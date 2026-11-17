La izquierda española ya tiene sus recetas económicas para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Lejos de hacer autocrítica por los nefastos resultados de sus políticas, PSOE, Frente Amplio y Podemos plantean profundizar en la misma fórmula que ha marcado la legislatura: más gasto público, más regulación, más impuestos, más poder para la Administración y menos para el particular y las empresas.

Así, el problema de la escasez de vivienda lo pretenden solucionar persiguiendo a los propietarios. Para atajar el encarecimiento del coste de la vida, sus planes pasan por aplicar controles de precios, mientras que como respuesta a las deficiencias del mercado laboral, pretenden elevar por decreto los salarios y reducir la jornada con cargo al empresario. En materia de pensiones, lejos de abordar la insostenibilidad de las cuentas públicas, sus programas electorales contemplan agravar la situación. A continuación, las principales líneas maestras de los partidos de Pedro Sánchez, Ada Colau e Irene Montero.

El PSOE profundiza en el intervencionismo

Sánchez, lejos de distanciarse de sus socios, incorpora buena parte de los planteamientos de Podemos o Frente Amplio al programa socialista para intentar retener el voto de ese espacio político. El documento del PSOE titulado La fuerza de seguir avanzando contiene 500 compromisos y 114 páginas y su principal novedad no es precisamente una moderación económica, sino la profundización en las políticas que Sánchez ha venido aplicando durante su mandato.

Impuestos: en materia fiscal, los socialistas plantean elevar la tributación de las rentas del capital desde los 50.000 euros hasta llegar al 35% en las rentas de 300.000 euros, duplicar la tasa Tobin del 0,2% al 0,4%, aumentar "los impuestos a los tecnooligarcas, complementando la actual tasa Google" y establecer nuevos gravámenes sobre los "viajes de lujo, los jets privados y los megayates".

También quieren penalizar fiscalmente a las empresas cotizadas cuyos máximos ejecutivos cobren más de cien veces la mediana salarial de sus trabajadores. En materia de vivienda, quieren gravar con "un impuesto progresivo la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler residencial asequible", señalan. Las viviendas que se dediquen a "fines turísticos, que estén vacías, o que se pongan en alquiler a un precio abusivo serán objeto de este nuevo impuesto", añaden.

Mercado laboral: Sánchez promete blindar por ley el SMI por encima del 60% del sueldo medio, avanzar hacia la jornada de 35 horas, encarecer el despido improcedente con el llamado "despido restaurativo" y aprobar una "Ley de Negociación Colectiva que refuerce el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales". Es decir, más obligaciones para las empresas en un mercado laboral que necesita ganar productividad y competitividad.

Vivienda: vuelve a ser uno de los grandes escaparates de promesas socialistas. El PSOE quiere constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, poner coto al propietario ampliando la duración de los contratos de alquiler y congelando temporalmente las rentas que superen los "índices de referencia en zonas tensionadas" y "ofrecer un servicio de justicia gratuita para víctimas de abusos inmobiliarios". También quieren "mantener y garantizar la limitación de la compra de viviendas por fondos especulativos". Todo ello después de que la Ley de Vivienda de 2023 no haya conseguido resolver el problema, que se debe a la falta de oferta.

Pensiones: para sostener el gasto en pensiones quieren "acelerar el despliegue de la cuota de solidaridad para completar su aplicación durante la próxima legislatura y fortalecer el carácter redistributivo del sistema", que es su nuevo impuesto a los salarios altos. También quieren "reducir la brecha de género en las pensiones" con más gasto en prestaciones, "mejorar la jubilación en trabajos penosos y en las jubilaciones anticipadas involuntarias", elevar pensiones de orfandad y seguir revalorizando al IPC blindándolo en la Constitución.

Gasto: "potenciar el IMV", crear una "prestación estatal por crianza para todos los hogares con menores, con una protección adicional para las familias de rentas bajas", crear una "Cuenta de Futuro con 1.000 euros para cada recién nacido, invertidos en fondos públicos y disponibles a partir de los 18 años", "universalizar progresivamente la educación infantil de 0 a 3 años", "impulsar la gratuidad del primer curso de grado en las universidades públicas", "incorporar progresivamente tratamientos dentales a la sanidad pública" u "ofrecer ayudas de hasta 200 euros anuales por persona para tratamientos dentales mientras se completa su incorporación". En este punto, también "avanzaremos en la asunción parcial por el Estado de 83.000 millones de euros de deuda autonómica" para contentar a Cataluña.

Frente Amplio: impagos y expropiaciones

La formación encabezada por Ada Colau ha convertido el ataque a la propiedad privada en uno de los ejes centrales de su oferta electoral.

Impuestos: Frente Amplio propone una lluvia de impuestos. Planean "equiparar la tributación del capital y del trabajo", ampliar el número de tramos del IRPF a partir de 120.000 euros anuales y elevar progresivamente los tipos marginales hasta alcanzar el 52% para rentas a partir de 300.000 euros, eliminar el régimen fiscal especial de los trabajadores desplazados y las deducciones por planes de pensiones privados individuales. También plantean elevar los impuestos a las grandes empresas y "limitar a diez millones de euros la herencia que puede recibir cada persona y aplicar un gravamen marginal del 100% sobre el patrimonio heredado que supere esa cantidad". También quieren "duplicar" la plantilla de la Agencia Tributaria y establecer un "impuesto inteligente sobre márgenes excesivos en alimentación" a los supermercados.

Mercado laboral: la formación plantea reducir la jornada hasta las 32 horas semanales, la "prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad indefinida", la "generalización de la jornada continua y límites a la jornada partida", el encarecimiento del despido con un "despido reparador y disuasorio" o con una "compensación por despido tecnológico".

Vivienda y alimentos: entre sus propuestas figura la "expropiación progresiva" de viviendas pertenecientes a grandes carteras corporativas, la prohibición de que las empresas compren viviendas y un impuesto del 10% a la acumulación de inmuebles. También plantean construir 1,5 millones de viviendas públicas en doce años, establecer "contratos de alquiler indefinidos", legalizar la "huelga de alquileres" y "erradicar los desahucios sin alternativa habitacional". En materia de precios, plantean la "intervención y regulación de precios alimentarios".

Pensiones: quieren recuperar la jubilación a los 65 años y reducir "la edad de jubilación en determinados oficios y profesiones por su especial penosidad. Construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y la pesca deben poder acceder a los 60 años por su especial esfuerzo físico y el elevado riesgo de siniestralidad". Eliminarán "los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de quienes han cotizado más de 40 años y tienen que acogerse a la misma de manera involuntaria". Además, continuarán "elevando progresivamente el tope máximo de cotización y reforzaremos el mecanismo de equidad intergeneracional con una aportación adicional de las empresas más automatizadas".

Gasto: plantean una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales, incorporar gafas, audífonos y dentista a la sanidad pública, comedor escolar gratuito para todos los alumnos de Infantil y Primaria de la red pública, reforzar las prestaciones económicas y los servicios de cuidados y eliminar copagos en los servicios de dependencia, "establecer tres horas diarias de electricidad gratuita para todos los hogares, coincidiendo con las horas de mayor producción solar", crear una Banca Pública, un Banco Postal y modificar la legislación actual para establecer la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y de gas.

Podemos, sin programa y con ideas

Podemos, con Irene Montero como candidata a las elecciones, no ha presentado todavía un documento que desarrolle su propuesta económica, pero viene anunciando sus planes que profundizan en la intervención estatal sobre los mercados, especialmente el inmobiliario, el laboral y el energético bajo el lema "Paz, casa y trabajo" y bajo "cinco ejes".

Así, Podemos plantea elevar la presión fiscal sobre las empresas y los sectores que considera que obtienen beneficios extraordinarios. Por ejemplo, en materia laboral, Podemos propone elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.800 euros mensuales, una subida muy considerable respecto a los 1.221 euros vigentes en 2026. La otra gran apuesta es reducir la jornada laboral máxima hasta las 30 horas semanales sin recortar los salarios.

En el ámbito de la vivienda, Podemos defiende prohibir que se pueda comprar una vivienda para alquilar y limitar la adquisición de inmuebles por parte de fondos de inversión y grandes propietarios. Entre sus propuestas más liberticidas figura rebajar por ley un 40% todos los alquileres. En pensiones, Montero planea jubilaciones a los 63 años.

La formación va más allá y ha defendido expropiar el uso de parte de las viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión para destinarlas al alquiler social. En algunas de sus propuestas anteriores ha planteado que esa expropiación alcance al 50% de las viviendas de los grandes propietarios. También apuesta por penalizar fiscalmente las viviendas vacías y ampliar el parque público mediante compras e intervenciones en el mercado privado. Se trata de un modelo que coloca el foco en restringir los derechos de propiedad y penalizar la inversión inmobiliaria, en lugar de abordar el principal problema estructural del mercado español: la insuficiente oferta de vivienda.