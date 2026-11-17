El Kit Digital lo concede Red.es, una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Es quien convoca, revisa las solicitudes, concede los bonos y paga a los proveedores. Pero en el programa intervienen más actores, y entender qué papel tiene cada uno ayuda a saber a quién acudir en cada momento.

El Ministerio: las reglas del juego

El Ministerio aprueba las bases reguladoras del programa mediante órdenes publicadas en el BOE. La última, la Orden TDF/39/2026, de enero, mantiene el Kit Digital vigente hasta agotar sus fondos, obliga a reinvertir los remanentes y prevé nuevas convocatorias.

La Unión Europea: el dinero

El Kit Digital se financia con fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su presupuesto total para ayudas es de 3.067 millones de euros. Por eso el calendario de Bruselas pesa tanto en las decisiones del programa.

Red.es: convocatorias, concesión y pago

Red.es publica las convocatorias, recibe las solicitudes en su sede electrónica, comprueba los requisitos, concede los bonos y, una vez justificado el servicio, paga al agente digitalizador con cargo al bono del beneficiario.

La Cámara de Comercio de España: entidad colaboradora

Colabora con Red.es en la gestión del programa, entre otras cosas en la difusión y en la revisión de las justificaciones.

Acelera pyme: la ventanilla informativa

Es la plataforma donde se registraba el negocio, se hacía el test de diagnóstico digital y se consultaba el catálogo de soluciones y de agentes. No concede ayudas, pero es la puerta de entrada.

Los agentes digitalizadores: quien presta el servicio

Son empresas adheridas al programa tras cumplir unos requisitos. Son los únicos que pueden firmar con el beneficiario los acuerdos para gastar el bono. Implantan la solución, la mantienen durante doce meses, justifican el gasto y cobran de Red.es. En 2024 había más de 10.800 adheridos. Además, pueden actuar como representantes voluntarios: presentar la solicitud en nombre del autónomo, con su autorización. Fue el modelo de la campaña Ordenador Libertad, en la que ZetaPlus, agente digitalizador homologado, gestionó con Libertad Digital la entrega de 3.500 ordenadores en 2025.

Quién no concede el Kit Digital

Ni un banco, ni una operadora de telefonía, ni una gestoría por sí misma. Todos ellos pueden ser agentes digitalizadores o ayudarte a tramitarlo, pero la concesión es siempre de Red.es. Si alguien te dice que él "te da" el Kit Digital, está simplificando o exagerando.

¿A quién acudir ahora?

Hoy no hay convocatoria abierta para autónomos. Si quieres estar preparado, la preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita y sin compromiso. No sustituye la solicitud oficial ni garantiza la ayuda, pero revisa tu caso y, si se abre un plazo, te contactan por orden de registro.