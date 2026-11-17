El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha escalado hasta el 4,9% interanual en octubre de 2026, frente al 2,3% con el que arrancó el ejercicio. Este repunte sitúa nuevamente a España entre los países europeos con mayores tensiones inflacionistas y agrava una pérdida de poder adquisitivo que se viene acumulando desde hace más de ocho años.

El problema viene de lejos. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, los precios han aumentado un 29,5%. Los alimentos se han encarecido todavía más, un 42,9%, mientras que la inflación ha absorbido más del 80% del crecimiento nominal de los depósitos de las familias. A esta factura se añade otra menos visible: el incremento de los impuestos que provoca la decisión del Ejecutivo de no actualizar el IRPF conforme a la evolución del coste de la vida.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la cuarta edición del informe El impacto de la inflación sobre las familias españolas, publicado por el Instituto Juan de Mariana (IJM) y elaborado por quien firma estas líneas. El estudio, actualizado con los datos oficiales para cierre de octubre de 2026, examina la evolución de los precios, compara el comportamiento de España con el resto de Europa y cuantifica las consecuencias de la inflación sobre el ahorro y la fiscalidad de los hogares.

España vuelve a destacar negativamente en Europa

El encarecimiento de la energía ha sido uno de los principales detonantes de la nueva escalada inflacionista. En octubre, los productos energéticos registraron una subida interanual del 20,8%, mientras que los carburantes y combustibles se encarecieron un 26,6%. Sin embargo, la persistencia de una inflación subyacente del 3,1% demuestra que las tensiones no se limitan a los componentes más volátiles de la cesta de consumo.

La comparación europea tampoco deja bien parada a la economía española. Según los datos armonizados de Eurostat correspondientes a septiembre, último mes con información completa para los veintisiete Estados miembros, la inflación de España alcanzaba el 5%, frente al 3,8% de la Unión Europea y de la eurozona. Esto significa que los precios aumentaban en España a un ritmo un 32% superior al promedio comunitario.

Solo seis países presentaban tasas más elevadas: Rumanía, Lituania, Bulgaria, Chipre, Luxemburgo y Grecia. Por el contrario, las principales economías de nuestro entorno registraban cifras inferiores, con Alemania en el 3,3%, Francia en el 3,4%, Portugal en el 3,6% e Italia en el 4,2%.

La evolución comparada apunta a una mayor persistencia de las presiones inflacionistas en España. En efecto, la inflación subyacente armonizada alcanzaba en septiembre el 3,5%, frente al 2,5% de la eurozona, lo que evidencia que la divergencia no desaparece cuando se excluyen la energía y los alimentos, confirmando asimismo que España tiene un ritmo de aumento de los precios un 40% más intenso que la UE.

La trayectoria mensual observada en 2026 confirma, además, que la inflación está siendo mayor en España que en la Eurozona en todos y cada uno de los periodos del ejercicio:

El Gobierno respondió inicialmente a la crisis energética desencadenada por la guerra de Irán con una rebaja temporal del IVA de los carburantes, la electricidad y el gas, del 21% al 10%, además de otros alivios tributarios. Sin embargo, las medidas fueron retirándose progresivamente, hasta expirar a finales de septiembre, a pesar de que la recaudación obtenida está en niveles récord. Así, en lugar de introducir una reforma permanente que reduzca la fiscalidad de la energía, el Ejecutivo optó por un mecanismo transitorio cuya desaparición ha contribuido a elevar nuevamente los precios finales. Moncloa prefiere hacer caja con la inflación antes que ofrecer un alivio a los contribuyentes.

Cien meses de Sánchez: los precios suben casi un 30%

La perspectiva de largo plazo permite apreciar con mayor claridad la magnitud del deterioro. Entre julio de 2018 y octubre de 2026, los primeros cien meses del Gobierno de Pedro Sánchez, el IPC general ha aumentado un 29,5% y la inflación subyacente acumula un incremento del 25,2%. En el caso de su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy, el aumento acumulado de los precios fue del 7,2%, siendo el incremento del IPC subyacente del 7,6%.

El resultado de las presiones al alza que están sufriendo los precios en España tiene una traducción muy sencilla en el día a día de los hogares. Un billete de 20 euros de julio de 2018 permite comprar hoy lo mismo que entonces se adquiría con 15,44 euros. En otras palabras, cada euro ha perdido cerca de 23 céntimos de su poder adquisitivo.

El problema es especialmente acusado en los bienes esenciales. Desde junio de 2018, el precio de los alimentos ha aumentado un 42,9%, con incrementos del 91,5% en los huevos, del 69,1% en las legumbres y hortalizas frescas y del 65,7% en la carne de vacuno. También destacan las subidas de casi el 50% en el pescado y la fruta fresca.

Por tanto, la inflación no se limita a una abstracción estadística. De hecho, cuando el encarecimiento se concentra en productos de consumo cotidiano, las familias tienen menos margen para adaptar sus presupuestos y el deterioro de su capacidad de compra resulta particularmente difícil de evitar.

El ahorro familiar pierde más del 80% de su crecimiento

La inflación no solo castiga a quienes gastan, sino también a quienes ahorran. Una de las consecuencias menos visibles del encarecimiento de la vida es la pérdida de valor real del dinero depositado en cuentas bancarias, especialmente cuando su remuneración resulta insuficiente para compensar el aumento de los precios.

Según los datos del Banco de España analizados por el IJM, los hogares españoles y las instituciones sin fines de lucro a su servicio acumulaban en junio de 2026 un total de 1,168 billones de euros en efectivo y depósitos. Desde mediados de 2018, ese saldo había aumentado en aproximadamente 295.500 millones de euros en términos nominales.

La fotografía cambia radicalmente cuando se descuenta la inflación. En euros constantes de junio de 2018, el incremento real se reduce a unos 54.000 millones. Dicho de otra manera, más de ocho de cada diez euros de crecimiento nominal de los depósitos han quedado neutralizados por la subida de los precios.

Como vemos en el gráfico anterior, mientras el volumen nominal del ahorro bancario ha seguido aumentando, su valor real alcanzó un máximo durante el primer trimestre de 2021 y todavía se encuentra unos 70.000 millones de euros por debajo de aquel nivel.

Solo entre junio de 2025 y junio de 2026, la inflación restó unos 36.000 millones de euros de poder adquisitivo al saldo que los hogares tenían depositado un año antes.

Esto no significa que Hacienda haya confiscado directamente esas cantidades ni que todo el ahorro perdido haya desaparecido de las cuentas. Significa que el dinero acumulado permite adquirir menos bienes y servicios. Se trata, por tanto, de una erosión patrimonial que no aparece en los extractos bancarios, pero que afecta de manera efectiva a la capacidad económica de las familias.

La subida de impuestos encubierta: hasta 1.200 euros más por familia

A la pérdida de poder adquisitivo se suma el efecto de la denominada progresividad en frío, uno de los mecanismos fiscales menos conocidos por los contribuyentes y, al mismo tiempo, uno de los más rentables para las arcas públicas.

Su funcionamiento es relativamente sencillo. Cuando los salarios nominales aumentan para compensar la inflación, Hacienda puede exigir una mayor proporción de impuestos si los tramos, mínimos y reducciones del IRPF permanecen congelados. El contribuyente puede terminar pagando más incluso cuando su capacidad adquisitiva no ha mejorado.

Esta situación se agrava porque los mínimos personales y familiares permanecen anclados en los importes establecidos en 2015. El mínimo general del contribuyente sigue fijado en 5.550 euros, pese a que la inflación acumulada desde entonces alcanza aproximadamente el 31,6%. Para recuperar su valor original, debería elevarse hasta unos 7.300 euros.

El informe del IJM calcula cuánto pagan de más distintos perfiles de contribuyentes comparando el impuesto vigente en 2026 con el que resultaría de haber actualizado los parámetros de 2018 conforme al IPC.

Para un trabajador soltero, sin hijos, con 30.000 euros de salario bruto anual, la factura adicional asciende a 937 euros. En el caso de una familia monoparental con dos hijos, alcanza los 1.211 euros, mientras que para un matrimonio con dos hijos, un único perceptor y tributación conjunta, se eleva a 1.217 euros. Con salarios de 50.000 euros, el sobrecoste fiscal oscila entre 1.615 y 1.918 euros anuales, dependiendo de las circunstancias familiares.

El gráfico anterior permite identificar, además, un fenómeno especialmente perjudicial para las rentas medias-bajas. El impacto proporcional más intenso se concentra en salarios de entre 22.000 y 25.000 euros anuales, donde coinciden la desaparición progresiva de determinados beneficios fiscales y el acceso a tipos marginales más elevados.

En ese intervalo, la pérdida atribuible a la progresividad en frío puede aproximarse al 7% del salario neto. Se produce así una paradoja: quienes consiguen mejorar sus ingresos nominales pueden ver cómo Hacienda absorbe una parte sustancial de esa mejora, aunque el aumento salarial apenas les permita conservar el poder adquisitivo.

Las deducciones y reducciones introducidas para las rentas más bajas han suavizado algunos de estos efectos, pero no resuelven el problema de fondo. Sin una actualización general de la estructura del impuesto, cada nuevo episodio inflacionista puede convertirse en una subida fiscal automática.

El coste agregado es considerable. Según las estimaciones del IJM, la no deflactación del IRPF ha generado una recaudación adicional de 55.600 millones de euros entre 2019 y 2026, de los cuales aproximadamente 16.200 millones corresponden únicamente al presente ejercicio. En consecuencia, no estamos ante una cuestión menor ni ante una simple anomalía técnica. Se trata de un mecanismo que incrementa la presión fiscal efectiva sin necesidad de aprobar formalmente una nueva subida de los tipos del impuesto.

España, entre los países europeos donde peor evoluciona la renta

La acumulación de inflación, pérdida de valor del ahorro y mayor fiscalidad debe situarse, además, en el contexto de una evolución particularmente débil del bienestar económico de los hogares españoles. Los datos de Eurostat muestran que la renta disponible real por habitante apenas ha aumentado un 3,9% en España desde 2008, frente al 15,6% registrado por el conjunto de la Unión Europea. Solo Grecia, Italia y Austria presentan un comportamiento peor.

La comparación resulta especialmente preocupante porque mide la renta una vez descontado el efecto de los precios. Por tanto, permite distinguir entre el crecimiento meramente nominal de los ingresos y una mejora efectiva de la capacidad económica de los ciudadanos. España lleva casi dos décadas prácticamente estancada en esta dimensión, con una mejora acumulada que equivale a un avance medio anual de apenas unas décimas.

Al mismo tiempo, el gasto público ha experimentado una expansión muy considerable. Entre 2018 y 2025 pasó de 503.193 a 764.884 millones de euros, un incremento del 52%, muy superior a la subida de los precios durante ese periodo. La deuda pública, por su parte, ha aumentado en torno a 540.000 millones desde mediados de 2018, hasta alcanzar los 1,744 billones en julio de 2026. Esta evolución plantea un contraste difícil de ignorar: el tamaño presupuestario del Estado y su capacidad recaudatoria han crecido a gran velocidad, mientras que la mejora real de la renta de los hogares continúa siendo muy limitada.

El estudio publicado por el IJM defiende que la respuesta a este problema "debe pasar por una reducción estructural de las cargas fiscales, empezando por la deflactación completa del IRPF y la actualización automática de sus mínimos y reducciones. También resulta necesario revisar la tributación de la energía y adoptar reformas que favorezcan la inversión, la competencia y el crecimiento de la productividad".

Porque el balance de estos años pone de manifiesto una contradicción fundamental de la política económica española. Mientras el Gobierno presume de mayores ingresos públicos, más gasto y cifras récord de recaudación, millones de familias comprueban que sus salarios alcanzan para menos, que sus ahorros valen menos y que una parte creciente de sus ingresos termina en manos de Hacienda.

La inflación empobrece por dos vías: encarece la vida de los ciudadanos y permite al Estado recaudar más sin anunciar nuevas subidas de impuestos. Y, a juzgar por los datos, los hogares españoles llevan demasiado tiempo pagando ambas facturas.