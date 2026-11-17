Hace menos de un mes, mientras Ceuta seguía sufriendo las consecuencias de la entrada ilegal de decenas de miles de personas desde Marruecos a finales de julio, el Gobierno de España concedió 800.000 euros al Consejo Regional de Tánger-Tetuán-Alhucemas, una institución pública marroquí. Ahonda así en la política de Pedro Sánchez de regar cada año con millones de euros a organismos extranjeros: como ya contamos aquí, entre 2024 y 2025 el Ejecutivo destinó alrededor de 780 millones de euros a subvenciones para entidades de otros países.

Así puede comprobarse en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, la plataforma del Ministerio de Hacienda. Allí figura que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Aecid, concedió el 23 de octubre, el mismo día y con la misma finalidad, dos ayudas de 659.000 y 141.000 euros, para un total de 800.000 euros. Su objetivo, según el título oficial, es la "economía de los cuidados, escuela inclusiva y empoderamiento de las mujeres" en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas.

A dedo y sin contraprestación

Pese a la cuantía, apenas hay información sobre ellas. Lo que sí sabemos es que se trata de subvenciones dinerarias sin contraprestación reguladas por el Real Decreto 188/2025. Su preámbulo recuerda que la Ley de Cooperación de 2023 sitúa entre sus principios básicos "la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes, desde un enfoque feminista, como un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la cooperación española".

Además, la norma permite que las ayudas vinculadas a la política exterior del Gobierno se concedan de forma directa, sin publicidad ni concurrencia, "mediante la apreciación discrecional de las circunstancias que concurran en cada caso". Es decir, a dedo. No se trata de un caso aislado. En lo que va de año, la Aecid ha registrado al menos cuatro ayudas de concesión directa para proyectos en Marruecos, que suman 2.065.200 euros en algo más de cuatro meses.

Cuatro ayudas en cuatro meses

La primera, registrada el 24 de junio, destina 440.000 euros al "refuerzo del acceso a los cuidados de salud sexual y reproductiva por parte de las personas migrantes en Marruecos". Poco más de un mes después, Ceuta sufría la mayor entrada masiva de inmigrantes ilegales de su historia desde Marruecos. La segunda, del 29 de septiembre, aporta 375.200 euros a un proyecto bautizado como "Bebiendo las nubes", de captación de agua para comunidades agrícolas del suroeste marroquí.

Después llegaron las dos que tienen a las mujeres como eje central: los 800.000 euros para Tánger-Tetuán-Alhucemas y, apenas dos semanas más tarde, el 3 de noviembre, otra ayuda con un presupuesto de 450.000 euros. Su título oficial es "Convocatoria instrumental Ellas+ 2026 Fortalecimiento liderazgo político de las mujeres, y participación ciudadana en Marruecos". Ellas+ es el programa de la Aecid para impulsar la participación política de las mujeres. En total, 1,25 millones de euros para igualdad de género en Marruecos en apenas dos semanas.

1,69 millones para género

Lo más llamativo, en cualquier caso, es lo poco que se sabe de estas ayudas. Las fichas oficiales mencionan el título y el importe, pero no cuántas personas se beneficiarán ni qué se hará exactamente con dichas ayudas. En el caso de Ellas+, ni siquiera consta todavía quién recibirá los 450.000 euros.

Así pues, el Gobierno de España ha destinado a Marruecos, sin contraprestación alguna, 2,06 millones de euros en subvenciones. La mayor parte, 1,69 millones, va a políticas de género y salud sexual y reproductiva, y el resto, 375.200 euros, a un proyecto de captación de agua para comunidades agrícolas marroquíes. Todo ello mientras Ceuta sigue sufriendo las consecuencias de la entrada masiva de julio y después de que varios ministros marroquíes hayan reclamado este verano la soberanía de Marruecos sobre la ciudad.