Los agricultores y ganaderos también tendrán que volver a hacer números para cuadrar sus cuentas con la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del 5,3% para 2027, aprobada este martes por el Consejo de Ministros. El salario mínimo de 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas ha encendido los ánimos en el campo, que denuncia las nuevas obligaciones que les impone el Gobierno sin tener en cuenta la situación económica de los que pagan las nóminas.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado el "doble rasero" del Ejecutivo y su falta de diálogo con el sector agrario. La organización no cuestiona la necesidad de mejorar las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores, pero advierte de que esa mejora difícilmente será sostenible si no se garantiza también la rentabilidad de las explotaciones que los emplean.

"Los salarios se pagan en base a la rentabilidad y la nuestra en la actualidad está en crisis", advierten desde la organización. Su crítica apunta directamente a una de las contradicciones que, a su juicio, caracterizan la política económica del Gobierno: mientras el Ejecutivo sostiene que no puede intervenir en los precios que fija la industria o la distribución, sí decide por decreto cuánto deben pagar los empresarios a sus trabajadores.

"El Gobierno nos dice que hay libre mercado, que no se puede meter en el precio que fija la industria o la distribución, pero ¿sí se puede meter e imponer con un real decreto los salarios que debemos pagar a nuestros trabajadores?", denuncian.

Más costes para unas explotaciones cada vez más presionadas

El problema, recuerdan, es que el incremento de los salarios llega a un sector que lleva años soportando el encarecimiento de sus costes de producción. La energía, los combustibles, los fertilizantes y otros insumos han presionado las cuentas de agricultores y ganaderos, que además, denuncian, se encuentran en una posición especialmente débil dentro de la cadena alimentaria.

A diferencia de otros eslabones, las explotaciones no siempre pueden trasladar esos incrementos al precio final. El agricultor puede tener que pagar más por el gasóleo, la electricidad, los abonos o la mano de obra, pero eso no significa que vaya a cobrar más por sus cosechas o por sus animales.

En este contexto, cada nueva obligación laboral añade presión sobre unos márgenes que ya están condicionados por los costes y por la capacidad de negociación frente a la industria y la distribución.

La subida aprobada para 2027 supone 65 euros más al mes para los trabajadores que perciban el SMI, hasta alcanzar los 18.004 euros brutos anuales. El Gobierno ha acompañado el incremento de una nueva deducción fiscal para que quienes cobren el salario mínimo continúen sin tributar por el IRPF. Sin embargo, desde el punto de vista de los empleadores, el coste de contratar no se limita al salario bruto: también incluye las cotizaciones sociales y el resto de obligaciones laborales.

El mensaje de fondo es claro: mejorar los salarios de los trabajadores agrarios y mantener el empleo en el medio rural exige que las explotaciones puedan seguir siendo viables. De poco sirve elevar por decreto la nómina de quienes trabajan en el campo si, al mismo tiempo, se deterioran las condiciones económicas de quienes tienen que contratarles.