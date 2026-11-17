Un andamio que tapa la entrada, una bajante que hay que cambiar desde dentro del local o un patio ocupado durante semanas. Cuando las obras del edificio obligan a cerrar una tienda o un restaurante, el dueño se pregunta quién paga lo que deja de ingresar. La ley responde en dos partes: el propietario tiene que aguantar las obras comunes y la comunidad tiene que compensarle por los daños que le causen.

El artículo 9 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal (LPH) recoge las obligaciones de cada propietario. Una de ellas consiste en "consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes". La letra siguiente añade el deber de "permitir la entrada en su piso o local" para esos fines.

La regla vale también para un bajo comercial: según el artículo 1 de la LPH, son locales las partes de un edificio que pueden aprovecharse de forma independiente por tener salida a un elemento común o a la vía pública.

Muchas de estas obras ni siquiera se votan. El artículo 10 de la LPH declara obligatorias, sin acuerdo previo de la junta, las obras necesarias para conservar el edificio y sus instalaciones comunes, incluidas las que exigen la seguridad, la habitabilidad y la accesibilidad, y también la ocupación de elementos comunes mientras duren. Los propietarios las pagan y la junta solo decide cómo se reparte la derrama y cómo se abona. La redacción actual de este artículo rige desde el 23 de octubre de 2026, tras un cambio en la parte dedicada a la accesibilidad.

Aquí hablaremos del derecho civil común establecido en el Código Civil. Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia y Baleares tienen derecho civil propio, que puede cambiar el resultado.

El derecho a cobrar los daños

La misma frase que obliga a abrir la puerta reconoce el derecho a cobrar. La letra c) del artículo 9 termina así: "teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados". Quien paga es la comunidad, que según el artículo 13 de la LPH está representada por su presidente "en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten".

Qué entra en esos daños lo explica el artículo 1106 del Código Civil (CC): "La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor". Para un negocio, eso abarca lo que ha perdido, como los desperfectos en el local, y lo que ha dejado de ganar mientras ha estado cerrado.

El artículo 9 reconoce este derecho al propietario. Si quien explota el negocio es un inquilino, conviene que revise su caso con un abogado.

Cuando el daño viene de un descuido

Hay otra vía cuando el perjuicio viene de una obra mal hecha o de un edificio que se ha dejado deteriorar. El artículo 1902 del CC obliga a reparar el daño a quien lo causa, por acción u omisión, con culpa o negligencia. El artículo 1907 hace responsable al propietario de un edificio de los daños que provoque su ruina, total o parcial, cuando se deba a la falta de las reparaciones necesarias.

Dentro de la comunidad, cada vecino responde de lo suyo. El artículo 9 de la LPH obliga a cada propietario a mantener en buen estado su piso o local y sus instalaciones privativas sin perjudicar a la comunidad ni a los demás propietarios, y a pagar los daños que cause por su descuido o el de las personas de las que deba responder. Si la fuga que obliga a cerrar el bajo sale del piso de arriba o de sus instalaciones privativas, la reclamación se dirige a ese vecino. Si sale de un elemento común, como una bajante, esta regla no se aplica.

Obras que cambian el edificio

Las obras más ambiciosas tienen reglas propias. Para dividir pisos o alterar la estructura del edificio, el artículo 10 exige el consentimiento de los propietarios afectados, y la junta fija con ellos la indemnización por daños y perjuicios.

El artículo 17 de la LPH pone un límite a las mejoras que no son obligatorias: "No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso".

Cómo reclamar y en qué plazo

Si lo que perjudica al negocio es un acuerdo de la junta, el artículo 18 de la LPH permite impugnarlo ante los tribunales, entre otros casos, cuando cause un perjuicio grave a un propietario que no esté obligado a aguantarlo. Solo pueden hacerlo quienes salvaron su voto en la junta, los ausentes y quienes fueron privados indebidamente de su derecho de voto.

Además, el propietario debe estar al corriente de todas las deudas vencidas con la comunidad o consignarlas antes en el juzgado. La acción caduca a los tres meses del acuerdo, o al año si es contrario a la ley o a los estatutos; para los ausentes, el plazo empieza a contar desde que se les comunica. Impugnar no frena el acuerdo: se sigue ejecutando salvo que el juez lo suspenda como medida cautelar a petición del demandante.

El artículo 9 no fija un plazo propio para reclamar la indemnización, así que conviene consultarlo con un abogado y no dejarlo pasar. Si la reclamación se basa en un descuido o una negligencia, el artículo 1968 del CC da un año para exigir esa responsabilidad, a contar desde que lo supo el perjudicado.