En 2026, las ayudas públicas para digitalizar un negocio en España giran en torno a dos programas estatales, el Kit Digital y el Kit Consulting, a los que se suman convocatorias de las comunidades autónomas y líneas de financiación pública. Lo más importante, antes de ilusionarse, es distinguir entre lo que existe y lo que está abierto.

Kit Digital: vigente, pero sin plazo abierto para autónomos

Es el programa de referencia para autónomos y pequeñas empresas. Concede bonos de entre 3.000 y 29.000 euros, según el tamaño, para contratar soluciones como una web, un ordenador, facturación electrónica o ciberseguridad. La convocatoria para autónomos y microempresas cerró el 31 de octubre de 2025. En enero de 2026, la Orden TDF/39/2026 mantuvo el programa vigente hasta agotar sus fondos, obligó a reinvertir el dinero no ejecutado y dejó abierta la posibilidad de nuevas convocatorias. A día de hoy no hay ninguna anunciada para autónomos.

Kit Consulting: asesoramiento para empresas medianas

Es el hermano mayor del Kit Digital. No paga herramientas, sino asesoramiento especializado: estrategia digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos o procesos. Sus bonos fueron de 12.000, 18.000 y 24.000 euros, con un máximo de 6.000 por servicio y un mínimo de 100 horas de trabajo por acuerdo. La diferencia clave: estaba dirigido a empresas de entre 10 y menos de 250 empleados. Los autónomos sin plantilla no podían pedirlo.

Ayudas de las comunidades autónomas

Muchas comunidades tienen sus propios programas de digitalización del pequeño comercio, la hostelería o la industria, a menudo gestionados por agencias de desarrollo o cámaras de comercio. Las condiciones y los plazos varían mucho de una región a otra.

Financiación pública

Más allá de las subvenciones, existen líneas de préstamos con condiciones ventajosas, como las del ICO a través de los bancos o los préstamos participativos de Enisa para empresas innovadoras. No son dinero a fondo perdido, pero pueden financiar una inversión digital mayor.

Cómo comprobar qué está abierto de verdad

Tres fuentes oficiales evitan perder el tiempo con información desfasada:

La Base de Datos Nacional de Subvenciones, en infosubvenciones.es, que reúne las convocatorias de todas las administraciones.

La sede electrónica de Red.es y la plataforma Acelera pyme, para el Kit Digital y el Kit Consulting.

El BOE y los boletines autonómicos, donde se publica cualquier convocatoria antes de abrirse. Desconfía de las listas de "ayudas 2026" que no enlazan a la convocatoria oficial.

Lo que encaja con un autónomo

Para un autónomo o una sociedad de hasta dos empleados, el Kit Digital sigue siendo la opción con más recorrido, y la única que incluía un ordenador. En 2025, la campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, entregó 3.500 equipos con su web a través de este programa.

Cómo prepararse para una posible convocatoria

La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita y sin compromiso. No es una solicitud de subvención ni garantiza la ayuda. Sirve para revisar tus requisitos con las condiciones anteriores y para que te contacten por orden de registro si se abre un nuevo plazo del Kit Digital.