La inteligencia artificial (IA) comienza a transformar las tareas y perfiles profesionales del sector de la auditoría. De hecho, la digitalización (que incluye la adopción de la IA) es uno de los grandes retos que identifican las firmas de auditoría (78,7% de los encuestados), sólo superado por la preocupación por la captación y retención del talento (80,3%), según las conclusiones del I Barómetro de la Auditoría de Cataluña (CCJCC).

Cerca del 30% de las firmas afirman tener un nivel medio de aplicación de la IA, pero el 64% de las firmas auditoras catalanas todavía reconoce un uso bajo o muy bajo de la IA, lo que muestra que parte del sector ya está en una fase intermedia de adopción, pero todavía lejos de una implantación generalizada. Los datos revelan que la dimensión de la firma influye en el grado de implementación de la IA y, en este sentido, se observa cómo las firmas grandes (big four) parecen tener mayor capacidad para incorporar IA a los procesos de auditoría y son las más avanzadas en su uso: un 13,6% declara un nivel alto y un 31,8% un nivel medio de implementación.

En cambio, las firmas medianas presentan mayor polarización: aunque un 8,7% indica un nivel alto, también registran el porcentaje más elevado de uso muy bajo (26,1%). En el caso de las firmas pequeñas, las cifras denotan un nivel de implementación más bajo: ninguna declara un nivel alto y el 56,2% sitúa el uso de la IA en un nivel bajo.

"Los datos del Barómetro apuntan a una digitalización todavía desigual, con firmas grandes avanzando con más recursos que las firmas pequeñas y medianas. Es comprensible que las firmas grandes tengan una mayor capacidad de inversión en implementación de la IA y en la necesaria instrucción de las herramientas. Por eso, es esencial facilitar el acceso a la inteligencia artificial e impulsar la formación para garantizar que todas las firmas puedan aprovechar las oportunidades", afirmó Joan Vall, presidente del CCJCC.

Una de las grandes ventajas de la aplicación de la IA en la auditoría es la posibilidad de aumentar el tamaño de las muestras analizadas por los informes y trabajar con grandes volúmenes de datos, así como la automatización de tareas repetitivas. Estos dos aspectos son los que centran el interés del sector y un 59% afirma que hace este uso moderado o alto.

Sin embargo, el Barómetro pone de manifiesto que la generación de informes, la detección de fraudes y la predicción de tendencias financieras todavía tienen una aplicación de la IA más limitada. Desde el CCJCC, existe la firme creencia de que la IA no puede sustituir el factor humano: "La tecnología puede ser una gran aliada para analizar muestras más amplias, agilizar procesos y mejorar la eficiencia, pero en ningún caso puede sustituir el criterio profesional, la capacidad de análisis y la opinión crítica de los auditores y auditoras. No podemos confiar ciegamente en la IA, tenemos que seguir aplicando el rigor de nuestra práctica profesional", indicó José Antonio González, vicepresidente primero del CCJCC y miembro de la Comisión de Innovación y Tecnología del CCJCC.

Las herramientas más utilizadas son los asistentes virtuales o chatbots para consultas técnicas internas, con un 62,3% de uso por parte de las firmas participantes en el estudio. Por su parte, el análisis automatizado de contratos y documentos alcanza el 47,5% de uso declarado por los encuestados y los sistemas de automatización inteligente/RPA con IA integrada tienen un uso del 31,1%.

Formación

En términos generales, el principal obstáculo que se encuentran muchas firmas para el despliegue de la IA es la falta de conocimientos o formación en IA, así lo consideran el 80,3% de los encuestados. La segunda barrera son las preocupaciones sobre la precisión y fiabilidad de la IA, una cuestión que inquieta en un 50,8% de los casos.

Los elevados costes de implementación y los problemas de integración con sistemas internos también son mencionados por el 36,1% de las firmas que han participado en el Barómetro. Cabe destacar que la resistencia al cambio no parece ser un problema importante, puesto que sólo se menciona en un 13,1% de los casos.

Observando las opiniones en función de la dimensión de las firmas, se constata que la formación es el principal reto en todos los segmentos. Cabe apuntar que las pequeñas firmas son las que más manifiestan su preocupación sobre la falta de regulación y estándares claros; las firmas de tamaño medio son las que más mencionan los elevados costes de implementación y, por su parte, las firmas grandes muestran mayor preocupación por la integración con sistemas actuales y la trazabilidad del modelo.

Para hacer frente a la necesidad de formación, la Escuela de Auditoría y la Comisión de Innovación y Tecnología del CCJCC ya impulsan iniciativas para facilitar su incorporación a las firmas, con ciclos de formación en IA y trabajando en la elaboración de guías de aplicación de políticas de uso y en el establecimiento de criterios compartidos de documentación. La formación, además, ya no sólo responde a una necesidad de adaptación tecnológica. El artículo 4 del Reglamento europeo de inteligencia artificial introduce la obligación de garantizar un nivel suficiente de alfabetización en IA de las personas que intervienen en la utilización de estos sistemas. Formar a los equipos y proporcionarles criterios para utilizar estas herramientas de forma adecuada se convierte, por tanto, en un elemento imprescindible del proceso de transformación.

En cuanto al talento joven, las firmas valoran positivamente su familiarización con la IA, pero uno de los temas que preocupa a la profesión es cómo la IA puede impactar en los juniors, ya que parte del aprendizaje de la profesión venía dado, hasta ahora, por la repetición de tareas: "Si la IA suple esta repetición de trabajos reiterativos, pero que ayudaban a entender procesos, tendrá que cambiar el modelo de aprendizaje y tendrá que mejorar la supervisión, la formación y el acompañamiento", apunta José Antonio.

El Barómetro evidencia una digitalización todavía desigual, con grandes firmas avanzando con más recursos que las pequeñas y medianas firmas. La inversión en digitalización es mayoritariamente moderada. El 70,5% de las firmas ha destinado menos de 100.000 euros en el último año. Las grandes inversiones son minoritarias: sólo un 9,8% ha invertido más de 500.000 euros (son big four), lo que indica que la transformación digital todavía no es masiva en términos presupuestarios.