El ciudadano español medio no es visto por su Administración como un ciudadano libre que contribuye al sostenimiento del Estado de derecho, sino como un reo en libertad condicional económica. El celo fiscal que ahoga a España ha alcanzado cotas de distopía orwelliana. Vivimos bajo un sistema de extorsión institucionalizado donde se ha dinamitado uno de los pilares más sagrados de cualquier democracia liberal: la presunción de inocencia. Ante Hacienda, el contribuyente es culpable hasta que demuestre lo contrario, obligado a una diabólica probática imposible para salvar su patrimonio.

Este expolio cotidiano cuenta con dos agravantes tan obscenos como lesivos para las libertades individuales. El primero es el sistema de incentivos perversos que alimenta la maquinaria recaudadora: los inspectores perciben complementos de productividad y bonus ligados directamente a las actas levantadas y a las cantidades reclamadas. Da igual que los tribunales tumben posteriormente la liquidación, que anulen la sanción o que la justicia evidencie la arbitrariedad del criterio administrativo; el daño ya está hecho y el cazador sin escrúpulos ya ha cobrado su presa.

El segundo gran escándalo es la presunción de veracidad absoluta que se otorga al funcionario público. Esta prerrogativa permite al Fisco embargar, confiscar y ejecutar preventivamente los bienes del contribuyente antes de que medie una resolución judicial firme. Se conculca así la tutela judicial efectiva, dejando al administrado en una situación de absoluta indefensión. El mensaje implícito es demoledor: pague usted primero, arruínese si es menester, y ya pleitee después contra el Estado con sus propias costillas.

Frente a este atropello silencioso, donde la Agencia Tributaria actúa más como un recaudador sin alma que como un servicio público, empiezan a alzarse voces valientes que internacionalizan la vergüenza patria. Es de estricta justicia poner en valor la batalla titánica que está librando en España el prestigioso bufete neoyorquino Amsterdam & Partners. Esta firma internacional ha puesto el foco sobre nuestras fronteras para retratar con crudeza lo que ya califica sin ambages: España se ha consolidado como la "Corea del Norte fiscal" del mundo desarrollado, como denunció el propio Robert Amsterdam en Con Ánimo de Lucro.

No es una hipérbole retórica. Ninguna otra economía avanzada tolera un marco donde el poder ejecutivo asfixia de tal forma la seguridad jurídica de inversores, autónomos y familias. Para evidenciar esta deriva autoritaria, precisamente esta semana se presenta el documental La Mafia Dentro, una obra dirigida por el cineasta Alejo Moreno e impulsada por este despacho, que destapa las vergüenzas de un sistema insostenible.

La cinta promete diseccionar los resortes de un poder que opera al margen de las garantías constitucionales. Es el espejo incómodo en el que España se niega a mirarse. Porque mientras los políticos sigan apelando a la "solidaridad fiscal" para justificar un gasto público faraónico e ineficiente, el verdadero rostro de la Agencia Tributaria seguirá siendo el de un recaudador implacable que esquilma la riqueza y expulsa el talento. La bota del Estado sobre los ciudadanos toma su forma más cruda en Hacienda, convertida en España en la Stasi del siglo XXI.

La libertad económica no es solo poder elegir dónde gastar el dinero propio; es, fundamentalmente, la garantía de que el Estado no puede saquearte de forma arbitraria. Hasta que los españoles no exijan una reforma profunda que devuelva la presunción de inocencia al contribuyente y desvincule los bonus de los inspectores de las actas de castigo, seguiremos viviendo bajo la bota de un Leviatán fiscal insaciable.

Las reflexiones que se exponen en esta tribuna constituyen el eje central de debate del I Observatorio Fiscal y Financiero de Libertad Digital que se celebrará en Madrid el 15 de diciembre y en el que ambos serán protagonistas.