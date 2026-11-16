Hasta el viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantenía que iba a "recuperar la OIT" ganando la dirección general del organismo de la ONU. Una apuesta que la tenía ocupada desde que el pasado mes de julio anunciara que se iba a presentar de candidata para suceder al togolés Gilbert F. Houngbo. Sin embargo, la española no ha conseguido los apoyos necesarios y por eso, antes de perder la votación de este lunes, ha decidido renunciar a la candidatura. La gota que ha colmado el vaso ha sido la negativa de la Confederación Sindical Internacional a darle sus votos a Díaz, la ministra que presume de diálogo social y de buen entendimiento con los sindicatos UGT y CCOO. Además, se da la paradoja de que hace menos de una semana, la ministra hizo un llamamiento a la sociedad para que saliera a las calles a hacer la huelga general mientras lamentaba que no pudiera ir de piquete: "Creo que va a ser la primera vez en mi vida que no puedo ir de piquete. Bien me gustaría", expresó durante la clausura de las Jornadas Confederales de Acción Sindical en la sede de UGT.

Este lunes, sin embargo, tras no cosechar el apoyo de los sindicatos a nivel internacional, ha decidido dar un paso atrás con el argumento de "no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad". El cargo de directora general de la Organización Internacional del Trabajo conlleva una retribución cercana a los 500.000 euros anuales. Un jugoso salario para una vicepresidenta segunda del Gobierno que ha renunciado a ir en las listas para el Congreso de los Diputados. Por lo que, con su plan frustrado para trabajar en Ginebra —donde la OIT tiene su sede— ahora deberá buscar trabajo. En este sentido, durante una entrevista en La Sexta -la primera que da tras el fracaso en la OIT- Yolanda Díaz ha explicado que tras las elecciones volverá al "ámbito civil".

Díaz ha tratado de justificar así que ya no vaya a estar en la primera línea, como sí quería hasta hace unas horas, cuando seguía adelante con el puesto de mayor responsabilidad en la OIT. "Ahora creo que me merezco un poco de sosiego, de tranquilidad, de cuidar a mi hija y, por supuesto, a mi familia. Así que les veré, pero ya desde el ámbito civil", se despedía de los colaboradores y periodistas de Al Rojo Vivo, de La Sexta. Durante la entrevista ha aprovechado para anunciar en plena campaña electoral que mañana aprobarán en el Consejo de Ministros la revalorización en un 5,3% del salario mínimo interprofesional -hasta los 1.286 euros- pero al terminar la entrevista no ha querido renunciar a la oportunidad de despedirse. "He tenido una enorme suerte y un enorme honor, que es ser -creo que lo que más me satisface a mí- ministra de Trabajo en mi país. Hemos hecho grandísimas cosas. Le quiero dar las gracias a mi país, al presidente del Gobierno, a todos ustedes, a los periodistas que me han acompañado este tiempo", decía.

Tras estas palabras ha desvelado que va a seguir trabajando "por el mundo del trabajo" porque "es mi profesión, es lo que amo", decía, para, acto seguido, presumir de que, aunque no haya llegado a cumplir siete años al frente de la cartera, es la ministra de Trabajo "más longeva de la democracia".