 2008 ya pueden usarlo para comprar este tipo de productos e incluso para reservar videojuegos como el GTA VI, que tanta expectación está creando y que sale a la venta el próximo jueves, 19 de noviembre.

Así se ve en el vídeo que un creador de contenido ha publicado en su cuenta de X. En él, acude a una tienda de Game, una conocida cadena de videojuegos, y el vendedor le explica el proceso:

Ya se puede conseguir GTA VI GRATIS en España, si eres del año 2008 pic.twitter.com/pXsRhyvIzo — Raúl @raulgb_02 en TikTok🏳️‍🌈 (@raulgb_02) November 13, 2026

"Aquí está todo gratis"

Raúl: Que ya se puede conseguir el GTA VI gratis por ser del 2008. Vamos a conseguirlo. Todo gratis, aquí está todo gratis, ya es nuestro. Venga, que nos lo quitan, vamos a conseguirlo gratis. Hola, buenas. Quería el GTA VI, pero tengo el bono cultural. ¿Eso cómo funciona?

Vendedor de Game: Por ser del 2008 te han concedido el bono cultural. Lo que necesito es tu DNI para hacerte la tarjeta de socio, que te la vamos a regalar. Esto lo vas a pagar con la parte de producto físico. Vas a tener 100 euros para videojuegos y libros, y otros 100 euros para contenido digital. Puedes comprar, por ejemplo, tarjetas prepago con las que pasar de la edición normal del GTA a la edición premium.

Raúl: ¿Y para tarjetas regalo de Valorant o de Netflix también se puede?

Vendedor de Game: Pues sí, las puedes pagar con la parte de contenido digital de tu bono cultural.

Raúl: Me lo llevo todo. Todo gratis. Así que sígueme para ser el primero en enterarte de estos vídeos.

Así pues, en el vídeo el vendedor explica que el Bono Cultural Joven reserva 100 euros para productos físicos, como los videojuegos, y otros 100 para contenido digital. Y, si acudimos a lo que dice el propio Gobierno, vemos que hasta 200 euros del bono pueden acabar en videojuegos, aunque, como se puede leer aquí, depende de la modalidad que se elija.

Por un lado, está la modalidad "Crea Cultura", en la que los 400 euros se destinan a una sola categoría: cursos y talleres de contenido cultural, presenciales o en línea; instrumentos musicales, o medios de creación y material artístico.

La mitad del bono, en videojuegos

Por otro, está la modalidad "Descubre la Cultura", en la que la ayuda se reparte en tres áreas:

Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural, y medios de creación y material artístico (hasta 200 euros): entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales; cursos presenciales sobre materias relacionadas con la cultura; instrumentos y partituras musicales; cámaras fotográficas; programas informáticos orientados específicamente a la creación, y espectáculos taurinos.

(hasta 200 euros): entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales; cursos presenciales sobre materias relacionadas con la cultura; instrumentos y partituras musicales; cámaras fotográficas; programas informáticos orientados específicamente a la creación, y espectáculos taurinos. Productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros): libros, revistas, prensa y otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo, CD, DVD y Blu-ray.

(hasta 100 euros): libros, revistas, prensa y otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo, CD, DVD y Blu-ray. Consumo digital o en línea (hasta 100 euros): suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura y audiovisuales; suscripciones a videojuegos en la nube o en línea; compra de audiolibros, libros digitales y canciones o álbumes digitales; suscripciones para descargar archivos multimedia, incluidos los pódcast; cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura, y suscripciones digitales a prensa, revistas y otras publicaciones periódicas.

En estas dos últimas áreas los videojuegos tienen cabida: hasta 100 euros en juegos físicos, como el GTA VI que compra el protagonista del vídeo, y otros 100 en suscripciones a plataformas de videojuegos. En total, hasta 200 euros de los 400 del bono. Sea como sea, el resultado es que el Gobierno destina cada año millones de euros de dinero público a dar 400 euros a jóvenes que acaban de estrenarse como votantes, y hasta la mitad de esa cantidad puede acabar en videojuegos. Cuesta no ver en ello un intento de ganarse su voto.