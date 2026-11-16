Tras el descalabro de su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que, ante la falta de apoyos, ha optado por retirarse antes de la votación, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027. Pasará de 1.221 euros al mes en 14 pagas a 1.286 euros, un alza del 5,3%.

Así lo ha anunciado Yolanda Díaz en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, donde también ha anunciado que se retira de la vida política. Preguntada por Antonio García Ferreras sobre si este martes se aprobará la subida del SMI, la ministra ha respondido:

"Integral" y sin impuestos

"Así es, vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Lo vamos a hacer en una cuantía que va a alcanzar los 1.286 euros al mes, además una subida que supera, bueno, al año los 910 euros. Fíjense lo que es el salario mínimo: va a suponer un incremento en las rentas salariales de nuestro país de 910 euros. Es una subida del 5,3% y, lo más importante, Antonio, es que se va a hacer esa subida con carácter integral, es decir, sin pagar impuestos. Y le quiero decir al Partido Popular que este es el Gobierno que ha bajado por primera vez las rentas a las personas trabajadoras, incluidas los pensionistas, que por esa cantidad no van a pagar ningún tipo de impuestos", comienza explicando Yolanda Díaz.

"Por tanto, mañana, es un día muy importante en nuestro país. Que sepan los trabajadores y las trabajadoras de España que subimos el salario mínimo, que es la mejor herramienta para reducir la pobreza laboral, para atacar la pobreza en general. Y sí que me gustaría que en la negociación colectiva se haga exactamente lo mismo: el Gobierno de España lo sube al 5,3%, pero me gustaría que en el AENC ahora mismo se haga también exactamente lo mismo. Estamos hablando, Antonio, de una subida de 65 euros al mes. Yo sé muy bien lo que es para una familia trabajadora disponer de 65 euros más al mes. Y mañana, sí, lo aprobaremos en el Consejo de Ministros", señala la ministra.

Después de que el presentador alabara las subidas del SMI como uno de los "grandes logros de este Gobierno", Yolanda Díaz ha vuelto a intervenir: "Como saben, bueno, la subida que hemos hecho ahora desde que llegamos al Gobierno es del 75% el salario mínimo. Como saben, la pelea por el salario mínimo siempre es intensa. Obviamente, dentro del Gobierno no querían que lo subiéramos tanto y, como saben, firmé el decreto pues hace unas semanas diciendo que iba al 5,3%. Por tanto, ya está, y esta es la subida que vamos a hacer. Y, desde luego, lo importante es que esa subida es integral, sin pagar impuestos, y desde luego con un importante, creo, incremento para las rentas laborales en nuestro país".

Campaña a costa del empleo

De esta forma, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue aprovechando esta subida para hacer campaña electoral entre quienes defienden subir el SMI en cualquier contexto y circunstancia. Y lo hace a pesar de que numerosos estudios han advertido de sus efectos negativos sobre el empleo. Los beneficios se limitan a quienes logran conservar su puesto de trabajo, que ven cómo aumenta su salario. En este sentido, el Ejecutivo ha desoído todos los avisos y recomendaciones para que no elevara tanto el SMI e ignora la destrucción de empleo, o el empleo que se ha dejado de crear, que han podido provocar las sucesivas subidas de los últimos años.

En cualquier caso, el Gobierno de Sánchez sigue utilizando todos los recursos a su alcance para lograr el mayor número posible de votos, como hará próximamente con la subida de las pensiones o con la del ingreso mínimo vital para el próximo año.