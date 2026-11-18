En 2026, las ayudas públicas para digitalizar un negocio en España giran en torno a dos programas estatales, el Kit Digital y el Kit Consulting, a los que se suman convocatorias de las comunidades autónomas y líneas de financiación pública. Lo más importante, antes de ilusionarse, es distinguir entre lo que existe y lo que está abierto.
Kit Digital: vigente, pero sin plazo abierto para autónomos
Es el programa de referencia para autónomos y pequeñas empresas. Concede bonos de entre 3.000 y 29.000 euros, según el tamaño, para contratar soluciones como una web, un ordenador, facturación electrónica o ciberseguridad. La convocatoria para autónomos y microempresas cerró el 31 de octubre de 2025. En enero de 2026, la Orden TDF/39/2026 mantuvo el programa vigente hasta agotar sus fondos, obligó a reinvertir el dinero no ejecutado y dejó abierta la posibilidad de nuevas convocatorias. A día de hoy no hay ninguna anunciada para autónomos.
Kit Consulting: asesoramiento para empresas medianas
Es el hermano mayor del Kit Digital. No paga herramientas, sino asesoramiento especializado: estrategia digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos o procesos. Sus bonos fueron de 12.000, 18.000 y 24.000 euros, con un máximo de 6.000 por servicio y un mínimo de 100 horas de trabajo por acuerdo. La diferencia clave: estaba dirigido a empresas de entre 10 y menos de 250 empleados. Los autónomos sin plantilla no podían pedirlo.
Ayudas de las comunidades autónomas
Muchas comunidades tienen sus propios programas de digitalización del pequeño comercio, la hostelería o la industria, a menudo gestionados por agencias de desarrollo o cámaras de comercio. Las condiciones y los plazos varían mucho de una región a otra.
Financiación pública
Más allá de las subvenciones, existen líneas de préstamos con condiciones ventajosas, como las del ICO a través de los bancos o los préstamos participativos de Enisa para empresas innovadoras. No son dinero a fondo perdido, pero pueden financiar una inversión digital mayor.
Cómo comprobar qué está abierto de verdad
Tres fuentes oficiales evitan perder el tiempo con información desfasada:
La Base de Datos Nacional de Subvenciones, en infosubvenciones.es, que reúne las convocatorias de todas las administraciones.
La sede electrónica de Red.es y la plataforma Acelera pyme, para el Kit Digital y el Kit Consulting.
El BOE y los boletines autonómicos, donde se publica cualquier convocatoria antes de abrirse. Desconfía de las listas de "ayudas 2026" que no enlazan a la convocatoria oficial.
Lo que encaja con un autónomo
Para un autónomo o una sociedad de hasta dos empleados, el Kit Digital sigue siendo la opción con más recorrido, y la única que incluía un ordenador. En 2025, la campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, entregó 3.500 equipos con su web a través de este programa.
Cómo prepararse para una posible convocatoria
La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita y sin compromiso. No es una solicitud de subvención ni garantiza la ayuda. Sirve para revisar tus requisitos con las condiciones anteriores y para que te contacten por orden de registro si se abre un nuevo plazo del Kit Digital.