Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siga defendiendo al Gobierno de coalición, lo que queda de su deseada reducción de la jornada laboral -un reglamento para endurecer en tiempo real el registro horario- parece que se va a quedar en un cajón. O al menos, no se va a aprobar antes de las elecciones. El PSOE sigue dando a conocer su programa electoral y en las últimas horas ha incluido como suya la medida de Díaz del registro horario en tiempo real para controlar las horas extra que hacen los trabajadores. Según fuentes gubernamentales, el hecho de llevarlo en el programa electoral de los socialistas no es incompatible con no aprobarlo ahora. Lo justifican diciendo que lo que buscan es que se "abra un debate" sobre el registro horario en el próximo periodo político y que su inclusión es meramente "aspiracional".

Sin embargo, el gesto no ha gustado al entorno de Yolanda Díaz y Sumar, por lo que en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, la todavía ministra de Trabajo ha querido reivindicar su labor en esta materia advirtiendo al PSOE que "ya que lo lleváis en vuestro programa electoral, el reglamento está listo para aprobarlo. Y yo creo que además le daríamos una magnífica noticia a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", decía entre risas. Unas risas que demuestran el nerviosismo que hay por este asunto, ya que quedan dos Consejos de Ministros hasta la cita electoral, y en alguno de ellos, los de Díaz confían en poder aprobar una de sus medidas estrella deslucida por el fracaso de la reducción de la jornada laboral. De hecho, desde el entorno de la ministra de Trabajo aseguran que van a luchar hasta el final para aprobar todas las normas que tienen pendientes. Pero según fuentes de Moncloa, el Gobierno no contempla llevar este punto a ninguno de los Consejos de Ministros que quedan hasta el 29 de noviembre. Es más, aseguran que ya tienen "pactadas" todas las medidas que van a ir en cada uno de ellos y que nunca ha habido acuerdo ni consenso sobre llevar la medida recordando que los programas electorales son "aspiracionales".

Sin embargo, la contradicción con la parte del Gobierno a la que representa Yolanda Díaz es tal que la expectación es máxima no solo entre ellos, sino también entre los periodistas y la propia CEOE. Fuentes de la patronal aseguran a Libertad Digital que todavía hay tiempo para aprobar el endurecimiento del control horario al que tanto tiempo llevan oponiéndose, igual que el Consejo de Estado. Mientras, los periodistas le han preguntado al Ejecutivo expresamente por la posibilidad de aprobarlo de aquí a las elecciones, y Díaz ha recogido el guante dejando claro que ella tiene el reglamento preparado y que lo que queda "es sencillamente firmar. No tiene que pasar por ningún voto de Diputación Permanente", informaba.

Si no se aprueba antes es porque hay diferencia de pareceres entre ministerios, sobre todo con el de Economía, del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo. Durante la rueda de prensa, Yolanda Díaz ha recordado que dentro del Gobierno de coalición tienen debates legítimos "que son necesarios y democráticos", decía, para después dejar claro que quien se opone no es el Ministerio de Hacienda, como en ocasiones anteriores –por ejemplo, con la tributación del SMI–. "Tenemos diferencias y quiero aclarar que el ministro Arcadi no tenía ninguna posición en contra del registro horario. Son otros departamentos", explicaba.