Yolanda Díaz retira su candidatura a la OIT antes de una votación que iba a perder

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que retira su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de constatar que no contaba con los apoyos necesarios para imponerse en la votación prevista para este mismo día. Su decisión despeja el camino para la reelección del actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo.

La renuncia se produce a dos semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, unos comicios a los que Díaz no concurre y en cuya campaña tampoco está participando. La ministra aspiraba a dirigir este organismo de Naciones Unidas, pero el respaldo de los representantes empresariales y de buena parte del movimiento sindical a su adversario ha terminado por frustrar sus aspiraciones.

"Hoy retiro mi candidatura a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo", ha comunicado Díaz a través de una carta publicada en su cuenta de Bluesky. En ella agradece el respaldo de los gobiernos que apoyaron su proyecto, "que son muchos y de todas las regiones del mundo, apostando por un cambio real, aportando propuestas y convencidos de que la victoria era posible".

La elección del máximo responsable de la OIT depende del voto de 28 representantes gubernamentales, 14 de los trabajadores y otros 14 de los empresarios. Aunque Díaz confiaba en reunir suficientes votos entre los gobiernos para compensar la ventaja de Houngbo en los otros dos bloques, la falta de apoyos suficientes para garantizar su victoria la ha llevado a retirar su candidatura.

Según informa El País, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que Díaz había conseguido reunir más apoyos que Houngbo entre los 28 representantes gubernamentales. Sin embargo, el respaldo prácticamente unánime del bloque empresarial al actual director general, sumado a su ventaja entre los sindicatos, complicaba considerablemente las posibilidades de victoria de la ministra.

El respaldo sindical a Houngbo

La retirada de Díaz llega después de que las principales organizaciones internacionales de empresarios y sindicatos se posicionaran a favor de la continuidad de Houngbo. Tanto la Organización Internacional de Empleadores (OIE) como la Confederación Sindical Internacional (CSI) habían manifestado su respaldo al actual responsable de la OIT, una circunstancia que también provocó la retirada del tercer aspirante, el exministro peruano Javier González-Olaechea, hace aproximadamente dos semanas.

El Gobierno de Perú ya advertía entonces de las consecuencias de estos apoyos: "Dada la composición tripartita de la organización (gobiernos, empleadores y trabajadores), estos respaldos implican la virtual reelección del Sr. Houngbo".

En su carta, Díaz cuestiona especialmente la posición adoptada por la dirección sindical internacional, a la que acusa de haber condicionado el voto de distintas organizaciones.

"La Secretaría General de la CSI y la portavocía del Grupo de las y los Trabajadores han elegido sostener esa gestión [la de Houngbo] en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que le han impedido la libertad de voto. Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad", sostiene.

Aunque los sindicatos de cada país conservan formalmente la libertad de apoyar al candidato que consideren oportuno, la vicepresidenta temía las consecuencias que podía tener para las centrales de países menos desarrollados apartarse de la posición defendida por la CSI.

"Ante esa situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca en todo el mundo, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante", añade.

Pese al posicionamiento de la CSI, Díaz sí contaba con el apoyo de algunas organizaciones sindicales relevantes. Entre ellas figuraba la Confederación Europea de Sindicatos (CES), cuya secretaria general, Esther Lynch, había defendido públicamente su candidatura.

Duras críticas a la dirección de la OIT

Lejos de limitarse a anunciar su renuncia, Díaz ha aprovechado su despedida para lanzar un duro ataque contra la gestión de Houngbo, al que responsabiliza del deterioro económico e institucional de la organización.

"La dirección que continuará al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras. Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la Administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia", denuncia.

La ministra defiende que su candidatura pretendía responder a estos problemas y asegura que el organismo necesita un cambio de rumbo.

La crisis económica que atraviesa la OIT está relacionada principalmente con los impagos de Estados Unidos, cuya deuda con la institución asciende a unos 257 millones de francos suizos, aproximadamente 280 millones de euros. Esta cantidad representa alrededor del 70% del dinero que los distintos Estados adeudan al organismo.

Según la información publicada por El País, Houngbo ha intentado aumentar el peso político de Estados Unidos en la OIT para recuperar su respaldo, una estrategia que ha suscitado críticas entre los sindicatos españoles.

También ha planteado un plan de despidos para afrontar las dificultades presupuestarias, una medida que Díaz ha censurado reiteradamente.

"Hay una cosa que siento por encima de todas las demás. No poder devolver al personal de la OIT el diálogo social que merecen y que les han arrebatado en su hora más difícil. La gente que sostiene la OIT cada día tiene todo mi reconocimiento y mi cariño", afirma la vicepresidenta.

La pérdida del apoyo francés

El desenlace de la candidatura también ha estado condicionado por los movimientos diplomáticos de las últimas semanas. Según fuentes conocedoras de las negociaciones citadas por El País, Díaz perdió en la recta final el respaldo del Gobierno francés, uno de los apoyos que podían resultar decisivos para sus aspiraciones.

La ministra sí consiguió mantener el respaldo del Ejecutivo brasileño, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, aunque este apoyo no bastó para compensar la ventaja de Houngbo.

En su despedida, Díaz agradece expresamente el papel del "Gobierno de Lula, que estuvo desde el principio entre quienes vieron en ella una oportunidad para recuperar la vocación transformadora de la OIT".

También reconoce el respaldo de "tantos países africanos que encontraron en nuestra propuesta una alternativa real" y de los países europeos "que no estaban dispuestos a poner sus votos al servicio de quien no tuvo reparos en comportarse como si la guerra de Ucrania no existiera".

La vicepresidenta extiende sus agradecimientos al Gobierno español y a los sindicatos UGT y CCOO, que habían respaldado su candidatura.

"Me retiro también con la alegría de saber que estábamos en el camino justo defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios ni nuestros valores. El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos", concluye.

La renuncia de Díaz deja a Houngbo sin rivales en la elección de este lunes, después de la retirada previa del candidato peruano. Mientras tanto, otros dos españoles mantienen sus aspiraciones a ocupar puestos de responsabilidad en organismos internacionales: el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, uno de los dos candidatos a presidir el Banco Central Europeo y favorito a priori según El País, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, que aspira a dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).