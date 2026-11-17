En un contexto marcado por la prudencia financiera, los bancos españoles están reforzando su apuesta por empresas capaces de demostrar crecimiento rentable, generación de caja y una estrategia clara de expansión. Operaciones recientes protagonizadas por grupos como Catalonia Hotels & Resorts, la cadena de restauración Vicio o la tecnológica madrileña Cabify evidencian que la financiación sigue fluyendo hacia compañías con modelos de negocio sólidos y perspectivas de crecimiento.

Lejos de un escenario de restricción generalizada del crédito, la banca española está seleccionando cuidadosamente aquellos proyectos empresariales que ofrecen visibilidad de ingresos, rentabilidad y capacidad de ejecución. El criterio ha cambiado: ya no se trata únicamente de crecer, sino de hacerlo de forma sostenible.

Uno de los ejemplos más recientes es el de Catalonia Hotels & Resorts, que ha cerrado un acuerdo de financiación de 383 millones de euros con CaixaBank, Santander, BBVA y Banco Sabadell. La operación permitirá al grupo reordenar su deuda, mejorar sus condiciones financieras y disponer de liquidez adicional para impulsar nuevos proyectos de expansión internacional, especialmente en Jamaica y Tanzania. La compañía cerró 2025 con una facturación superior a 630 millones de euros, cifra que ha contribuido a reforzar la confianza de las entidades financieras.

En el sector de la restauración, Vicio se ha consolidado como uno de los proyectos empresariales de mayor crecimiento y proyección en España. La compañía, fundada por Aleix Puig y Oriol de Pablo, cerró 2025 con una facturación de 66,7 millones de euros y ha alcanzado un acuerdo de financiación de 25 millones de euros en una operación liderada por Banco Santander, en la que han participado otras entidades. Esta operación pone de manifiesto cómo la banca vuelve a confiar en el potencial de crecimiento de Vicio y en la solidez de su modelo de negocio, respaldando una nueva etapa de expansión nacional y el refuerzo de áreas estratégicas como la tecnología, el talento y las operaciones. Un impulso que consolida su apuesta por un crecimiento sostenible y a largo plazo, con la previsión de abrir 12 nuevos establecimientos en 2027.

El tercer caso es el de Cabify, nacida en Madrid y convertida en uno de los principales referentes tecnológicos españoles. La empresa cerró una financiación de 110 millones de dólares para impulsar su crecimiento rentable y acelerar sus planes de movilidad sostenible. En la operación participaron, entre otros, Orilla Asset Management y AXIS a través de Fond-ICO Next Tech, sumándose a inversores institucionales que ya respaldaban el proyecto. La compañía destacó que la financiación serviría para ampliar su presencia en España y Latinoamérica, reforzar la electrificación de su flota y potenciar el desarrollo tecnológico.

Para los analistas, estos ejemplos reflejan una tendencia cada vez más evidente en el mercado financiero: los bancos y los inversores siguen mostrando apetito por proyectos capaces de demostrar rentabilidad, liderazgo sectorial y capacidad de crecimiento a largo plazo. En un escenario de mayor exigencia inversora, la financiación sigue disponible, pero se dirige de forma cada vez más selectiva hacia aquellas empresas capaces de convertir sus planes de expansión en resultados tangibles.