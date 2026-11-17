Indignación entre los expertos inmobiliarios tras conocerse la propuesta de Frente Amplio que pretende legalizar que los inquilinos puedan dejar de pagar la renta acordada con los propietarios.

Fue el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, el que llamó por primera vez a "legalizar las huelgas de alquileres" la semana pasada, una ocurrencia similar a la que ya había planteado anteriormente el Sindicato de Inquilinas.

De hecho, desde el partido que lidera Ada Colau promueven dar poder al organismo de Valeria Racu y Alicia del Río y que se puedan formar muchos más. Así, su propuesta pretende "reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinas y regular las huelgas de alquileres, de manera que los arrendatarios puedan organizarse colectivamente frente a los abusos de los propietarios sin exponerse a un desahucio por impago". Frente Amplio ha recogido ambas medidas en el programa electoral con el que se presenta a los comicios del próximo día 29 y que dio a conocer ayer lunes.

Sindicatos de impagadores de tres personas

La iniciativa contempla que "cualquier persona inquilina pueda constituir un sindicato de vivienda junto a otras dos personas, estableciendo un mínimo de tres integrantes para su creación", detalla Frente Amplio. Estas organizaciones contarían con "reconocimiento legal pleno y capacidad para negociar convenios colectivos de arrendamiento, tanto en edificios concretos como en ámbitos territoriales más amplios", añaden.

Con esta idea, el Frente Amplio pretende asemejar los alquileres a un contrato de trabajo. Para ello, introducirán en el mercado del alquiler "mecanismos de negociación colectiva similares a los que existen en el ámbito laboral, con el objetivo de reforzar la posición de los inquilinos frente a los propietarios y evitar que cada arrendatario tenga que afrontar individualmente los conflictos relacionados con su vivienda", explican.

La abogada del departamento de inmuebles de Legálitas, Elena Herranz, no da crédito ante este planteamiento, que choca con los principios básicos del ordenamiento jurídico.

"No tiene cabida legal"

"No tiene cabida legal. El alquiler es un contrato bilateral y vinculante dentro del Código Civil", recuerda a Libre Mercado. Para la abogada, esta idea también atenta contra "la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)", contra el "principio de libertad de pactos, el de seguridad jurídica" y contra "la protección constitucional del derecho a la propiedad privada".

El partido de Ada Colau detalla que los inquilinos podrán "retener colectivamente el pago directo de sus mensualidades" cuando ellos consideren que "existan incumplimientos justificados por parte de la propiedad, como la falta de mantenimiento de los inmuebles".

El mecanismo propuesto establece que "los arrendatarios depositen el 100% del importe de sus alquileres en un fondo público, en lugar de transferirlo directamente a los propietarios", aseguran. De esta manera, "el dinero quedaría consignado y su depósito dentro del plazo establecido tendría la misma validez legal que el pago ordinario de la renta" celebran.

Herranz explica que "la ley solo permite una consignación judicial si se da la circunstancia de que el propietario no quiere aceptar la renta o si hay algún conflicto judicializado entre ambos. Pero el dinero consignado siempre está a disposición del propietario". Así, utilizar un fondo público como instrumento de presión para impedir que el arrendador cobre la renta supone desnaturalizar la propia figura de la consignación.

La abogada también vaticina "el caos que supondría que los inquilinos se fueran uniendo cada tres personas para crear estos sindicatos. Esto es inviable e invade las competencias civiles y estatales", concluye Herranz.

"Me quedo ojiplática"

En una línea similar se pronuncia la abogada en Derecho Inmobiliario de AM2 Legal, Marta Martín. "La verdad es que me quedo ojiplática. Ya no saben qué más inventarse para que haya cada vez menos viviendas en el mercado. Esas medidas lo que harían es disuadir al propietario, como está pasando con otras muchas", considera la experta.

"Ya hay mecanismos para consignar rentas en el juzgado cuando el atracador no quiere aceptarlas o para forzar al propietario a hacer obras. No es necesario seguir regulando más. Se les olvida el pequeño detalle de que ha aumentado la demanda de vivienda por la llegada masiva de gente a España, la reducción del tamaño de las familias, las separaciones matrimoniales, etc. Y esa demanda no va acompañada de un aumento de oferta, al revés, ha ido acompañada de medidas que reducen la oferta" recuerda. Martín destaca que "la Ley de Arrendamientos Urbanos, principalmente" se vería gravemente contravenida por la puesta en marcha de esta idea.

Además de alterar las reglas fundamentales de los contratos privados, en el apartado de la "huelga de alquileres", el programa electoral de Frente Amplio contempla la aprobación de "una Carta Estatal de Derechos de las Personas Inquilinas. Reforzaremos la defensa legal de inquilinas e inquilinos frente a los abusos, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para que la existencia de cláusulas abusivas sea causa de oposición".