Bruselas, Mercosur, la PAC, los costes de producción, los incendios, el lobo... El campo español llega a las elecciones generales del 29 de noviembre con una larga lista de problemas sobre la mesa. Libre Mercado ha analizado los programas electorales de los principales partidos para conocer las promesas al sector primario.

Todos dicen defender el campo, pero con diferencias importantes y alguna que otra contradicción. Vox quiere desmontar buena parte de las imposiciones verdes; el PP apuesta por la rentabilidad, las rebajas fiscales y las infraestructuras; el PSOE promete modernizar el sector sin renunciar a las exigencias ambientales y el Frente Amplio directamente quiere cambiar el modelo productivo para llevarlo hacia la "agroecología".

Vox contra las imposiciones de Bruselas

El programa de Vox no deja demasiadas dudas sobre cuál será su principal batalla en materia agraria: Bruselas. La formación de Santiago Abascal promete luchar contra las regulaciones comunitarias y derogar cualquier normativa que imponga cargas o sobrecostes al sector.

Su rechazo al acuerdo UE-Mercosur es explícito. También reclama cláusulas espejo para que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los españoles, más controles en frontera y recuperar el principio de preferencia comunitaria. En definitiva, medidas proteccionistas para que los productores españoles no tengan que competir con alimentos que se elaboran bajo condiciones distintas, pese a que eso suponga una subida de precios para los consumidores.

En cuanto a la PAC, Vox rechaza cualquier recorte presupuestario y propone introducir la despoblación como criterio para repartir las ayudas. También quiere acabar con las exigencias burocráticas y medioambientales que atribuye al "fanatismo climático".

Entre sus propuestas figuran un fondo de compensación por las imposiciones de Bruselas y los desastres naturales, el refuerzo de los seguros agrarios, más inversión frente a plagas y enfermedades y ayudas para facilitar la incorporación de jóvenes.

El partido también se compromete a defender la caza, revisar las restricciones ambientales que dificultan la prevención de incendios y frenar la instalación descontrolada de macroplantas solares y eólicas sobre terrenos agrícolas.

El PP promete más rentabilidad, menos impuestos

El Partido Popular presenta un programa que gira alrededor de una idea: hacer que vivir y producir en el medio rural vuelva a ser rentable. Para ello propone un Pacto Nacional para el Campo, el Mar y el Monte, que dé estabilidad a las políticas agrarias y garantice financiación más allá de los cambios de Gobierno.

Los populares prometen bajar los impuestos a quienes viven, invierten y producen en el medio rural. También quieren permitir que los agricultores repartan entre varios ejercicios los ingresos de una buena cosecha, evitando que un año excepcional se traduzca en un golpe fiscal.

La PAC es otro de sus compromisos. El PP promete mantener su financiación, junto a la de la pesca y el programa POSEI, sin recortes en el próximo marco presupuestario europeo de 2028-2034.

Para proteger las rentas agrarias plantea mejorar los seguros y crear uno específico frente a las alteraciones del mercado. También propone reformar la Ley de la Cadena Alimentaria, adaptar las tarifas eléctricas a las campañas agrícolas y favorecer la unión de cooperativas para que puedan negociar con más fuerza.

En línea con Vox, también reclama que las importaciones cumplan exigencias equivalentes a las de los productores españoles, con más controles fronterizos y cláusulas de salvaguardia.

Los jóvenes que se incorporen al campo podrán cobrar anticipadamente hasta el 70% de las ayudas de la PAC y disfrutarán de ventajas fiscales. El programa incluye además un plan específico para la mujer rural, incentivos económicos por beneficios ambientales y menos trabas para gestionar los montes.

Y una curiosidad: el PP ha dejado ocho de sus 249 medidas sin desvelar, reservándolas para la campaña electoral. Una de ellas es precisamente el punto 200, en el apartado de las propuestas agrarias. Habrá que esperar para conocer qué carta se guarda el partido para el campo.

El PSOE: un campo más verde y competitivo

El PSOE también promete defender una PAC fuerte y priorizar las explotaciones profesionales, familiares y de pequeño y mediano tamaño. Reclama controles a las importaciones y reciprocidad en los estándares ambientales, sanitarios y laborales. Hasta ahí, algunos de sus planteamientos coinciden con los de PP y Vox.

La diferencia aparece cuando se examina qué modelo agrario quiere impulsar. Los socialistas apuestan por modernizar las explotaciones, fomentar la agricultura de precisión y reforzar los seguros agrarios, pero también por premiar las prácticas sostenibles, especialmente la ganadería extensiva y la agricultura regenerativa.

Una de sus principales promesas es aprobar una Ley de Agricultura Familiar y Profesional, una de las promesas socialistas de las pasadas elecciones que se ha quedado en el tintero. También promete crear bancos de tierras para facilitar el acceso de nuevos agricultores y reducir las cargas burocráticas. Eso sí, el programa deja claro que la simplificación administrativa no debe menoscabar las garantías ambientales, sanitarias y laborales.

Aquí aparece una de las diferencias más importantes con Vox: mientras los de Abascal quieren retirar las exigencias ambientales que consideran perjudiciales para el campo, el PSOE apuesta por mantenerlas y compensar con fondos públicos a quienes adapten sus explotaciones a ese modelo.

En pesca, los socialistas proponen un plan de transición justa, más financiación de la Política Pesquera Común y una gestión transparente de las cuotas. También quieren impulsar la venta de proximidad y desarrollar una Estrategia Nacional de Alimentación Ecológica.

Frente Amplio quiere que el campo sea ecológico al 100%

El Frente Amplio no se conforma con introducir cambios en la política agraria: quiere transformar el modelo productivo. Su programa dedica un capítulo específico a agricultura, ganadería y pesca y plantea una "transición agroecológica" de gran alcance.

La propuesta más llamativa tiene fecha y porcentaje: alcanzar al menos el 25% de superficie agraria en producción ecológica en 2030 y llegar al 100% tanto en agricultura como en ganadería en 2050.

Para conseguirlo, plantea una Ley de Futuro de la Agricultura, la Ganadería y la Alimentación, garantizar la renta agraria y unos precios justos para los productores, fomentar las explotaciones familiares y ceder suelo rústico de la Sareb para impulsar explotaciones ecológicas.

También quiere eliminar los derechos históricos de la PAC y dirigir las ayudas hacia los sistemas productivos que, a su juicio, más aportan a la sociedad, en lugar de beneficiar a los grandes terratenientes.

La ganadería extensiva y el pastoreo tienen un papel destacado en su propuesta, pero con una condición importante: garantizar la coexistencia con los grandes carnívoros manteniendo intacto su estatus de protección. Para compensar los daños de la fauna silvestre, plantea incrementar las indemnizaciones a los ganaderos.

En pesca, defiende mantener la flota, cambiar la gestión de las cuotas para evitar su utilización especulativa y ayudar a los sectores afectados por especies invasoras.