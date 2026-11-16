Una empresa tendrá que pagar 19.928 euros a un trabajador que dimitió y que se arrepintió un día antes de irse

Una empresa de transporte de fondos —la que traslada en furgones blindados y con vigilantes armados el dinero en efectivo entre bancos, comercios y cajeros automáticos, y que además lo cuenta y lo custodia en sus instalaciones—, tendrá que indemnizar con 19.928,42 euros a un trabajador o readmitirlo y abonarle los salarios que ha dejado de cobrar desde el despido.

El trabajador había anunciado que quería marcharse, y la empresa ya había publicado una oferta para sustituirle, había encontrado a un candidato y le había fijado la fecha de baja y el día en que recibiría el finiquito. Pero un día antes de su salida se arrepintió y pidió quedarse. La empresa no lo aceptó y le dio de baja. Para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se trata de un despido improcedente. La sentencia se puede leer aquí.

Quería irse cobrando el paro

El trabajador, que en la sentencia recibe el nombre ficticio de Arcadio, entró a trabajar en la compañía el 29 de febrero de 2016. Tenía la categoría de inspector en la delegación de Amorebieta (Vizcaya), con un salario bruto anual de 26.188,56 euros, pagas extra incluidas. El 12 de junio de 2024, este trabajador escribió a la empresa para comunicarle que quería marcharse porque el trabajo le generaba estrés. Eso sí, pretendía negociar una "salida indemnizada" que le permitiera cobrar el paro, algo que la empresa no aceptó.

Dos semanas después, el 26 de junio, el director de riesgos y jefe funcional de Arcadio pidió a la gerente nacional de Recursos Humanos que abriera una oferta de empleo para cubrir su baja. Ese mismo día apareció en Infojobs un anuncio para el puesto de delegado de seguridad en la zona de Amorebieta. Al día siguiente, el 27 de junio, el trabajador escribió al director de la zona norte. Había visto la oferta y entendía que la empresa había rechazado su salida negociada, algo que le parecía "llamativo y desconcertante", porque se publicaba su puesto sin que se hubieran fijado las condiciones de su marcha.

El director de Recursos Humanos le respondió pidiéndole disculpas por el "malentendido": pensaban que quería irse y se alegraban de la opción que finalmente había elegido. Sin embargo, el trabajador le contestó ese mismo día que su decisión de irse era firme, que la situación en la empresa le estaba afectando física y mentalmente y que no tenía fuerzas para volver.

Arcadio añadía que le habían dicho que la empresa estaba dispuesta a negociar "los papeles del paro", aunque no en qué términos, y que había propuesto el 3 de julio como fecha de salida, sin que se hubiera llegado a un acuerdo. Desde Recursos Humanos le respondieron que siguiera de vacaciones hasta su baja definitiva, el 3 de julio, y que ese día tendría su finiquito. El 28 de junio, un vigilante de seguridad de la propia empresa aceptó la oferta para ocupar el puesto de Arcadio a partir del 9 de septiembre de ese año.

"No he solicitado ninguna baja voluntaria"

El 1 de julio, Arcadio cogió la baja médica por un trastorno de ansiedad. Al día siguiente, a un día de la fecha prevista para su salida, envió un correo a la dirección de la empresa en el que dejaba constancia de que no había solicitado "ninguna baja voluntaria". Pedía seguir en plantilla con la misma categoría y las mismas condiciones, y que no se tramitase su baja. Según él, todo había sido un malentendido, porque lo único que buscaba era acabar con el estrés que sufría. La empresa no atendió su petición. El 3 de julio le envió el finiquito y le pidió que devolviera el material de trabajo. El trabajador respondió que impugnaría el despido, y así lo hizo.

El 1 de julio de 2025, el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao le dio la razón y declaró improcedente el despido. La empresa tenía que elegir entre readmitirle, pagándole los salarios de tramitación a razón de 71,75 euros diarios, o abonarle una indemnización de 19.928,42 euros. El caso escaló hasta el TSJ del País Vasco, que afirmó que el trabajador puede retractarse hasta el último momento, antes de que la baja sea efectiva y siempre que no cause un "perjuicio sustancial", y que no aceptarlo equivale a un despido improcedente. Y en este caso no ve ese perjuicio, ya que no había ningún precontrato con el sustituto, que no se incorporaba hasta septiembre.