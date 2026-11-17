La periodista de La Razón Gema Huesca lleva dos años y medio intentando recuperar una vivienda de su propiedad que permanece okupada por su antigua inquilina. El caso, que todavía está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial, le ha supuesto además importantes gastos de abogados y procuradores mientras la arrendataria continúa en el inmueble.

Huesca ha contado su situación en Espejo Público, donde ha explicado que el procedimiento se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial confirme la sentencia inicial. La periodista denuncia la lentitud de los procesos una vez que el conflicto llega a los tribunales. "Hay que evitar denunciar, cuando esto se judicializa es lentísimo", afirma.

Dos viviendas y considerada vulnerable

Uno de los aspectos que más sorprende a la periodista es la situación económica que se reconoció a su inquiokupa durante el procedimiento. Según explica Huesca, la mujer dispone de otras dos viviendas, aunque están fuera de España, por lo que sus propiedades no fueron tenidas en cuenta por la Administración española a la hora de valorar su vulnerabilidad. "Lo gracioso es que yo solo tengo una vivienda. Ella, como las tiene fuera de España, a ojos de la Administración española es vulnerable", denuncia.

La situación ha obligado a Huesca a asumir los costes derivados del procedimiento judicial. "Cuando entras en un procedimiento de este calibre, tienes que pagar a un abogado, a un procurador. El perjuicio económico es incalculable", sostiene.

La periodista ya había explicado meses atrás que había alquilado la vivienda durante años y que decidió recuperarla por una necesidad personal. Según relató entonces, la inquilina se negó a abandonar el inmueble pese a que Huesca le había comunicado que necesitaba disponer de él.

"La gente no alquilará"

Huesca considera que su caso es uno de los tantos a los que se enfrentan los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler y posteriormente encuentran dificultades para recuperarlas. "Si no se da seguridad jurídica a las personas que alquilan su vivienda, no se puede alquilar".

La periodista sostiene además que la falta de protección de los propietarios termina afectando también a quienes buscan una vivienda. Ella misma reside en Madrid y asegura conocer las dificultades que encuentran los jóvenes para independizarse ante los elevados precios del alquiler. "Los principales afectados por esto son los jóvenes porque al final son personas que trabajan y no se pueden independizar".