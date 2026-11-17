La huelga ferroviaria de este martes 17 de noviembre está provocando importantes problemas de movilidad en distintos puntos de España. En Madrid, los servicios de Cercanías están sufriendo graves alteraciones, con trenes que no circulan pese a los servicios mínimos establecidos. Una situación que ha dejado a numerosos viajeros sin posibilidad de realizar sus desplazamientos con normalidad.

Ante las cancelaciones y los retrasos, los pasajeros tienen una serie de derechos reconocidos por la normativa europea y la legislación española. Entre ellos figuran la devolución del importe del billete, la posibilidad de utilizar un transporte alternativo y, en determinados supuestos, el derecho a recibir una indemnización.

No obstante, las condiciones para reclamar dependen de las circunstancias de cada viaje y de la compañía ferroviaria con la que se haya contratado el servicio.

Qué derechos tienen los viajeros si cancelan su tren

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recoge los derechos de los pasajeros cuando se produce la cancelación de un viaje ferroviario.

En primer lugar, si la compañía cancela el tren, el viajero tiene derecho a recuperar el importe abonado por el billete. Además, si la cancelación se comunica durante las 48 horas anteriores a la salida prevista, puede elegir entre recibir el reembolso o que la empresa le proporcione un transporte alternativo en condiciones equivalentes.

También existe una compensación adicional cuando el pasajero recibe la comunicación de la cancelación durante las cuatro horas anteriores a la salida. En ese supuesto, tiene derecho a una indemnización equivalente al doble del importe del billete, salvo las excepciones legalmente previstas.

Por otro lado, si como consecuencia de una cancelación o un retraso se prevé que el viajero llegará a su destino con al menos 60 minutos de demora, la normativa europea contempla la posibilidad de elegir entre el reembolso o continuar el viaje mediante un transporte alternativo.

Estos derechos están recogidos en el Reglamento (UE) 2021/782, relativo a los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Cómo reclamar a Renfe

Los pasajeros que hayan sufrido la cancelación de un servicio de Renfe pueden presentar una reclamación a través de los canales habilitados por la compañía.

La operadora dispone de un apartado específico de atención al cliente en su página web, donde ofrece un formulario electrónico para presentar reclamaciones. También cuenta con libros y hojas de reclamaciones y un teléfono de contacto, el 900 878 333.

Para iniciar el procedimiento, el viajero debe aportar los datos de su billete y explicar la incidencia sufrida. Es recomendable conservar el título de transporte y cualquier comunicación recibida sobre la cancelación o modificación del servicio.

Si la respuesta de Renfe no resulta satisfactoria, los usuarios pueden acudir a las Juntas Arbitrales de Transporte o de Consumo y, en todo caso, a la vía judicial.

Cómo solicitar el reembolso a Ouigo

Ouigo también contempla en sus condiciones generales el derecho de los viajeros a recibir una compensación cuando se cancela un trayecto.

La compañía ofrece dos posibilidades: solicitar el reembolso del billete o elegir un transporte alternativo de la propia operadora. En este último caso, el comprador dispone de 30 días desde la comunicación de la cancelación para cambiar el billete por otro sin gastos adicionales ni tener que abonar una posible diferencia de tarifa.

Los pasajeros que hayan adquirido el billete directamente a través de Ouigo pueden gestionar estas opciones desde el apartado 'Mis Reservas' de su página web o de su aplicación.

Si la compra se realizó a través de un distribuidor externo, el procedimiento puede variar. En ese caso, el comprador recibirá las instrucciones correspondientes por correo electrónico, según las condiciones de transporte de la compañía.

Para presentar una queja o reclamación, Ouigo dispone de un formulario de atención al cliente en su página web. También permite hacerlo por correo postal y mediante las hojas de reclamaciones disponibles en sus trenes y estaciones.

Cómo reclamar a Iryo

Los viajeros afectados por una cancelación de Iryo también pueden solicitar la devolución del importe del billete o un transporte alternativo.

Las condiciones generales de la compañía establecen que, si la cancelación se produce durante las 48 horas anteriores a la salida, el pasajero puede elegir entre ambas opciones. Si recibe la comunicación durante las cuatro horas previas al inicio del viaje, tendrá derecho además a una indemnización equivalente al doble del importe del título de transporte, salvo las excepciones previstas legalmente.

Para presentar una reclamación, Iryo ofrece diferentes vías: su plataforma electrónica, el servicio de atención al cliente, las oficinas de asistencia y venta de billetes de las estaciones y las hojas de reclamaciones.

La compañía establece un plazo de tres meses desde que el viajero tiene conocimiento de los hechos para presentar su reclamación. Una vez recibida, el servicio de atención al cliente debe responder en el plazo de un mes o comunicar un nuevo plazo que no podrá superar los tres meses.

Qué hacer si la compañía no responde

Si la operadora no atiende la reclamación o el viajero considera que la respuesta no resuelve el problema, puede recurrir a otros organismos de protección al consumidor y a las Juntas Arbitrales de Transporte, según corresponda.

En cualquier caso, es importante conservar el billete, los justificantes de pago, las comunicaciones de la compañía y los documentos que acrediten la incidencia. Esta documentación permitirá acreditar las circunstancias del viaje y fundamentar la reclamación.