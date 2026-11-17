La Comisión Europea ha dado este martes un paso decisivo contra el bazar digital chino Temu al acusar formalmente a la plataforma de infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA). El Ejecutivo comunitario considera que la multinacional asiática no aplica los protocolos necesarios para erradicar la distribución de productos ilegales y peligrosos en el mercado común, donde cuenta con más de 120 millones de clientes activos al mes.

Tras la notificación de este pliego preliminar de conclusiones, la firma de bajo coste afronta una fase de alegaciones en la que podrá remitir la documentación pertinente para su defensa. No obstante, si las pesquisas ratifican las irregularidades advertidas por los reguladores, Bruselas podría castigar a la compañía con una multa de hasta el 6% de su facturación global anual, al tiempo que le exigiría una profunda remodelación operativa para poder seguir ofreciendo sus servicios dentro de los límites de la Unión Europea.

Entre los principales fallos detectados por los inspectores comunitarios figura la manifiesta ineficacia en los controles de calidad y seguridad. Los técnicos alertan de que Temu se limita a verificar formularios burocráticos y rechaza sistemáticamente el examen físico de las mercancías, una deficiencia especialmente grave en departamentos de alto riesgo declarados por la propia compañía —como son los juguetes infantiles, la electrónica y la cosmética—, donde las inspecciones directas brillan por su ausencia.

La investigación comunitaria reprocha asimismo la fragilidad de su sistema de moderación, el cual interviene de manera reactiva una vez que los anuncios ya han alcanzado al público y no con filtros previos. Bruselas subraya que la dotación de revisores resulta a todas luces insuficiente ante la desmedida proliferación de artículos. A su vez, los castigos internos carecen de efecto disuasorio real: se penaliza a tiendas pantalla aisladas y no a los distribuidores subyacentes, permitiendo además que los vendedores infractores operen como primerizos sin contabilizar su reincidencia.

"Comprar online no debería significar correr el riesgo de comprar productos ilegales e inseguros", ha advertido al respecto la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, recordando que el marco legal obliga a las grandes plataformas a velar por la protección efectiva de los consumidores. La dirigente comunitaria ha reivindicado estas actuaciones preliminares como un avance indispensable para garantizar la certidumbre dentro del entorno digital.

No es el primer revés al que se enfrenta la empresa en los despachos europeos. El pasado mes de mayo, la Comisión ya impuso a la firma una sanción económica de 200 millones de euros por desatender la evaluación de riesgos obligatoria. A este nuevo frente se suman varios expedientes abiertos por Bruselas que analizan posibles diseños orientados a la adicción, la opacidad en sus algoritmos de recomendación y las trabas que el portal impone a los investigadores para acceder a sus datos internos.